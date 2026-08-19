Hiếm muộn 5 năm do suy giảm dự trữ buồng trứng, người phụ nữ 33 tuổi sinh con nhờ 'gom trứng'

Kết hôn 5 năm nhưng chưa có tin vui, vợ chồng chị My từng canh ngày rụng trứng, bồi bổ sức khỏe và điều trị hiếm muộn tại một bệnh viện ở TP.HCM. Sau một lần bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI) thất bại, khoảng hai năm gần đây, chu kỳ kinh của chị thưa dần, số ngày kinh chỉ còn 1-2 ngày.

Lo lắng, hai vợ chồng tìm đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám. BS.CKI Nguyễn Thị Thạch Thảo cho biết chị My bị suy giảm dự trữ buồng trứng nghiêm trọng.

Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số AMH của chị chỉ còn 0,4 ng/mL, trong khi mức trung bình ở phụ nữ dưới 38 tuổi khoảng 2-6 ng/mL. Siêu âm đếm nang noãn thứ cấp chỉ ghi nhận khoảng 4 nang.

Bé trai nặng 3kg ra đời trong niềm hạnh phúc của gia đình

Theo bác sĩ Thảo, với trường hợp AMH thấp như chị My, số noãn thu được sau mỗi lần kích thích buồng trứng thường rất ít. Nếu tiếp tục trì hoãn, cơ hội tạo phôi có thể giảm, do đó bác sĩ lựa chọn chiến thuật "gom trứng", tích lũy noãn qua nhiều chu kỳ rồi thụ tinh cùng lúc nhằm tối đa hóa số lượng phôi.

Kết quả, chị My tạo được 3 phôi ngày 5 chất lượng tốt và một phôi ngày 6.

Trước khi tiến hành chuyển phôi, bác sĩ Thảo phát hiện chị My bị lạc nội mạc tử cung. Người bệnh được điều trị nội khoa để kiểm soát bệnh trước khi chuẩn bị niêm mạc tử cung.

Ngay ở lần chuyển phôi đầu tiên, chị My mang thai thành công. Thai kỳ diễn tiến thuận lợi, đến tuần thai thứ 40, chị hạ sinh bé trai nặng 3 kg tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Những phôi còn lại được tiếp tục trữ đông, dành cho kế hoạch sinh con sau này của gia đình.

Suy giảm dự trữ buồng trứng: Dấu hiệu chị em cần khám sớm

Bác sĩ Thảo cho biết suy giảm dự trữ buồng trứng thường bắt đầu sau tuổi 30 và tốc độ suy giảm tăng nhanh sau tuổi 35. Một số nguyên nhân có thể liên quan đến di truyền, phẫu thuật vùng chậu, bệnh tự miễn, lạc nội mạc tử cung hoặc các yếu tố lối sống như căng thẳng, thức khuya, tiếp xúc hóa chất…

Theo bác sĩ Thảo, hiện khoảng 60% trường hợp điều trị tại IVF Tâm Anh TP.HCM gặp tình trạng AMH thấp. Chiến thuật gom noãn tích lũy, kết hợp phòng lab chuẩn ISO 5 và AI nuôi cấy phôi, được áp dụng nhằm hỗ trợ tăng cơ hội tạo phôi cho những trường hợp đáp ứng buồng trứng kém.

Bác sĩ Thảo khuyến cáo phụ nữ nên kiểm tra sức khỏe sinh sản sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như kinh nguyệt thưa hoặc không đều, mất kinh, khô âm đạo, bốc hỏa, thay đổi tâm trạng. Tuy nhiên, suy giảm dự trữ buồng trứng có thể diễn ra âm thầm và không phải trường hợp nào cũng có triệu chứng rõ ràng.

Vì vậy, phụ nữ có kế hoạch trì hoãn sinh con nên chủ động khám và đánh giá dự trữ buồng trứng. Với phụ nữ chưa kết hôn hoặc chưa có kế hoạch mang thai trong thời gian gần, bác sĩ có thể tư vấn trữ đông noãn để bảo tồn khả năng sinh sản.