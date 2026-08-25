'Nàng dâu hào môn' Hương Liên gây chú ý trong ngày mưa

Thứ ba, 19:18 25/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Hương Liên gây ấn tượng với bộ ảnh dạo phố ngày mưa, mang đến vẻ đẹp nữ tính và tinh tế. Nhiều người nhận xét phong cách thời trang và nhan sắc cô "lên hương" từ sau khi kết hôn.

Bộ ảnh ngày mưa của Hương Liên gây sốt với vẻ đẹp thu hút năm 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, diễn viên Hương Liên gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới kèm trạng thái: "Dạo phố ngày mưa đây".

Bộ ảnh ngày mưa của Hương Liên gây sốt với vẻ đẹp thu hút năm 2026 - Ảnh 2.

Chỉ với vài khung hình dạo phố trong một ngày mưa, Hương Liên tiếp tục khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi nhan sắc ngày càng mặn mà sau khi kết hôn. Không chỉ thế, nhiều người còn thích thú xin info chiếc đầm xanh dương cô diện trong bộ hình.

Bộ ảnh ngày mưa của Hương Liên gây sốt với vẻ đẹp thu hút năm 2026 - Ảnh 3.

Trong loạt ảnh, Hương Liên diện một thiết kế lụa với gam màu pastel pha trộn giữa hồng và xanh dịu nhẹ. Chất liệu mềm mại giúp tổng thể trang phục thêm phần bay bổng, trong khi phom dáng ôm vừa phải tôn lên vóc dáng thanh mảnh của người đẹp. Không lựa chọn những món phụ kiện quá cầu kỳ, cô chỉ kết hợp cùng chiếc ô trong tối giản, tạo nên tổng thể hài hòa, thanh lịch nhưng vẫn đủ nổi bật.

Bộ ảnh ngày mưa của Hương Liên gây sốt với vẻ đẹp thu hút năm 2026 - Ảnh 4.

Điểm khiến nhiều người ấn tượng nhất vẫn là gương mặt rạng rỡ, lối trang điểm trong veo với lớp nền mỏng, son môi tông hồng nhẹ và mái tóc buông tự nhiên giúp người đẹp sinh năm 2002. Trong khung cảnh phố xá ướt mưa, những bức ảnh mang gam màu vintage càng làm nổi bật vẻ đẹp nữ tính, tạo cảm giác như một thước phim lãng mạn. 

Bộ ảnh ngày mưa của Hương Liên gây sốt với vẻ đẹp thu hút năm 2026 - Ảnh 5.

Sau khi kết hôn, Hương Liên vẫn duy trì sức hút trên mạng xã hội dù không còn hoạt động showbiz sôi nổi như trước. Mỗi lần xuất hiện, người đẹp đều nhận được nhiều lời khen bởi phong cách ngày càng tinh tế cùng nhan sắc được nhận xét là "lên hương" rõ rệt.

 

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