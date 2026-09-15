Muốn nghỉ hưu bình yên hãy tránh mời đến nhà 4 kiểu người

Nghỉ hưu không chỉ là rời khỏi công việc mà còn là lúc mỗi người cần chọn lọc các mối quan hệ để giữ gìn sự bình yên, thoải mái cho bản thân và gia đình. Vì vậy, dù từng thân thiết đến đâu, có những kiểu người bạn nên hạn chế mời đến nhà sau khi nghỉ hưu.

Cựu trưởng phòng chi 7,7 tỷ xây nhà ở quê để nghỉ hưu sớm: 3 tháng sau mới hiểu thế nào là 'sống' GĐXH - Ở tuổi 56, ông quyết định nghỉ hưu sớm, dùng khoảng 7 tỷ đồng xây nhà vườn ở quê. Chỉ sau 3 tháng, ông khẳng định đây là "khoản đầu tư lãi nhất đời".