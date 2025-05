Sầu riêng chính vụ loạn giá bán, người tiêu dùng vừa mừng vừa lo

Sở Y tế Đồng Nai thay đổi báo cáo vụ mỹ phẩm kém chất lượng liên quan công ty vợ chồng Đoàn Di Băng GĐXH - Sở Y tế Đồng Nai vừa có công văn gửi đến Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đề nghị thay thế báo cáo số 2677 ngày 22/5 trước đó với nội dung liên quan vụ mỹ phẩm kém chất lượng của công ty vợ chồng Đoàn Di Băng.

Hàng năm, giá sầu riêng trong nước dao động từ 95.000 đồng – 190.000 đồng/kg.

Năm nay, dù đang bước vào mùa cao điểm nhưng thị trường sầu riêng lại chứng kiến tình trạng loạn giá nghiêm trọng, mỗi nơi một giá bán, dao động từ 75.000 đồng/kg trở lên. Thậm chí có nơi treo bảng giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg. Sự chênh lệch này khiến người tiêu dùng không khỏi hoang mang về chất lượng và nguồn gốc thật sự của loại trái cây "vua" này.

Theo khảo sát của phóng viên tại một số chợ dân sinh trên địa bàn Hà Nội, hiện sầu riêng Ri 6 có giá giao động từ 80.000 - 120.000 đồng/kg.

Vào ngày cuối tuần vừa qua, sầu riêng tại siêu thị GO! Thăng Long có mức giá niêm yết sau giảm là 68.000 đồng/kg.

Tại siêu thị lớn, giá sầu Ri 6 sau giảm thấp hơn ngoài chợ dân sinh. Đơn cử tại hệ thống siêu thị GO! (GO! Thăng Long, GO! Long Biên), sầu riêng Ri 6 đang có giá bán lẻ sau giảm là 79.000 đồng/kg (giá niêm yết 109.000 đồng/kg). Thậm chí, vào những ngày cuối tuần, siêu thị này có mức giảm sâu mới sầu Ri 6 chỉ từ 68.000 đồng/kg.

Đại diện hệ thống siêu thị GO! thông tin, trái cây chính vụ thu hoạch nên có thời điểm, giá thu mua tại vườn chỉ từ 50.000 đồng/kg đối với sầu riêng. Cũng vì đang chính vụ nên giá cả ít nhiều biến động do thị trường xuất khẩu gặp khó khăn. Do đó, giá đầu ra tốt vừa là đồng hành với người nông dân, vừa kích cầu tiêu dùng trong nước khi trái cây bước vào chính vụ.

Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart Hà Nội, sầu riêng Ri 6 Buôn Mê Thuật và Đắk Lắk có giá bán khởi điểm là 84.900 đồng/kg.

Tại một cửa hàng trái cây sạch trên đường Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội), sầu Ri 6 được có giá bán niêm yết tại cửa hàng là 99.000 đồng/kg nguyên trái, giá bóc sẵn 280.000 đồng/kg. Sầu Ri 6 loại đặc biệt (VIP) có giá nhỉnh hơn là 130.000 đồng, cơm sầu là 400.000 đồng/kg. Riêng sầu Monthong nhập khẩu Thái Lan có giá nhỉnh hơn nhiều so với sầu nội địa, là 150.000 đồng/kg nguyên trái và 400.000 đồng/kg cơm sầu.

Anh Nguyễn Văn Đằng, chủ một cửa hàng hoa quả tại chợ Yên Duyên (Hoàng Mai) cho hay, giá sầu riêng bán tại các tỉnh phía Nam hay Tây Nguyên sẽ rẻ hơn do không mất phí vận chuyển và dịch vụ trung gian, giá bán lẻ có thể chỉ từ 45.000 đồng/kg nhưng tại miền Bắc, giá bán sầu riêng thường cao hơn do cước vận chuyển và hao hụt khi vận chuyển.

Theo anh Đằng, trên thị trường hiện có 2 loại sầu là Ri 6 và sầu Thái (sầu nhập từ Thái Lan – PV). Mỗi loại có đặc điểm và chất lượng riêng, nhưng không phải cứ rẻ là tốt. Bởi nhiều loại sầu giá rẻ là hàng bị thương lái trả về, chín ép, sượng hoặc ngâm thuốc, không đạt tiêu chuẩn xuất khẩu.

Đại diện Hiệp hội rau quả Việt Nam cho biết, giá sầu riêng giảm mạnh là do Trung Quốc, thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất của Việt Nam siết chặt quy trình kiểm soát từ đầu năm.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, tính chung cả Quý I/2025, xuất khẩu sầu riêng chỉ đạt 26.860 tấn, tương ứng 98,2 triệu USD, giảm mạnh tới 52,7% về lượng và 61,1% về giá trị so với Quý I/2024.

Sầu riêng từ vị trí dẫn đầu đã rơi xuống hạng ba trong nhóm trái cây xuất khẩu chủ lực, sau chuối và thanh long. Giá xuất khẩu trung bình trong Quý I cũng giảm còn 3.655 USD/tấn, giảm 17,8% so với cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc trong quý I giảm tới 78,3%, chỉ còn 49,5 triệu USD, thị phần của Trung Quốc trong tổng xuất khẩu sầu riêng từ mức hơn 90% lao dốc còn một nửa.

Theo đại diện Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, không riêng Việt Nam mà cả Thái Lan cũng bị ảnh hưởng bởi chính sách kiểm soát chất lượng chặt chẽ từ phía Trung Quốc.

Trong bối cảnh xuất khẩu chững lại, đầu ra trong nước trở thành "phao cứu sinh" cho ngành sầu riêng, nhưng việc loạn giá, chất lượng trôi nổi như hiện nay đang khiến thị trường nội địa thêm phần hỗn loạn và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả người tiêu dùng lẫn nhà vườn.

