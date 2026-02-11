Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới

Thứ tư, 07:36 11/02/2026 | Đời sống
Bách Hợp (t/h)
Bách Hợp (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thời điểm cận Tết Âm lịch, trong khi nhiều người còn tất bật hoàn tất kế hoạch dang dở, một số con giáp lại bất ngờ đón nhận loạt tín hiệu tích cực về công việc, tài chính lẫn đời sống cá nhân.

Vận trình khởi sắc không chỉ giúp các con giáp này có cái Tết sung túc hơn mà còn tạo nền tảng vững vàng cho năm mới phía trước.

Con giáp Dần: Bứt phá mạnh mẽ, tài lộc tăng trưởng ổn định

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới - Ảnh 1.

Sau khoảng thời gian phải xử lý nhiều vấn đề tồn đọng hoặc chững lại vì yếu tố khách quan, vận trình của tuổi Dần bắt đầu chuyển mình rõ rệt vào giai đoạn cuối năm. Ảnh minh họa

Trong số những con giáp gặp may trước Tết, tuổi Dần nổi bật nhờ tinh thần tiên phong và bản lĩnh dám đương đầu thử thách. 

Sau khoảng thời gian phải xử lý nhiều vấn đề tồn đọng hoặc chững lại vì yếu tố khách quan, vận trình của tuổi Dần bắt đầu chuyển mình rõ rệt vào giai đoạn cuối năm.

Công việc xuất hiện những bước ngoặt quan trọng. Con giáp này dễ được giao nhiệm vụ mới hoặc đảm nhận vai trò có tính quyết định trong tập thể. 

Đây chính là cơ hội để họ khẳng định năng lực, mở rộng tầm ảnh hưởng và cải thiện thu nhập. 

Những nỗ lực âm thầm suốt thời gian qua dần được ghi nhận bằng khoản thưởng xứng đáng hoặc lời đề nghị thăng tiến.

Về tài chính, tuổi Dần không tăng trưởng quá đột biến nhưng ổn định và bền vững. Dòng tiền được kiểm soát tốt giúp họ xây dựng nền móng chắc chắn cho năm mới. 

Đặc biệt, sự xuất hiện của quý nhân đúng thời điểm mang đến lời khuyên giá trị, giúp con giáp này hạn chế rủi ro và đưa ra quyết định sáng suốt hơn.

Con giáp Mão: Thuận lợi toàn diện, tài vận hanh thông

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới - Ảnh 2.

Những kế hoạch từng âm thầm triển khai nay bắt đầu mang lại kết quả cụ thể, kéo theo nguồn thu cải thiện đáng kể cho con giáp Mão. Ảnh minh họa

Con giáp Mão vốn được đánh giá cao nhờ sự khéo léo và tinh tế trong cách ứng xử. 

Bước vào thời điểm cận Tết, những phẩm chất này trở thành lợi thế giúp con giáp Mão nắm bắt cơ hội một cách hiệu quả.

Trong môi trường làm việc, họ dễ nhận được sự ghi nhận từ cấp trên hoặc đối tác. Những kế hoạch từng âm thầm triển khai nay bắt đầu mang lại kết quả cụ thể, kéo theo nguồn thu cải thiện đáng kể. 

Một số người còn có cơ hội mở rộng lĩnh vực hoạt động hoặc tham gia dự án mới giàu tiềm năng trong năm tới.

Điểm sáng của con giáp này nằm ở sự thuận lợi đồng bộ: công việc suôn sẻ, các mối quan hệ hài hòa và tinh thần ổn định. 

Khi tâm lý tích cực được duy trì, vận may tài chính cũng theo đó gia tăng. 

Sự hỗ trợ từ người có kinh nghiệm hoặc bạn bè tin cậy góp phần giúp tuổi Mão tiến nhanh hơn trên hành trình phát triển sự nghiệp.

