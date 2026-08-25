'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý trong ngày mưa

Trong loạt ảnh, Hương Liên diện một thiết kế lụa với gam màu pastel pha trộn giữa hồng và xanh dịu nhẹ. Chất liệu mềm mại giúp tổng thể trang phục thêm phần bay bổng, trong khi phom dáng ôm vừa phải tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người đẹp. Không lựa chọn những món phụ kiện quá cầu kỳ, cô chỉ kết hợp cùng chiếc ô trong tối giản, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật.