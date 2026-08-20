Thiều Bảo Trâm 'bật' chế độ mùa hè 'cực cháy'

Thứ năm, 05:39 20/08/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
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GĐXH - Thiều Bảo Trâm bật chế độ mùa hè với bộ bikini xinh xắn, tôn vóc dáng hoàn hảo. Cô gây sốt với làn da trắng sáng và phong cách trẻ trung ở tuổi 32.

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 1.

Thiều Bảo Trâm mới đây khiến dân tình “đỏ mắt ghen tị” khi diện bộ bikini một mảnh tối giản với phần dây mảnh cùng chi tiết xẻ ngực giúp tổng thể vừa nữ tính vừa tôn triệt để vóc dáng mềm mại của nữ ca sĩ.

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 2.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Summer modeL ON" (Tạm dịch: Chế độ mùa hè: BẬT)

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 3.

Đặc biệt, nước da trắng sáng dưới nắng hè giúp visual của nữ ca sĩ trông rạng rỡ và nổi bật hơn hẳn. Nữ ca sĩ chọn layout makeup nhẹ nhàng, điểm nhấn là phụ kiện túi cói, kính mắt, khăn,...

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 4.

Chính vì màn “đổ bộ” quá thuyết phục của cô nàng, phần bình luận nhanh chóng chuyển từ khen body sang rôm rả "hỏi thăm" mẫu bikini cô đang mặc. Không ít chị em thừa nhận đã lập tức đi tìm thông tin thiết kế tương tự để kịp chuẩn bị cho mùa du lịch.

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 5.

Thiết kế bikini mà Thiều Bảo Trâm lựa chọn lần này thực ra không quá cầu kỳ mà thiên về sự tinh giản. Điểm hút mắt nằm ở gam màu trắng vừa giúp làn da trông sáng hơn, vừa tạo tổng thể trẻ trung, nữ tính mà không quá phô trương.

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 6.

Thiết kế bikini của Thiều Bảo Trâm giúp cô nổi bật khi xuất hiện trong hồ bơi xanh dương.

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 7.

Không chỉ "nửa kín nửa hở" bằng chiếc khăn quấn nhẹ nhàng, khi ra bãi biển, Thiều Bảo Trâm choàng nhẹ áo sơ mi trắng bên ngoài bikini.

Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 8.
Thiều Bảo Trâm khoe body quyến rũ trong bikini mùa hè năm 2026 - Ảnh 9.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng tung bộ ảnh bikini sọc ngang xinh xắn khoe vóc dáng thon gọn, vòng eo nhỏ xíu cùng đôi chân dài nổi bật. Bên cạnh body mướt mắt, làn da trắng mịn và rạng rỡ của mỹ nhân sinh năm 1994 cũng khiến dân tình khen ngợi không ngớt.

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