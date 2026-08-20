Thiều Bảo Trâm 'bật' chế độ mùa hè 'cực cháy'
GĐXH - Thiều Bảo Trâm bật chế độ mùa hè với bộ bikini xinh xắn, tôn vóc dáng hoàn hảo. Cô gây sốt với làn da trắng sáng và phong cách trẻ trung ở tuổi 32.
Trước đó, nữ ca sĩ cũng tung bộ ảnh bikini sọc ngang xinh xắn khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân dài nổi bật. Bên cạnh body mướt mắt, làn da trắng mịn và rạng rỡ của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng khiến dân tình khen ngợi không ngớt.
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