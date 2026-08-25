'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý trong ngày mưa
GĐXH - Hương Liên gây ấn tượng với bộ ảnh dạo phố ngày mưa, mang đến vẻ đẹp nữ tính và tinh tế. Nhiều người nhận xét phong cách thời trang và nhan sắc cô "lên hương" từ sau khi kết hôn.
Jisoo (BLACKPINK) ngày càng táo bạoĐẹp -
Jisoo (BLACKPINK) khiến người hâm mộ không khỏi chú ý khi hé lộ những khoảnh khắc đời thường tại phòng tập ballet.
Tuổi 45 của Đỗ Thị Hải YếnĐẹp -
GĐXH - Đỗ Thị Hải Yến đang gây chú ý với vai Hoàng hậu họ Dương trong "Hộ linh tráng sĩ - Bí ẩn mộ vua Đinh". Ở trên phim hay đời thực, nữ diễn viên 8X vẫn giữ nét đẹp thanh khiết, thu hút mọi ánh nhìn.
Hà Kiều Anh ở ÝThời trang -
GĐXH - Hà Kiều Anh kết thúc mùa hè tươi đẹp với bộ ảnh giống "nàng thơ" ở Ý. Điều đáng chú ý là nhan sắc tươi trẻ của Hoa hậu Hà Kiều Anh.
Ngỡ ngàng nhan sắc 'thần tiên tỷ tỷ' Lưu Diệc Phi ngày ấy - bây giờĐẹp -
Nhiều người cho rằng tìm khắp Trung Quốc không thấy ai trẻ mãi như Lưu Diệc Phi, không hổ danh là tường thành nhan sắc màn ảnh Hoa ngữ.
NSƯT Lê Vi ở tuổi U60 dung nhan có khiến nhiều người bất ngờ?Đẹp -
GĐXH - Mới đây, NSƯT Lê Vi chia sẻ trên trang cá nhân niềm vui nho nhỏ khi dù đã ở tuổi U60, chị vẫn được cháu của bạn gọi là “cô”. Từ câu chuyện của nữ nghệ sĩ, khán giả cũng tò mò về nhan sắc của chị ở tuổi trung niên.
Lisa (BLACKPINK) khoe ảnh táo bạo sau khi xin lỗi fan về tranh cãiĐẹp -
Khoảnh khắc Lisa thoải mái tận hưởng kỳ nghỉ nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.
Lọ Lem nhà MC Quyền Linh khiến bao người xao xuyếnĐẹp -
GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, gây chú ý với visual tuổi đôi mươi ngày càng thăng hạng. Đôi mắt to, làn da rạng rỡ và phong cách dịu dàng, trang điểm tự nhiên khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.
Nhan sắc được ví 'ngàn năm có một' của Tiểu VyĐẹp -
Tiểu Vy tiếp tục chứng minh sức hút đặc biệt của nhan sắc từng được công chúng ưu ái gọi là 'ngàn năm có một'.
Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ trong bộ sưu tập của NTK Cao Minh TiếnThời trang -
GĐXH - Nghệ sĩ Tú Oanh khác lạ khi diện những trang phục đậm nét dân gian của NTK Cao Minh Tiến.
Diện đồ đen - trắng đơn giản nhưng nâng khí chất như Hồ Ngọc HàThời trang -
GĐXH - Hồ Ngọc Hà nổi tiếng với khả năng phối đồ tinh tế, giúp tôn lên khí chất sang trọng. Chỉ với hai gam màu đen - trắng, cô đã tạo nên diện mạo cuốn hút, nhận được sự chú ý của các tín đồ thời trang.