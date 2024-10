Thông tin mới nhất về việc quy định giám sát CSGT bằng thiết bị ghi âm, ghi hình

Bộ Công an vừa ban hành Thông tư 46/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 67/2019, quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2024.

Theo đó, điểm c khoản 1 Điều 5 của thông tư này quy định nội dung công khai của công an nhân dân trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông gồm: các phương tiện, thiết bị kỹ thuật để phát hiện vi phạm hành chính theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, so với quy định trước đây, nội dung công khai "trang phục, số hiệu công an nhân dân" đã được loại bỏ.

Người dân chỉ được giám sát CSGT ở khu vực bên ngoài phạm vi làm việc của lực lượng tuần tra kiểm soát. (Ảnh: TL)

Thông tư 46/2024 cũng đã bãi bỏ các nội dung công khai gồm: kế hoạch tổng kiểm soát phương tiện giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề về giao thông, kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm thường xuyên (gồm các nội dung cụ thể sau: tên đơn vị, tuyến đường, các loại phương tiện và các hành vi vi phạm tiến hành kiểm soát, xử lý, thời gian thực hiện).

Ngoài ra, tại Điều 11, thông tư quy định về hình thức giám sát của nhân dân trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cũng được thay đổi.

Thông tư 46 quy định nhân dân được giám sát thông qua các hình thức sau: tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật; tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ; kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Quá trình giám sát phải đảm bảo không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sĩ khi đang thực thi nhiệm vụ; ở ngoài khu vực thực thi công vụ, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan. Điều này đồng nghĩa với việc, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình ở thông tư trước đã được bãi bỏ.

Đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) cho biết, Thông tư 32/2023 cũng có nội dung đề cập đến quyền kiểm tra, yêu cầu xuất trình kế hoạch đối với lực lượng đang thực thi công vụ. Việc này thuộc thẩm quyền của cơ quan chức năng.

Đối với người dân hay người vi phạm, bất kỳ ai cũng có quyền giám sát lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ, có thể giám sát trực tiếp, qua báo chí hoặc thông qua thiết bị (ghi âm, ghi hình). Tuy nhiên, người dân chỉ được giám sát CSGT ở khu vực bên ngoài phạm vi làm việc của lực lượng tuần tra kiểm soát.

"Đặc biệt, việc giám sát của người dân không được gây cản trở, làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của người đang thực thi công vụ", đại diện Cục CSGT nhấn mạnh.

Trong quá trình xây dựng Thông tư 46, Bộ Công an nhận định, việc giám sát của một số người dân đối với lực lượng cảnh sát giao thông có lúc, có nơi chưa khách quan, chưa đúng quy định. Một số tình trạng lợi dụng quyền giám sát để quay phim, ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc với cán bộ, chiến sĩ CSGT và chia sẻ lên mạng xã hội ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng CSGT.

Bên cạnh đó, các trường hợp chống đối còn lợi dụng xúi giục người dân gửi đơn khiếu nại, tố cáo đi nhiều nơi gây phức tạp cho công tác thi hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