Con giáp Tỵ: Tăng tốc cuối năm, đón lộc bất ngờ

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới - Ảnh 3.

Không chỉ tiền bạc, vận may trước Tết của con giáp tuổi Tỵ còn đến từ việc gặp đúng người hỗ trợ. Ảnh minh họa

Nhắc đến những con giáp dễ "trúng vận" trước Tết, tuổi Tỵ không thể vắng mặt. 

Sở hữu tư duy sắc bén và khả năng phân tích tốt, con giáp Tỵ biết cách tận dụng cơ hội khi thời cơ xuất hiện.

Giai đoạn cận Tết được xem là thời điểm "tăng tốc" của con giáp này. Người làm kinh doanh hoặc đầu tư có thể đón nhận hợp đồng mới, khách hàng tiềm năng hoặc khoản lợi nhuận ngoài mong đợi. 

Sự nhạy bén giúp họ nhanh chóng chuyển hóa cơ hội thành kết quả thực tế.

Với người làm công ăn lương, khả năng nhận thưởng cao hơn dự tính hoặc được đề xuất vị trí tốt hơn trong năm mới là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

Không chỉ tiền bạc, vận may của con giáp tuổi Tỵ còn đến từ việc gặp đúng người hỗ trợ. 

Quý nhân xuất hiện kịp thời mang đến định hướng rõ ràng, giúp họ tránh sai lầm và củng cố nền tảng tài chính trước thềm năm mới.

Con giáp Thân: Tháo gỡ khó khăn, tài chính khởi sắc

4 con giáp trúng 'mưa lộc' ngay trước Tết, vận đỏ kéo dài sang cả năm mới - Ảnh 4.

Giai đoạn cuối năm Âm lịch con giáp Thân dễ nhận được tin vui liên quan đến thu nhập hoặc định hướng phát triển lâu dài. Ảnh minh họa

Tuổi Thân vốn nổi tiếng nhanh nhẹn, linh hoạt và có khả năng thích ứng cao. 

Sau khoảng thời gian phải nỗ lực nhiều để giữ cân bằng, giai đoạn cuối năm mang đến cho con giáp này những tín hiệu tích cực rõ ràng.

Trong công việc, con giáp Thân dễ nhận được tin vui liên quan đến thu nhập hoặc định hướng phát triển lâu dài. 

Những trở ngại trước đó dần được tháo gỡ, mở đường cho các kế hoạch mới. Một số người còn có cơ hội thử sức ở lĩnh vực khác, từ đó tạo thêm nguồn thu trong tương lai gần.

Tài chính của con giáp Thân bước vào giai đoạn ổn định và có xu hướng tăng trưởng. 

Nhờ biết tính toán hợp lý, họ không chỉ cải thiện chất lượng cuộc sống hiện tại mà còn tích lũy được khoản dự phòng đáng kể cho năm mới. 

Sự đồng hành của người hỗ trợ đúng lúc càng giúp họ tự tin hơn khi đưa ra quyết định quan trọng.

4 con giáp được dự báo vượng tài vượng lộc

Nhìn chung, thời điểm trước Tết là cơ hội để nhiều con giáp chuyển mình mạnh mẽ. Dù mức độ may mắn ở mỗi người khác nhau, điểm chung là sự chủ động và nỗ lực không ngừng chính là yếu tố giúp vận may được kích hoạt. Khi nền tảng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, bước sang năm mới, họ càng dễ đón nhận thêm nhiều thành công và tài lộc hơn nữa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tam Tai 2026 "đè nặng" 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mátTam Tai 2026 'đè nặng' 3 con giáp: Càng nóng vội càng dễ mất mát

GĐXH - Bước sang năm Bính Ngọ 2026, nhiều người bắt đầu quan tâm tới vận trình cá nhân, đặc biệt là những con giáp bước vào giai đoạn hạn Tam Tai 2026.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Tưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắng

Tưởng nắm chắc quyền thừa kế, con gái vội bán nhà mẹ cho và nhận trái đắng

Tử tế không đúng lúc có thể khiến con trả giá đắt: 4 tình huống con không cần 'nhịn'

Tử tế không đúng lúc có thể khiến con trả giá đắt: 4 tình huống con không cần 'nhịn'

Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Hạn Thái Tuế năm 2026: Vận mệnh con giáp nào xoay chuyển mạnh nhất?

