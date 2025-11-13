Sầu riêng Việt Nam xuất khẩu kỷ lục, nhập khẩu vẫn tăng gấp 16 lần
Trong thời điểm các vùng trồng sầu riêng lớn trong nước đang bước vào chính vụ thu hoạch, lượng sầu riêng nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng mạnh, với giá trị nhập khẩu cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo thống kê từ Cục Hải quan, trong 9 tháng năm 2025, xuất khẩu sầu riêng thu về gần 2,77 tỷ USD. Riêng tháng 9, kim ngạch xuất khẩu vọt lên 972 triệu USD, tăng mạnh 44,6% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức cao kỷ lục của một tháng.
Nguyên nhân do tháng 9 là chính vụ thu hoạch sầu riêng ở Tây Nguyên, vùng trồng lớn nhất cả nước.
Ngược lại, trong tháng 9, các doanh nghiệp đã chi ra 3,7 triệu USD để nhập khẩu sầu riêng . Con số này tăng mạnh 200% so với tháng 8 và cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng năm nay, kim ngạch nhập khẩu sầu riêng đạt 21,5 triệu USD, tăng 139% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, sầu riêng xếp thứ 12 về kim ngạch nhập khẩu trong nhóm quả và quả hạch, đồng thời là loại trái cây ghi nhận mức tăng trưởng cao thứ ba trong nhóm hàng này.
Trao đổi với VietNamNet, lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho biết, dù nước ta xuất khẩu sầu riêng thu về vài tỷ USD, nhưng hàng năm vẫn nhập khẩu sầu riêng từ Malaysia và Thái Lan để phục vụ nhu cầu tiêu dùng nội địa.
Theo ông, với sầu riêng Thái Lan, nước ta chủ yếu nhập ở dạng nguyên quả theo đường tiểu ngạch.
Còn sầu riêng Musang King của Malaysia thì các doanh nghiệp thường chọn nhập khẩu sầu múi đông lạnh. “Loại sầu riêng này nguồn cung tại Việt Nam không nhiều, trong khi nhu cầu tương đối cao”, lãnh đạo Hiệp hội Rau quả Việt Nam nói.
Vị này cũng cho biết, trên thị trường, giá cơm sầu riêng Musang King nhập khẩu khá đắt đỏ. Vì thế, doanh nghiệp chỉ nhập khẩu một lô vài container cơm sầu loại này kim ngạch đã tăng đột biến. Đây là một phần nguyên nhân khiến giá trị nhập khẩu sầu riêng trong tháng 9 cao gấp 16 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
