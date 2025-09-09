Sau 'cuộc yêu': Cẩn trọng với thói quen uống đồ lạnh
GĐXH - Nhiều người có thói quen tìm đến một cốc nước đá hay đồ uống mát lạnh ngay sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng giải tỏa cơn khát và giúp cơ thể hạ nhiệt.
Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.
Cơ thể chưa sẵn sàng để tiếp nhận lạnh
Trong lúc ân ái, cơ thể hoạt động ở trạng thái hưng phấn cao độ: tim đập nhanh, nhịp thở gấp, nhiệt độ tăng và mồ hôi tiết nhiều. TS.BS Trần Ngọc Lưu Phương – chuyên gia tiêu hóa (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) – trả lời trên một trang báo cho biết: “Ngay sau khi quan hệ, dạ dày và đường tiêu hóa đang phải điều chỉnh lại sau một quá trình tiêu hao năng lượng mạnh mẽ. Việc nạp đồ uống lạnh đột ngột khiến thành dạ dày co thắt, làm tăng nguy cơ đau bụng, khó tiêu, thậm chí gây viêm loét nếu lặp lại thường xuyên”.
Một nghiên cứu từ Journal of Gastroenterology (2019) cũng chỉ ra rằng, việc đưa đồ uống quá lạnh vào cơ thể khi đang trong trạng thái hưng phấn hoặc mệt mỏi làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở những người vốn có bệnh lý dạ dày – tá tràng.
Không chỉ gây hại cho dạ dày, nước đá hoặc đồ uống lạnh còn khiến hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng tạm thời. Khi nhiệt độ cơ thể đang nóng, mạch máu giãn nở, việc tiếp nhận đồ uống lạnh sẽ làm các mạch co lại đột ngột, dẫn đến hiện tượng hoa mắt, chóng mặt hoặc tụt huyết áp ở một số người nhạy cảm.
Giải pháp an toàn sau quan hệ
Uống nước ấm hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng để tránh gây sốc nhiệt cho cơ quan tiêu hóa.
Ăn nhẹ với trái cây tươi giàu vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như chuối, cam hoặc táo, vừa bù năng lượng, vừa giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.
Nghỉ ngơi ít phút để tim mạch và hô hấp trở lại trạng thái ổn định trước khi nạp bất cứ loại đồ ăn, đồ uống nào.
Bẫy nguy hiểm cho sức khỏe nam giới khi 'yêu'Phòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp “chuyện ấy” thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.
Sai lầm đa phần đàn ông mắc phải sau yêu, gây hại cho sức khỏePhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi “lâm trận” được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.
Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyếnPhòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp “làm sạch” cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành “con dao hai lưỡi”, đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.
'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?Phòng the - 4 ngày trước
Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?
Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục?Phòng the - 5 ngày trước
Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyềnPhòng the - 6 ngày trước
Trong chuyện “chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện ‘yếu’. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.
5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốnPhòng the - 6 ngày trước
Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.
Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?Phòng the - 1 tuần trước
Kẽm là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vậy kẽm có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tình dục?
Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giớiPhòng the - 1 tuần trước
Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?
Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?Phòng the - 1 tuần trước
Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.
Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!Phòng the
Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.