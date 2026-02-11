Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ người vượng tiền tài nhưng tình duyên đầy thử thách
GĐXH - Theo tử vi, ngày sinh Âm lịch, đặc biệt là con số cuối cùng của ngày sinh, phần nào phản ánh xu hướng vận mệnh mỗi người, từ sự nghiệp, tài chính đến hôn nhân và cảm xúc cá nhân.
Người xưa từng nói: "Nhung lụa vàng son lệ vẫn tràn". Nghĩa là dù sống giữa vinh hoa phú quý, con người vẫn có thể mang trong lòng những nỗi niềm khó giãi bày. Và sự khác biệt trong ngày sinh Âm lịch cũng được cho là yếu tố tạo nên những ngã rẽ rất riêng của mỗi số phận.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1: Sự nghiệp rực rỡ nhưng tình cảm nhiều va chạm
Những người có ngày sinh Âm lịch rơi vào mùng 1, 11 hoặc 21 thường được đánh giá cao về năng lực thực thi và tinh thần thép.
Họ mạnh mẽ, quyết đoán, chịu được áp lực lớn và không dễ bỏ cuộc trước thử thách. Chính vì vậy, con đường công danh của họ thường khá thuận lợi, dễ đạt được vị trí nhất định trong xã hội.
Tuy nhiên, thành công trong công việc lại không đồng nghĩa với viên mãn trong đời sống riêng tư.
Người mang ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 thường có cái tôi lớn, đề cao quan điểm cá nhân và khó nhún nhường trong các mối quan hệ.
Khi yêu hoặc đã kết hôn, họ dễ xảy ra tranh cãi, bất đồng quan điểm với bạn đời.
Nếu không học cách lắng nghe và tiết chế bản thân, những người này có thể đánh đổi sự bình yên tình cảm để lấy thành tựu bên ngoài.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8: Tài vận vượng phát nhưng cần tránh lòng tham
Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch vào ngày 8, 18 hoặc 28 thường có vận may tài chính khá mạnh.
Họ nhạy bén với cơ hội kiếm tiền, biết nắm bắt thời điểm và có khả năng xây dựng nền tảng kinh tế ổn định.
Cuộc sống của họ hiếm khi thiếu thốn vật chất, thậm chí có thể sống trong dư dả, sung túc. Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất của nhóm này lại nằm ở lòng tham.
Nếu quá chạy theo vật chất hoặc bị cuốn vào những thú vui xa hoa, họ rất dễ đánh mất sự cân bằng và tình cảm trong cuộc sống.
Để phát huy tối đa lợi thế từ ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8, điều quan trọng là giữ được sự điềm tĩnh, biết đủ và kiểm soát tốt rủi ro tài chính.
Sự giàu có bền vững không chỉ đến từ tiền bạc mà còn từ sự an yên trong tâm hồn.
Ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7: Thành công sớm nhưng duyên tình trắc trở
Người sinh vào ngày 7, 17 hoặc 27 Âm lịch thường là những người có chí tiến thủ cao.
Họ tập trung mạnh vào sự nghiệp, đặt mục tiêu rõ ràng và dành phần lớn thời gian, năng lượng cho công việc. Nhờ đó, họ dễ đạt được thành tựu đáng nể khi còn khá trẻ.
Tuy nhiên, cũng chính vì quá chú trọng công danh mà những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7 lại gặp không ít trắc trở trong tình duyên.
Họ có cảm giác "khó gặp đúng người", hoặc khi đã có đôi thì mối quan hệ thiếu sự gắn kết sâu sắc.
Sự thiếu cân bằng giữa công việc và đời sống cá nhân khiến họ dễ rơi vào trạng thái cô đơn dù đang ở đỉnh cao thành công.
Bởi lẽ, không ai có thể sống mãi trong ánh hào quang sự nghiệp mà thiếu đi sự sẻ chia tình cảm.
Từ ngày sinh Âm lịch nhìn lại: Thành công cần đi cùng sự cân bằng
Dù ngày sinh Âm lịch có thể gợi mở những đặc điểm vận mệnh, nhưng cuộc sống không hoàn toàn được quyết định bởi một con số. Mỗi người đều có quyền lựa chọn và thay đổi cách mình sống.
Thành công trong sự nghiệp là điều đáng quý, nhưng hạnh phúc bền lâu lại cần sự dung hòa giữa tiền bạc, tình cảm và sức khỏe.
Nếu chỉ chăm chăm theo đuổi một khía cạnh, con người rất dễ đánh mất phần còn lại. Điều quan trọng nhất là biết điều chỉnh bản thân.
Giữ vững sự tự tin và tinh thần lạc quan trước khó khăn.
Quản lý tài chính thận trọng, kiểm soát rủi ro thay vì chạy theo lợi ích ngắn hạn.
Lắng nghe cảm xúc bên trong thay vì sống theo ánh nhìn và kỳ vọng của người khác.
Dành thời gian cho gia đình, bạn bè và chăm sóc chính mình.
Cuộc đời không chỉ là cuộc đua về tiền bạc hay địa vị, mà còn là hành trình tìm kiếm sự bình an nội tâm.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Toutiao
