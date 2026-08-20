Thiều Bảo Trâm 'bật' chế độ mùa hè 'cực cháy'

Chính vì màn “đổ bộ” quá thuyết phục của cô nàng, phần bình luận nhanh chóng chuyển từ khen body sang rôm rả "hỏi thăm" mẫu bikini cô đang mặc. Không ít chị em thừa nhận đã lập tức đi tìm thông tin thiết kế tương tự để kịp chuẩn bị cho mùa du lịch.