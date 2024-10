Sao phim 'Sex and the City' tuổi 68 vẫn được ngưỡng mộ vì đẹp cả da lẫn dáng nhờ làm điều này mỗi ngày

52 tuổi, sao phim 'Sex and the City' trẻ đẹp như gái đôi mươi nhờ 'đánh bại' điều này GĐXH - Geri Halliwell - sao phim "Sex and the City" gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên và thân hình vô cùng quyến rũ. Ở tuổi 52, vóc dáng của cô vẫn tươi trẻ, săn chắc nhờ đánh bại điều này.

Kim Cattrall - sao phim "Sex and the City" khiến khán giả ấn tượng với vai diễn vai Samantha Jones. Trong phim này, bà không chỉ ghi dấu ấn với diễn xuất mà còn trở thành biểu tượng phong cách và làm đẹp. Nhân vật của bà là hình mẫu của sự tự tin, quyến rũ và độc lập.

Dàn 4 nữ chinh phim "Sex and the City", trong đó Kim Cattrall diện váy đỏ.

Để có được vẻ ngoài đẹp từ da lẫn dáng như vậy sao phim "Sex and the City" luôn biết cách tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Trên màn ảnh, bà thường xuất hiện với làn da mịn màng và kiểu trang điểm nhẹ nhàng nhưng gợi cảm. Để có được vẻ đẹp như hiện tại, Kim Cattrall luôn phải thực hiện 2 việc dưới đây.

Sao phim "Sex and the City" chăm sóc da tỉ mỉ

Sao phim "Sex and the City" - Kim Cattrall từng tiết lộ trong một bài phỏng vấn phương pháp làm đẹp được bà sử dụng chủ yếu có kem dưỡng ẩm. Kim Cattrall chia sẻ bản thân có một làn da nhạy cảm, do đó bà đã mời một bác sĩ da liễu giỏi để tư vấn về da.

Bênh cạnh đó, bà cũng thích tẩy tế bào chết, ngoài ra, các món đồ trang điểm của bà phải có khả năng chống nắng. Không chỉ vậy, sao phim "Sex and the City" còn hạn chế trang điểm vì bà muốn da mình được thở.

Vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 68 của Kim Cattrall.

Cuối cùng, trong quá trình chăm sóc này, nữ diễn viên cho biết bản thân không biết đến các phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ. Ở tuổi 68, bà vẫn chưa tiêm botox hay "dao kéo".

Sao phim "Sex and the City" chăm tập thể dục thường xuyên

Sao phim "Sex and the City" - Kim Cattrall chia sẻ vóc dáng của bà không phải tự nhiên thon thả. Để có được vóc dáng như vậy, bà thường để ý đến những gì mình ăn và uống nhưng không quá ám ảnh đối với việc giảm cân.

Vóc dáng hiện tại của sao phim "Sex and the City".

Bên cạnh đó, Kim Cattrall sẽ không ăn các món tráng miệng sau mỗi bữa ăn. Để duy trì điều đó, bà chia sẻ bản thân luôn phải tự nhủ trong lòng rằng mình có thể ăn hôm nay nhưng hôm sau mình lại phải nhịn vì việc kiểm soát cân nặng.

Ngoài việc không ăn món tráng miệng, nữ diễn viên còn chia sẻ lịch rèn luyện thân thể hàng ngày. Kim Cattrall chọn nội dung các buổi tập đó là luyện tập cardio. Đây là bài tập rất hiệu quả cho việc siết cân giữ dáng và tốt cho tim mạch.