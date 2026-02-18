Sau giao thừa, nhiều cặp đôi gần gũi hơn?

Điều thú vị là sự gần gũi này không đến từ những kế hoạch lãng mạn cầu kỳ, mà xuất hiện rất nhẹ nhàng, đôi khi chỉ từ một cái ôm, một ánh nhìn hay cảm giác muốn nằm cạnh nhau lâu hơn.

Khoa học cho rằng đây không phải sự trùng hợp, mà là kết quả của nhiều thay đổi đồng thời trong tâm lý, sinh học và bối cảnh xã hội đặc trưng của thời khắc chuyển giao năm mới.

Khi não bộ “xả căng thẳng”, cảm xúc bắt đầu mở

Trước giao thừa, con người thường mang theo rất nhiều áp lực của cả năm cũ: công việc dang dở, trách nhiệm chưa tròn, những mệt mỏi tích tụ. Khoảnh khắc giao thừa đánh dấu một ranh giới tâm lý rõ ràng, nơi não bộ cho phép mình khép lại những căng thẳng cũ và bước sang trạng thái nhẹ nhõm hơn.

Các nghiên cứu về tâm lý học cho thấy, khi cảm giác “kết thúc” và “bắt đầu lại” xuất hiện, mức độ cortisol – hormone căng thẳng – có xu hướng giảm. Khi cortisol hạ xuống, hệ thần kinh phó giao cảm được kích hoạt, giúp cơ thể thư giãn và sẵn sàng cho sự kết nối, bao gồm cả kết nối cảm xúc và thân mật.

Hormone yêu thương hoạt động mạnh hơn sau giao thừa

Sau giao thừa, oxytocin – hormone gắn kết – thường được tiết ra nhiều hơn trong những khoảnh khắc sum họp, chúc Tết, ôm nhau, chạm tay hay đơn giản là cùng ngồi bên nhau trong không khí yên bình đầu năm. Oxytocin không chỉ tạo cảm giác an toàn mà còn đóng vai trò quan trọng trong ham muốn và sự thân mật giữa vợ chồng.

Bên cạnh đó, dopamine – hormone liên quan đến niềm vui và kỳ vọng – cũng tăng lên khi con người cảm thấy hy vọng vào một năm mới tốt đẹp hơn. Sự kết hợp của hai loại hormone này khiến cảm xúc trở nên ấm áp, dễ rung động và dễ muốn gần gũi hơn.

Không gian Tết tạo điều kiện cho sự thân mật tự nhiên

Tết mang lại một bối cảnh rất khác so với ngày thường. Công việc tạm dừng, thời gian ở bên nhau nhiều hơn, nhịp sống chậm lại. Khi không còn bị chia cắt bởi lịch trình dày đặc, các cặp đôi có nhiều “khoảng trống cảm xúc” để quay về với nhau.

Khoa học hành vi chỉ ra rằng, sự thân mật không phát triển tốt trong môi trường vội vã. Ngược lại, những khoảng thời gian rảnh rỗi, không bị thúc ép chính là điều kiện lý tưởng để cảm xúc thân mật nảy nở. Sau giao thừa, khi mọi thứ lắng lại, sự gần gũi vì thế cũng dễ xuất hiện hơn.

Cảm giác “bắt đầu lại” làm tăng nhu cầu kết nối

Sau giao thừa, nhiều người có xu hướng muốn hàn gắn, yêu thương và làm mới các mối quan hệ quan trọng, trong đó có hôn nhân. Đây là phản ứng tâm lý mang tính bản năng: khi bước sang một chu kỳ mới, con người muốn củng cố những kết nối nền tảng để tạo cảm giác an toàn cho chặng đường phía trước.

Với vợ chồng, sự gần gũi sau giao thừa không chỉ là nhu cầu sinh lý mà còn là cách khẳng định: “Chúng ta vẫn ở đây, vẫn là một đội”. Cảm giác này đặc biệt quan trọng sau một năm nhiều biến động, mệt mỏi và xa cách.

Vì sao không cần cố gắng mà vẫn gần?

Điểm đặc biệt của sự gần gũi sau giao thừa là nó không cần ép buộc hay kỹ thuật. Khi áp lực giảm, hormone thuận lợi, không gian phù hợp và cảm xúc an toàn được thiết lập, ham muốn và sự thân mật sẽ tự nhiên xuất hiện.

Các chuyên gia hôn nhân cho rằng, đây chính là minh chứng rõ ràng cho việc đời sống phòng the không tách rời đời sống cảm xúc. Khi tinh thần được nghỉ ngơi và kết nối được phục hồi, sự gần gũi thể xác chỉ là hệ quả tất yếu.

Giao thừa không chỉ là thời khắc, mà là “điểm khởi động” cảm xúc

Sau giao thừa, sự gần gũi của các cặp đôi phản ánh một sự thật quan trọng: con người cần những dấu mốc cảm xúc để cho phép mình yêu lại, chạm lại và mở lòng lại. Tết, với ý nghĩa đoàn viên và tái khởi động, đã vô tình trở thành chất xúc tác mạnh mẽ cho sự kết nối vợ chồng.

Nếu biết trân trọng và nuôi dưỡng cảm xúc này, nhiều cặp đôi có thể kéo dài sự ấm áp không chỉ trong vài ngày đầu năm, mà còn cho cả hành trình hôn nhân phía trước.