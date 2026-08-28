Người muốn làm IVF cần chuẩn bị gì trước khi điều trị hiếm muộn?

Phát hiện bất thường nhiễm sắc thể sau lần mang thai có dị tật

Sau lần mang thai đầu phải đình chỉ ở tuần 26 do thai bị dị tật đầu nhỏ và bất thường ở não, vợ chồng chị Phương đến IVF Tâm Anh TP.HCM thăm khám và tìm hướng điều trị cho lần mang thai tiếp theo.

ThS Mã Phạm Quế Mai, Chuyên viên Tư vấn di truyền, chỉ định xét nghiệm và phát hiện chị Phương mang bất thường mất đoạn, lặp đoạn trên nhiễm sắc thể số 18, có nguy cơ di truyền cho con. Sau khi được tư vấn về nguy cơ và hướng điều trị, vợ chồng chị quyết định thực hiện IVF kết hợp phân tích di truyền phôi.

Ảnh: BVCC

Với phác đồ kích thích buồng trứng cá thể hóa, chị Phương thu được 9 noãn trưởng thành và tạo được 4 phôi ngày 5. Kết quả phân tích di truyền cho thấy 2 phôi mang bất thường nhiễm sắc thể tương đồng với mẹ.

Sau khi được chuẩn bị niêm mạc tử cung phù hợp, bác sĩ tiến hành chuyển phôi. Chị Phương đậu thai và đến cuối tháng 8/2025, thai được 18 tuần, phát triển khỏe mạnh.

Trường hợp này cho thấy với những cặp vợ chồng có tiền sử thai kỳ bất thường hoặc nghi ngờ nguy cơ bệnh di truyền, việc thăm khám và tư vấn trước khi điều trị hiếm muộn có vai trò quan trọng trong xây dựng kế hoạch sinh con.

IVF được cá thể hóa theo từng người bệnh

Không phải tất cả người bệnh thực hiện IVF đều có cùng một phác đồ. Tại IVF Tâm Anh, kế hoạch điều trị được xây dựng dựa trên tuổi, dự trữ buồng trứng, chất lượng tinh trùng, nguyên nhân hiếm muộn và tiền sử điều trị của từng trường hợp.

Tùy từng chỉ định, bác sĩ có thể phối hợp các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản khác nhau như ICSI, PIEZO ICSI; nuôi phôi trong hệ thống Time-lapse kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI); nuôi phôi ngày 5, ngày 6 hoặc thực hiện xét nghiệm di truyền tiền làm tổ (PGT).

Với những trường hợp nam giới vô tinh hoặc có bất thường tinh trùng phức tạp, bác sĩ có thể chỉ định micro-TESE để tìm tinh trùng phục vụ quá trình hỗ trợ sinh sản.

Việc lựa chọn kỹ thuật nào phụ thuộc vào tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Do đó, người có nhu cầu IVF cần được thăm khám và đánh giá trước để bác sĩ xác định hướng điều trị phù hợp, thay vì tự lựa chọn hoặc áp dụng một phác đồ giống người khác.

Người làm IVF cần chuẩn bị trước khi đến bệnh viện?

Với người bệnh ở xa, chưa trực tiếp đến bệnh viện được có thể kết nối với bác sĩ từ xa để trao đổi về tình trạng sức khỏe và được định hướng những bước cần chuẩn bị trước khi đến khám.

Hình thức này giúp người bệnh chủ động hơn về thời gian, giấy tờ và kế hoạch điều trị, đồng thời hạn chế những lần di chuyển chưa cần thiết. Tuy nhiên, các xét nghiệm, thăm khám và thủ thuật chuyên môn vẫn được thực hiện trực tiếp tại bệnh viện khi có chỉ định.

Với người chuẩn bị điều trị hiếm muộn, đặc biệt những trường hợp từng có thai kỳ bất thường hoặc có nguy cơ liên quan đến di truyền, việc thăm khám và tư vấn trước khi bắt đầu IVF giúp bác sĩ có thêm thông tin để xây dựng kế hoạch điều trị phù hợp với từng trường hợp.

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