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo bước vào chu kỳ làm ăn rực rỡ

Bính Ngọ 2026 mở cửa tài lộc: Những cung hoàng đạo bước vào chu kỳ làm ăn rực rỡ

Cùng chuyên mục

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.

Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026

Đáp ứng điều kiện này công dân mới được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 2026

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Để được tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân, công dân cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện về sức khỏe theo quy định. Dưới đây là các quy định mới nhất theo Thông tư 62/2023/TT-BCA được sửa đổi bổ sung Thông tư số 131/2025/TT-BCA.

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Nghệ nhân từng lập kỷ lục Việt Nam với 'rồng lu' tiếp tục ra mắt linh vật ngựa

Đời sống - 14 giờ trước

Nghệ nhân Nguyễn Minh Thuận, người từng lập kỷ lục Việt Nam với cặp “rồng lu”, tiếp tục giới thiệu linh vật ngựa độc đáo tại TP.HCM dịp Tết năm nay.

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì nhất? Hé lộ những tuổi 'vượng tài - vượng tình' trong năm này

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 hợp tuổi gì là vấn đề được nhiều người quan tâm khi chuẩn bị kế hoạch làm ăn, kết hôn hoặc sinh con.

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Mức thưởng Đảng viên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền theo hệ số lương mới

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là một trong những khung tiêu chuẩn cao nhất dùng để đánh giá mức độ chất lượng của Đảng viên. Trường hợp Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền được bao nhiêu tiền?

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Đời sống - 22 giờ trước

GĐXH - Sáng 10/2, một vụ nổ lớn bất ngờ xảy ra tại một nhà dân ở xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, khiến tầng 2 của ngôi nhà bị đổ sập, một người đàn ông thiệt mạng tại chỗ.

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Những người sinh vào các ngày Âm lịch này không ồn ào, không vội vã, nhưng càng về sau càng thể hiện bản lĩnh và sự giàu có đáng nể.

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, có 3 con giáp nổi bật hơn cả khi được đánh giá là bước vào giai đoạn thăng tiến sự nghiệp nhanh chóng, cơ hội mở ra dồn dập và thành quả đến rõ rệt.

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Thông tin mới nhất về việc tuyển chọn công dân vào ngành Công an nhân dân năm 2026

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026 đã được điều chỉnh để phù hợp với mô hình tổ chức mới.

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Ngắm linh vật ngựa đẹp, độc đáo ở các tỉnh, thành dịp Tết Bính Ngọ 2026

Đời sống - 1 ngày trước

Cư dân mạng đang háo hức chia sẻ hình ảnh linh vật ngựa tại các địa phương và rôm rả bàn luận xem linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất, độc đáo nhất.

Xem nhiều

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Vận trình 12 con giáp năm Bính Ngọ 2026: Người lên hương, kẻ chật vật

Đời sống

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026, vận trình cuộc sống, sự nghiệp, tài lộc và tình cảm của 12 con giáp đều đứng trước những cơ hội lẫn thử thách đan xen.

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

3 con giáp được quý nhân gọi tên năm 2026: Sự nghiệp bứt phá, tiền tài và chức vị cùng tăng

Đời sống
4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

4 khung giờ sinh Âm lịch mang phúc khí, tuổi già đủ đầy, thong dong

Đời sống
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người khôn ngoan: Càng lớn tuổi càng phát tài

Đời sống
Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Hưng Yên: Khoảnh khắc vụ nổ nghi do pháo tự chế khiến nhà dân đổ sập, một người tử vong

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top