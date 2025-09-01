Mới nhất
Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kể

Thứ hai, 19:36 01/09/2025 | Tiêu điểm
Người phụ nữ sống lại một cách thần kỳ sau 17 phút bị ngừng tim đột ngột. Cô đã có chia sẻ về những gì mà mình nhìn thấy ở “thế giới bên kia”.

Tờ The Sun vừa đăng tải trường hợp “chết đi sống lại” hi hữu của một người phụ nữ Anh có tên Victoria Thomas (35 tuổi). Cô tự nhận mình là một người khỏe mạnh, rất thích tập thể dục thể thao. Thế nhưng, trong một buổi đi tập gym, cô bị ngừng tim đột ngột. Cô được cho là đã chết lâm sàng trong 17 phút và sau đó sống lại một cách thần kỳ nhờ nỗ lực của đội cứu thương. Khi tỉnh lại, Victoria tiết lộ cô đã có trải nghiệm kỳ lạ về “thế giới bên kia”.

Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kể - Ảnh 1.

"Thế giới bên kia" là điều khiến nhiều người tò mò (Ảnh AI khởi tạo).

“‘Thế giới bên kia’ không giống những gì người ta kể”  

Đó chính là điều mà Victoria nói ngay khi tỉnh lại. Cô cho biết, nhiều người trải qua trải nghiệm cận tử như cô mô tả những gì mà họ thấy là những khung cảnh yên bình và đường hầm ánh sáng rực rỡ.

“Tôi thấy mọi thứ tối sầm lại. Sau đó, tôi nhận ra mình đang ‘lơ lửng’ trên không, sát với trần nhà và nhìn xuống chính cơ thể mình đang nằm dưới sàn của phòng tập gym”, Victoria nói.

“Tôi không nhìn thấy bất kỳ thứ ánh sáng nào và cũng không có cảm giác yên bình như người ta vẫn hay kể. Tôi chỉ nhìn thấy chính cơ thể mình và một số máy tập màu vàng xung quanh”, Victoria nhớ lại. 

Có một điều kỳ lạ là vào thời điểm đó, Victoria nhìn thấy chân của mình hơi sưng. Khi tỉnh lại, cô xem những bức ảnh chụp cô trước biến cố này và hoảng hốt nhận ra chân cô thực sự nhìn phù nề hơn so với bình thường. 

Victoria sau đó được đưa đến Bệnh viện Hoàng gia Bristol (tại thành phố Bristol, Anh) và hôn mê trong 3 ngày. Nhưng may mắn đã mỉm cười với Victoria. Cô vượt qua cơn nguy kịch và được xuất viện về nhà. Cô được lắp máy tạo nhịp tim để phòng ngừa nguy hiểm nếu tái phát ngừng tim đột ngột. 

Tìm ra nguyên nhân gây ngừng tim đột ngột

Sau 17 phút chết lâm sàng, người phụ nữ tỉnh dậy thốt lên: “Thế giới bên kia” khác những gì người ta kể - Ảnh 2.

Victoria Thomas đã có những trải nghiệm kỳ lạ về "thế giới bên kia" (Ảnh: Greater Birmingham Chambers).

“Tôi còn rất trẻ, khỏe mạnh và có ngoại hình cân đối. Tôi không thể ngờ mình lại bị ngừng tim đột ngột như vậy”, Victoria nói. 

Sau sự cố này vài tháng, Victoria phát hiện mình đã mang thai. Nhưng cô nhiều lần bị tái phát ngừng tim đột ngột. Các bác sĩ cho biết, việc mang thai đã gây áp lực lên tim và dẫn tới tình trạng này. Tuy nhiên, nhờ có máy tạo nhịp tim, cô đều vượt qua nguy hiểm. 

Tới tuần thứ 24 của thai kỳ, Victoria cuối cùng được chẩn đoán mắc bệnh Danon. Đây là là một bệnh di truyền hiếm gặp, thuộc nhóm rối loạn chuyển hóa lysosome và glycogen. 

Bệnh Danon xảy ra do đột biến gen LAMP 2. Đây là gen cung cấp mã di truyền để sản xuất protein LAMP2 - một protein có vai trò quan trọng trong việc phân hủy các chất thải trong tế bào. Khi gen LAMP2 bị đột biến sẽ làm ảnh hưởng tới hoạt động của protein LAMP2, dẫn đến tích tụ độc tố, gây tổn thương tế bào và các cơ quan như tim, cơ và não. 

Khi nhận được chẩn đoán, Victoria đã vô cùng sốc. Các bác sĩ gợi ý cô nên sinh con sớm ở tuần thai 24. Tuy nhiên, Victoria đã thuyết phục các bác sĩ chờ cô thêm một vài tuần. 

“Nếu sinh con ở tuần thứ 24 của thai kỳ, có thể con tôi sẽ không thể sống sót. Thế nhưng, đến tuần thai 30, tôi không thể thở được một cách bình thường vì cả cơ thể tôi đều bị phù. Do đó, tôi đã phải sinh mổ khẩn cấp”, Victoria kể lại. 

Ca mổ của Victoria diễn ra suôn sẻ nhưng các bác sĩ cho biết tim của cô đã bị tổn thương thêm. 6 tháng sau đó, Victoria đi khám lại khi thấy triệu chứng khó thở trở nên trầm trọng hơn. Các bác sĩ nói tim của cô chỉ hoạt động ở mức 11% công suất. Điều đó có nghĩa là cô đã bị suy tim giai đoạn cuối. Cô cần được ghép tim và được đưa vào danh sách chờ ghép khẩn cấp.

Một lần nữa, may mắn đã mỉm cười với Victoria. Cô tìm được trái tim ghép phù hợp và được ghép tim thành công tại Bệnh viện Queen Elizabeth (Anh). 

Hiện, sức khỏe của Victoria đã ổn định. Cô thậm chí còn phải tham gia thi đấu cả môn bóng chuyền và bóng rổ tại Thế vận hội Cấy ghép Thế giới (Thế vận hội dành cho những người sau cấy ghép tạng) ở Đức vào tháng tới.

“Sau ca ghép tim, tôi không nghĩ mình có thể chơi thể thao trở lại. Tôi cảm thấy như mình đã được trao cơ hội thứ hai trong cuộc sống để được làm mẹ và được chơi những môn thể thao mà tôi yêu thích. Đó là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng mong ước”, Victoria xúc động chia sẻ.

Theo thông tin trên Psychology Today, trải nghiệm cận tử (NDE) là trạng thái có ý thức, bán ý thức hoặc được ghi nhớ lại của một người đang tiến gần đến cái chết hoặc tạm thời trải qua quá trình này. 

Nhiều giả thuyết đã được đưa ra để giải thích các hiện tượng cụ thể trong NDE. Ví dụ, cảm giác thoát xác có thể liên quan đến sự rối loạn ở vùng đỉnh - thái dương, nơi kiểm soát cảm giác về cơ thể. Hình ảnh đường hầm ánh sáng có thể là hậu quả của lưu lượng máu chậm lại ở võng mạc. Dù vậy, trải nghiệm cận tử vẫn là chủ đề còn nhiều tranh luận và chưa có lời giải đáp rõ ràng.

Lam Chi

