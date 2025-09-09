Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?
Nhiều giỏ tiền xu đã biến mất chỉ sau một đêm tại một ngân hàng Iceland vào năm 1975.
Một bí ẩn kéo dài nửa thế kỷ tại Iceland đã khép lại sau khi một trong những thủ phạm của vụ trộm ngân hàng được cho là đầu tiên ở nước này tự nguyện ra đầu thú trước cảnh sát.
Vụ việc xảy ra vào đầu năm 1975, khi người đàn ông này – lúc đó mới là thiếu niên – cùng bạn bè lấy cắp tiền xu từ một ngân hàng đang được tu sửa. Cảnh sát ước tính số tiền khoảng 1.600 USD (42 triệu VNĐ) theo giá trị hiện nay.
Lý do khiến người đàn ông quyết định thú nhận sau nhiều năm là để nhẹ lòng, cảnh sát Iceland cho biết trong một bài đăng Facebook tuần trước.
Theo bài báo thời điểm đó, đây có thể là “vụ cướp ngân hàng đầu tiên” ở Iceland. Tuy nhiên, ông Gunnar Runar Sveinbjornsson – phát ngôn viên cảnh sát Reykjavik – giải thích rằng nhóm thiếu niên khoảng 14 tuổi này không sử dụng bạo lực hay đe dọa, nên đúng hơn phải gọi là “vụ trộm ngân hàng đầu tiên”.
Lúc đó, nhóm thiếu niên này nhận thấy ngân hàng tại thị trấn Kopavogur, gần thủ đô Reykjavik, đang thi công. Họ đột nhập qua một lỗ hổng trên tường ngoài chỉ che bằng tấm gỗ mỏng, nhưng không thể tiếp cận các két sắt. Thay vào đó, nhóm này lấy đi những giỏ tiền xu, tổng cộng khoảng 30.000 krona và phải mất nhiều chuyến mới vận chuyển hết. Số tiền này được dùng để mua đồ ăn, đồ uống và những đồ giải trí.
Do thời hiệu truy tố đã hết từ 40 năm trước, người đàn ông sẽ không bị xử lý hình sự. Ngay cả nếu bị bắt vào thời điểm đó, họ cũng chưa đủ tuổi để bị ngồi tù theo luật ở Iceland. “Vụ án được khép lại”, cảnh sát nói.
Tính đến đầu năm 2025, dân số của Iceland là 389.444 người, theo ước tính của Cục Thống kê nước này.
