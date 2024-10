Sắp tới (15/11), quy định mới về giám sát CSGT bằng thiết bị ghi âm, ghi hình có điểm gì mới?

Bỏ quy định giám sát CSGT bằng thiết bị ghi âm, ghi hình

Bộ Công an ban hành Thông tư số 46/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2024.

Hiện nay, Điều 11 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định người dân được thực hiện giám sát hoạt động của lực lượng CSGT thông qua việc ghi âm, ghi hình (có điều kiện) thì tại Thông tư 46/2024, Bộ Công an đã bỏ quy định này.

Theo Thông tư 46/2024, người dân được giám sát thông qua 5 hình thức:

- Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật;

- Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ;

- Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

- Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Từ ngày 15/11/2024, người dân không được được giám sát CSGT thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm, ghi hình.

Lý giải về việc này, trên NLĐO, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian qua, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng CSGT có lúc, có nơi chưa khách quan, đúng quy định. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ, chiến sĩ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội nhằm mục đích quấy rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

"Khi những hình ảnh đăng tải được gỡ bỏ và xử lý người vi phạm, nhưng vẫn gây ra những ảnh hưởng, tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ CSGT", đại diện Cục CSGT nêu rõ.

Đại diện Cục CSGT cho rằng việc không quy định người dân được giám sát CSGT thông qua hình thức bằng thiết bị ghi âm, ghi hình, phù hợp với quy định của Nghị định số 13 năm 2023 về bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ luật Dân sự, Luật An toàn thông tin mạng và Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Bộ Công an sẽ đưa nội dung, quy định công an các đơn vị, địa phương bố trí khu vực làm việc, tổ chức ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của lực lượng CSGT vào thông tư quy định nghiệp vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CSGT đường bộ để đảm bảo công khai, minh bạch trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Trường hợp người dân vẫn sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình quá trình làm việc của CSGT thì phải đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và không gây ảnh hưởng quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Người dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông có trách nhiệm gì?

Theo Điều 10 Thông tư 67/2019/TT-BCA, các trách nhiệm của nhân dân tham gia vào hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gồm:

- Tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người điều khiển giao thông hoặc người kiểm soát giao thông.

- Tham gia cấp cứu và bảo vệ tài sản của người bị nạn, bảo vệ hiện trường trong các vụ tai nạn giao thông.

- Bảo vệ các công trình giao thông, thiết bị an toàn giao thông. Trường hợp phát hiện công trình, thiết bị có dấu hiệu không đảm bảo an toàn giao thông hoặc bị hư hỏng, bị xâm hại thì nhanh chóng thực hiện các biện pháp báo hiệu cho người tham gia giao thông biết và khẩn trương thông báo cho Ủy ban nhân dân, cơ quan quản lý công trình, thiết bị, cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Phát hiện, ngăn chặn, tố cáo những trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

- Thông báo các vụ tai nạn, ùn tắc giao thông; các vụ đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng, phạm pháp hình sự làm ảnh hưởng an toàn giao thông; đặt chướng ngại vật trên đường gây cản trở giao thông; ném đất, đá hoặc các vật khác vào phương tiện hoặc người tham gia giao thông; vận chuyển trái phép chất cháy, chất nổ, chất ma túy hoặc vận chuyển trái phép các hàng hóa khác; các hành vi giả danh Công an nhân dân; chống người thi hành công vụ và các hành vi khác vi phạm trật tự, an toàn giao thông.

- Tham gia và hưởng ứng các phong trào giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; xây dựng văn hóa giao thông.

- Hỗ trợ, giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ khi làm nhiệm vụ.

- Tuyên truyền, giáo dục, nhắc nhở các thành viên khác trong gia đình chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.