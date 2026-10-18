Sau 4 lần tìm tinh trùng thất bại, người đàn ông 40 tuổi bất ngờ có cơ hội làm cha

8 năm mong con, 4 lần tìm tinh trùng thất bại

Anh Minh, 40 tuổi, và chị Thảo, 36 tuổi, kết hôn 8 năm nhưng chưa có con. Hai vợ chồng từng điều trị tại nhiều cơ sở y tế, trong đó anh Minh trải qua 3 lần chọc hút tinh trùng từ mào tinh qua da (PESA). Tuy nhiên, kết quả tạo phôi chưa thuận lợi, không có phôi nang đạt chất lượng như kỳ vọng để chuyển. Chị Thảo cũng từng hai lần thai lưu.

Hy vọng có con, hai vợ chồng tiếp tục gom góp tiền tiết kiệm để anh Minh thực hiện lần phẫu thuật thứ tư bằng kỹ thuật vi phẫu tìm tinh trùng từ tinh hoàn (micro-TESE) tại một bệnh viện. Dù đã trải qua thêm một lần can thiệp, kết quả tạo phôi vẫn chưa cải thiện. Anh Minh còn bị nhiễm trùng vết mổ ở bìu, vết thương hở và chảy nhiều mủ.

Mệt mỏi sau nhiều lần điều trị không thành công, anh dần mất hy vọng, quyết định từ bỏ ước mơ làm cha. Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM để điều trị biến chứng nhiễm trùng.

Ảnh minh họa.

Người vợ mang thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên

Tại đây, sau khi đánh giá lại tình trạng của người bệnh, bác sĩ Nguyễn Công Danh, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, nhận định anh vẫn còn cơ hội tìm được tinh trùng và tư vấn hướng điều trị tiếp theo cho cả hai vợ chồng.

Kết quả, hai vợ chồng tạo được 4 phôi nang chất lượng tốt, gồm hai phôi ngày 5 loại 1 và loại 2, cùng hai phôi ngày 6 loại 1 và loại 2.

Do chị Thảo đã 36 tuổi và có tiền sử hai lần thai lưu, bác sĩ tư vấn hai vợ chồng thực hiện xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT) sau sinh thiết phôi, nhằm đánh giá tình trạng di truyền của phôi trước khi chuyển. Kết quả cho thấy 3 trong 4 phôi có kết quả xét nghiệm di truyền bình thường.

Sau khi được tư vấn, bác sĩ chuyển một phôi được lựa chọn vào tử cung chị Thảo. Người vợ mang thai ngay lần chuyển phôi đầu tiên. Hiện thai kỳ đã hơn 12 tuần.

Điều trị hiếm muộn cần đánh giá toàn diện cả hai vợ chồng

Theo các bác sĩ, vô sinh hiếm muộn có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân từ người vợ, người chồng hoặc đồng thời cả hai. Các yếu tố có thể bao gồm bất thường về trứng, tinh trùng, chất lượng phôi và những vấn đề ảnh hưởng đến khả năng làm tổ, phát triển của thai.

Với trường hợp điều trị nhiều lần chưa thành công, bác sĩ cần xem xét lại toàn diện các yếu tố như tuổi và dự trữ buồng trứng của người vợ, chất lượng noãn, quá trình phát triển của phôi, tình trạng sinh sản của người chồng và tiền sử thai lưu hoặc thất bại chuyển phôi. Việc đánh giá này giúp lựa chọn hướng điều trị phù hợp hơn thay vì đơn thuần lặp lại phác đồ cũ.

Ở phụ nữ lớn tuổi hoặc có tiền sử sảy thai, thất bại IVF nhiều lần, bác sĩ có thể cân nhắc tư vấn xét nghiệm di truyền tiền làm tổ trong những trường hợp phù hợp. Phương pháp này hỗ trợ đánh giá bất thường di truyền được khảo sát, nhưng không bảo đảm phôi sẽ làm tổ hoặc thai kỳ chắc chắn thành công.

Với nam giới từng phẫu thuật tìm tinh trùng nhiều lần hoặc có biến chứng nhiễm trùng sau thủ thuật, cần điều trị tình trạng viêm nhiễm và đánh giá lại khả năng thu nhận tinh trùng trước khi quyết định phương pháp tiếp theo.

Trường hợp của anh Minh và chị Thảo cho thấy sau nhiều lần điều trị chưa đạt kết quả mong muốn, việc rà soát lại dữ liệu và điều chỉnh chiến lược có thể mở ra cơ hội mới. Tuy nhiên, phác đồ điều trị cần được cá thể hóa theo tình trạng của từng cặp vợ chồng; kết quả của một trường hợp không đồng nghĩa với khả năng thành công tương tự ở tất cả người bệnh.