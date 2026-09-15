Muốn nghỉ hưu bình yên hãy tránh mời đến nhà 4 kiểu người

Thứ ba, 17:00 15/09/2026 | Gia đình
Tường Vy
Tường Vy
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GĐXH - Việc lựa chọn ai nên mời đến nhà sau khi nghỉ hưu không phải là lạnh nhạt hay ích kỷ. Đó là cách thiết thực để bảo vệ sự bình yên và chất lượng sống tuổi già.

Nghỉ hưu không chỉ là rời khỏi công việc mà còn là lúc mỗi người cần chọn lọc các mối quan hệ để giữ gìn sự bình yên, thoải mái cho bản thân và gia đình. Vì vậy, dù từng thân thiết đến đâu, có những kiểu người bạn nên hạn chế mời đến nhà sau khi nghỉ hưu.

Muốn nghỉ hưu bình yên hãy tránh mời đến nhà 4 kiểu người - Ảnh 1.
Muốn nghỉ hưu bình yên hãy tránh mời đến nhà 4 kiểu người - Ảnh 1.Cựu trưởng phòng chi 7,7 tỷ xây nhà ở quê để nghỉ hưu sớm: 3 tháng sau mới hiểu thế nào là 'sống'

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