Hiếm muộn suốt 2 năm, cô gái 26 tuổi phát hiện mắc bệnh hiếm gặp

Lao sinh dục âm thầm tàn phá khả năng sinh sản

Chị Hân đến Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM thăm khám sau hai năm kết hôn nhưng chưa thể mang thai. Kết quả kiểm tra cho thấy sức khỏe sinh sản của người chồng hoàn toàn bình thường, trong khi chị Hân có biểu hiện rối loạn kinh nguyệt kéo dài, chu kỳ kinh có khi cách nhau từ 2 đến 6 tháng.

Trước đó, khi khám tại một bệnh viện ở TP.HCM, chị được chẩn đoán mắc lao sinh dục và đã điều trị thuốc kháng lao trong 6 tháng. Tuy nhiên, sau khi điều trị khỏi bệnh, chị vẫn không thể mang thai tự nhiên.

Bác sĩ Phùng Huy Tuân, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản cho biết lao sinh dục là một dạng lao ngoài phổi tương đối hiếm gặp. Trong khi lao phổi chiếm khoảng 80-85% các trường hợp mắc lao, một số người bệnh có thể bị vi khuẩn lao tấn công các cơ quan khác thông qua đường máu hoặc hệ bạch huyết, trong đó có cơ quan sinh sản.

Bác sĩ tư vấn cho người bệnh sau chuyển phôi. Ảnh: BVCC

Ở phụ nữ, vi khuẩn lao thường tấn công vòi trứng trước, sau đó lan đến nội mạc tử cung. Tình trạng viêm kéo dài có thể gây xơ hóa, teo nội mạc tử cung, hình thành các dải dính trong buồng tử cung hoặc gây tắc vòi trứng. Đây là những tổn thương ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thụ thai và làm tổ của phôi.

“Bệnh nhân đã được điều trị khỏi lao hoàn toàn nhưng những tổn thương do vi khuẩn để lại ở vòi trứng và tử cung gần như không thể phục hồi. Đây mới là nguyên nhân khiến việc mang thai tự nhiên trở nên rất khó khăn”, bác sĩ Tuân cho biết.

Kết quả siêu âm cho thấy nội mạc tử cung của chị Hân teo mỏng kéo dài qua nhiều chu kỳ kinh nguyệt. Với tình trạng này, khả năng mang thai tự nhiên gần như không còn, do đó các bác sĩ chỉ định thực hiện IVF để tăng cơ hội có con.

Di chứng lao sinh dục khiến nội mạc tử cung bị xơ hóa, teo mỏng

Theo bác sĩ Tuân, khó khăn lớn nhất trong trường hợp của chị Hân không nằm ở việc tạo phôi mà là chuẩn bị nội mạc tử cung đủ điều kiện để tiếp nhận phôi.

Di chứng lao sinh dục khiến nội mạc tử cung bị xơ hóa, teo mỏng. Bên cạnh đó, chị còn mắc lạc nội mạc tử cung, làm giảm thêm khả năng làm tổ của phôi thai.

Ban đầu, chị được điều trị bằng thuốc ức chế lạc nội mạc tử cung, thuốc kháng viêm và các biện pháp hỗ trợ phát triển nội mạc. Tuy nhiên, ở chu kỳ đầu tiên, lớp nội mạc quá mỏng nên bác sĩ buộc phải hoãn chuyển phôi.

Sang chu kỳ thứ hai, khi nội mạc đạt độ dày phù hợp, êkíp tiến hành chuyển phôi nhưng chị vẫn chưa đậu thai.

Ở chu kỳ tiếp theo, dù được điều chỉnh phác đồ nội tiết ngoại sinh liều tối đa, lớp nội mạc tử cung vẫn không cải thiện như mong muốn. Không bỏ cuộc, các bác sĩ quyết định áp dụng phương pháp bơm huyết tương giàu tiểu cầu tự thân (PRP) kết hợp kích thích buồng trứng nhẹ nhằm tận dụng nguồn nội tiết tự nhiên của cơ thể để hỗ trợ phục hồi nội mạc.

Sau điều trị, độ dày nội mạc tử cung tăng lên 7,5 mm, đạt điều kiện thuận lợi để chuyển phôi. Lần chuyển phôi này thành công và chị Hân đậu thai. Hiện thai kỳ đã bước sang tuần thứ 10 và đang được các bác sĩ theo dõi sát.

Ảnh minh họa.

Lao sinh dục: Bệnh hiếm gặp nhưng là nguyên nhân vô sinh ở phụ nữ trẻ

Theo Báo cáo Lao toàn cầu 2024 của WHO, Việt Nam vẫn nằm trong nhóm 30 quốc gia có gánh nặng bệnh lao và lao kháng thuốc cao trên thế giới trong giai đoạn 2021-2025.

Bác sĩ Tuân cho biết lao sinh dục chủ yếu gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản từ 20 đến 40 tuổi. Các nghiên cứu cho thấy đây là một trong những biểu hiện của lao ngoài phổi ở nữ giới, với tỷ lệ mắc dao động khoảng 6-25% tùy từng khu vực và đối tượng nghiên cứu.

Điều đáng lo ngại là khoảng 10-12% trường hợp không có triệu chứng rõ ràng. Những người còn lại thường chỉ xuất hiện các biểu hiện mơ hồ như rối loạn kinh nguyệt, đau vùng chậu kéo dài, khí hư bất thường hoặc vô sinh.

Do các dấu hiệu không đặc hiệu, lao sinh dục rất dễ bị nhầm lẫn với các bệnh phụ khoa khác. Nhiều trường hợp chỉ được phát hiện trong quá trình thăm khám hiếm muộn hoặc khi thực hiện các kỹ thuật chuyên sâu như nội soi, sinh thiết.

Các chuyên gia khuyến cáo, phụ nữ dưới 35 tuổi nếu quan hệ đều đặn trong một năm không sử dụng biện pháp tránh thai mà chưa có thai, hoặc sau 6 tháng đối với phụ nữ từ 35 tuổi trở lên, nên đi khám hiếm muộn để tìm nguyên nhân. Đặc biệt, những người có tiền sử mắc lao hoặc bị rối loạn kinh nguyệt kéo dài cần được thăm khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời, tránh những di chứng ảnh hưởng đến khả năng sinh sản trong tương lai.