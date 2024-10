Sao phim 'Sex and the City' tuổi 59 có làn da trẻ đẹp nhờ 3 bước chăm sóc đặc biệt này

Tuổi 59, sao phim 'Sex and the City' khỏe đẹp, căng tràn sức sống nhờ 3 việc này GĐXH - Kristin Davis - sao phim "Sex and the City" tươi trẻ và tràn đầy năng lượng khiến nhiều người ngưỡng mộ dù đã sắp bước sang tuổi lục tuần.

Sarah Jessica Parker - sao phim "Sex and the City" nổi bật với vai diễn Carrie Bradshaw, sau nhiều năm phim lên sóng, cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp. Bí quyết của sao phim "Sex and the City" là ở khâu chăm sóc da.

Sao phim "Sex and City" chăm sóc da từ bên trong

Sao phim "Sex and City" tin rằng việc chăm sóc da không chỉ đến từ bên ngoài mà còn từ bên trong. Cô uống nhiều nước mỗi ngày để giữ cho làn da luôn được cung cấp đủ độ ẩm. Ngoài ra, cô còn bổ sung các thực phẩm giàu omega-3, vitamin E và chất chống oxy hóa vào chế độ ăn uống của mình để hỗ trợ sức khỏe làn da.

Vẻ ngoài nhiều năng lượng của sao phim "Sex and the City".

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm chăm sóc da, Sarah Jessica Parker còn duy trì một lối sống lành mạnh để giữ gìn vẻ đẹp tự nhiên. Cô chú trọng đến chế độ ăn uống cân đối, giàu vitamin và khoáng chất. Bên cạnh đó, việc tập luyện thể dục đều đặn cũng giúp cô duy trì sức khỏe và làn da tươi trẻ.

Sao phim "Sex and the City" chăm sóc da hàng ngày ra sao?

Sarah Jessica Parker tuân thủ nghiêm ngặt chu trình chăm sóc da hàng ngày của mình. Cô luôn bắt đầu và kết thúc một ngày với việc làm sạch da kỹ lưỡng để loại bỏ bụi bẩn và lớp trang điểm.

Chu trình cơ bản của cô bao gồm:

Làm sạch

Sử dụng sữa rửa mặt dịu nhẹ để làm sạch sâu lỗ chân lông.

Dưỡng ẩm

Sarah Jessica Parker không quên sử dụng kem dưỡng ẩm để duy trì độ ẩm cho da suốt cả ngày. "Một điều tôi đã học được qua nhiều năm là không bao giờ thoa bất kỳ sản phẩm nào lên mặt khô. Trong một thời gian dài, tôi không nhận ra rằng kem dưỡng ẩm là để khóa ẩm. Bây giờ, tôi hiểu rồi và tôi luôn thực hành hàng ngày" - cô chia sẻ thêm.

Sarah Jessica Parker rất chú trọng chăm sóc da.

Kem chống nắng

Ngoài loại kem dưỡng ẩm đáng tin cậy, nữ diễn viên cho biết cô còn sử dụng kem chống nắng hàng ngày. Trước đây, Sarah Jessica Parker không quá cầu kỳ về thương hiệu mà cô ấy lựa chọn. "Tôi sử dụng kem chống nắng của Neutrogena hoặc Coppertone - sản phẩm mà bạn có thể dễ dàng tìm thấy ở hiệu thuốc".

Sao phim "Sex and the City" coi trọng dưỡng da từ sâu bên trong.

Hiện tại, cô sử dụng kem dưỡng ẩm có chứa thành phần chống nắng RoC Multi Correxion Hydrate + Plump có SPF 30. "Tôi sử dụng nó rất nhiều vào mùa đông, và sẽ thoa lại nhiều lần trong ngày", Sarah Jessica Parker chia sẻ.

Sao phim "Sex and City" sử dụng Retinol

Có lẽ không giống như Carrie Bradshaw (nhân vật mà cô đã dành nhiều thập kỷ để khắc họa), Sarah Jessica Parker thích giữ mọi thứ đơn giản, ít nhất là khi nói đến quy trình chăm sóc da của cô. Thực tế, đơn giản đến mức sản phẩm không thể thiếu của cô vẫn luôn nhất quán trong nhiều năm.

Sarah Jessica Parker tự tin với nhan sắc hiện tại.

"Tôi không phải là người thích 10 bước, 9 bước hay thậm chí 7 bước. Tôi nghĩ thật tuyệt khi mọi người có thể dành thời gian và sự tập trung, nhưng điều đó khiến tôi bối rối. Tôi thích 3 bước", Sarah Jessica Parker chia sẻ với Women's Health.