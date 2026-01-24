Độc lạ trend 'cuốn rêu' cho đào Tết Nguyên đán 2026: Lái buôn tất bật, thị trường đào hứa hẹn sôi động

Đào phủ rêu bất ngờ thành 'trend' mới trước Tết Nguyên đán 2026

Những ngày cận Tết, tại nhiều vườn đào lớn ở Hà Nội như Dương Nội, Nhật Tân, hàng nghìn gốc đào rừng, đào cổ, đào thế đã đồng loạt "xuống phố" để phục vụ nhu cầu chơi Tết của người dân.

Khác với mọi năm, không khí mua bán đào năm nay sôi động hơn thường lệ bởi một xu hướng mới đang lan nhanh trong giới buôn và người chơi đào: cuốn rêu, đắp rêu lên thân đào.

Thay vì để thân cây trơ vỏ, nhiều gốc đào cổ thụ được phủ kín lớp rêu xanh mướt, bám dọc thân, rễ nổi và các u nần lâu năm. Lớp rêu không chỉ tạo cảm giác cổ kính, tự nhiên mà còn làm nổi bật sắc hồng của hoa đào, khiến tổng thể cây trở nên hài hòa và bắt mắt hơn.

Lái buôn tất bật "săn" rêu từ vùng núi cao

Anh Trung Hào, chủ vườn đào với hàng nghìn gốc tại Dương Nội (Hà Nội) cho biết, chưa năm nào giới buôn đào lại bận rộn như năm nay, không chỉ vì đào mà còn vì… rêu.

"Rêu quấn quanh thân đào là rêu tự nhiên, chúng tôi phải lên tận Mộc Châu để tìm mua. Mỗi gốc đào cổ thụ, riêng chi phí rêu và công đắp rêu đã khoảng 400 nghìn đồng. Làm khá cầu kỳ, đòi hỏi người có kinh nghiệm để rêu bám đều, không ảnh hưởng đến cây", anh Hào chia sẻ.

Theo anh Hào, dù phát sinh thêm công đoạn và chi phí, nhưng giá bán hoặc giá thuê đào chưa có biến động lớn, bởi đào cổ thụ vốn đã thuộc phân khúc cao. Việc phủ rêu chủ yếu nhằm tạo điểm nhấn, nâng giá trị thẩm mỹ và đáp ứng thị hiếu mới của khách chơi đào.

Nguồn gốc từ Tây Bắc, vừa đẹp vừa có lợi cho cây

Ông Nguyễn Văn Chiến, một thợ trồng đào lâu năm tại Dương Nội cho biết, đào phủ rêu thực chất không phải là trào lưu hoàn toàn mới, mà có nguồn gốc từ các vùng núi cao Tây Bắc như Sa Pa, Mộc Châu – nơi khí hậu lạnh, độ ẩm cao, rêu phát triển tự nhiên trên thân cây.

"Năm nay, theo nhận định của nhiều lái buôn, đào rừng khan hiếm, một phần do thời tiết khiến nhiều cây nở sớm. Vì vậy, đào đẹp có thể sẽ đắt hoặc hiếm vào sát Tết. Việc đắp rêu lên đào cổ, đào thế vừa là cách đổi mới hình thức, vừa giúp giữ ẩm, giữ ấm cho cây, làm nổi bật dáng thế và màu hoa", ông Chiến phân tích.

Theo ông Chiến, nếu làm đúng kỹ thuật, rêu tự nhiên không gây hại mà còn giúp thân đào bớt khô, nhất là trong điều kiện thời tiết hanh lạnh những ngày giáp Tết.

Sự xuất hiện của trend đào phủ rêu được xem là tín hiệu sớm cho thị trường đào Tết Nguyên đán 2026: người chơi ngày càng chú trọng đến câu chuyện, giá trị thẩm mỹ và sự độc đáo, không chỉ đơn thuần là hoa nở đẹp.

Trong bối cảnh đào rừng được dự báo khan hiếm, đào thế, đào cổ thụ và những biến tấu mới như đào phủ rêu có thể trở thành lựa chọn được săn đón. Giới buôn cũng vì thế mà linh hoạt hơn, sáng tạo hơn để giữ chân "thượng đế".

Tết chưa đến gần, nhưng từ những lớp rêu xanh phủ kín thân đào cổ, có thể thấy mùa đào năm 2026 hứa hẹn sôi động, nhiều bất ngờ và không ít cuộc đua ngầm về xu hướng chơi Tết.

Dự đoán thị trường đào Tết 2026 từ chủ vựa hơn nghìn gốc đào tại Hà Nội GĐXH - Từ góc nhìn của người gắn bó nhiều năm với nghề trồng đào, ông Đinh Văn Chiến (Hà Đông, Hà Nội), chủ vựa đào quy mô hơn 1.000 gốc cho rằng thị trường đào Tết năm 2026 nhiều khả năng sẽ tiếp tục đối mặt với những biến động, đặc biệt là về sức mua.