Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Phòng the

Sau 'cuộc yêu': Cẩn trọng với thói quen uống đồ lạnh

Thứ ba, 15:15 09/09/2025 | Phòng the
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nhiều người có thói quen tìm đến một cốc nước đá hay đồ uống mát lạnh ngay sau khi quan hệ tình dục, với suy nghĩ rằng đây là cách nhanh chóng giải tỏa cơn khát và giúp cơ thể hạ nhiệt.

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Cơ thể chưa sẵn sàng để tiếp nhận lạnh 

Trong lúc ân ái, cơ thể hoạt động ở trạng thái hưng phấn cao độ: tim đập nhanh, nhịp thở gấp, nhiệt độ tăng và mồ hôi tiết nhiều. TS.BS Trần Ngọc Lưu Phương – chuyên gia tiêu hóa (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) – trả lời trên một trang báo cho biết: “Ngay sau khi quan hệ, dạ dày và đường tiêu hóa đang phải điều chỉnh lại sau một quá trình tiêu hao năng lượng mạnh mẽ. Việc nạp đồ uống lạnh đột ngột khiến thành dạ dày co thắt, làm tăng nguy cơ đau bụng, khó tiêu, thậm chí gây viêm loét nếu lặp lại thường xuyên”.

Thói quen uống đồ lạnh sau cuộc yêu có thể gây hại cho sức khỏe - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu từ Journal of Gastroenterology (2019) cũng chỉ ra rằng, việc đưa đồ uống quá lạnh vào cơ thể khi đang trong trạng thái hưng phấn hoặc mệt mỏi làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở những người vốn có bệnh lý dạ dày – tá tràng.

Không chỉ gây hại cho dạ dày, nước đá hoặc đồ uống lạnh còn khiến hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng tạm thời. Khi nhiệt độ cơ thể đang nóng, mạch máu giãn nở, việc tiếp nhận đồ uống lạnh sẽ làm các mạch co lại đột ngột, dẫn đến hiện tượng hoa mắt, chóng mặt hoặc tụt huyết áp ở một số người nhạy cảm.

Giải pháp an toàn sau quan hệ

Uống nước ấm hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng để tránh gây sốc nhiệt cho cơ quan tiêu hóa.

Ăn nhẹ với trái cây tươi giàu vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như chuối, cam hoặc táo, vừa bù năng lượng, vừa giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Nghỉ ngơi ít phút để tim mạch và hô hấp trở lại trạng thái ổn định trước khi nạp bất cứ loại đồ ăn, đồ uống nào.

Phương Nghi (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bẫy nguy hiểm cho sức khỏe nam giới khi 'yêu'

Bẫy nguy hiểm cho sức khỏe nam giới khi 'yêu'

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Trong nhiều cuộc vui, không ít người đàn ông tin rằng một chút men say sẽ làm tăng hưng phấn, giúp “chuyện ấy” thêm nồng nhiệt. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế khẳng định, quan hệ tình dục khi nồng độ cồn trong máu cao không chỉ không mang lại lợi ích, mà còn tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là hệ tim mạch.

Sai lầm đa phần đàn ông mắc phải sau yêu, gây hại cho sức khỏe

Sai lầm đa phần đàn ông mắc phải sau yêu, gây hại cho sức khỏe

Phòng the - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quan niệm của nhiều cặp đôi, đặc biệt là nam giới, việc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau khi “lâm trận” được xem như cách để lấy lại sức. Tuy nhiên, các nghiên cứu y khoa và ý kiến chuyên gia cho thấy đây là một thói quen tiềm ẩn nhiều nguy hại, thậm chí khiến cơ thể thêm mệt mỏi thay vì hồi phục.

Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyến

Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyến

Phòng the - 2 ngày trước

GĐXH - Nhiều người tin rằng việc tiểu tiện ngay sau khi quan hệ tình dục sẽ giúp “làm sạch” cơ thể và phòng ngừa viêm nhiễm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia nam học, điều này có thể vô tình trở thành “con dao hai lưỡi”, đặc biệt đối với sức khỏe tiền liệt tuyến của nam giới.

'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

Phòng the - 4 ngày trước

Việc cắt bỏ tử cung có đồng nghĩa với việc chấm dứt đời sống tình dục viên mãn? Nhiều người băn khoăn phẫu thuật này ảnh hưởng đến khả năng tận hưởng chuyện chăn gối thế nào?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục?

Nhiễm trùng tiết niệu có lây qua quan hệ tình dục?

Phòng the - 5 ngày trước

Quan hệ tình dục là một yếu tố nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu và khi bị nhiễm trùng tiết niệu sẽ gây khó khăn cho quan hệ tình dục và có thể khiến bệnh trầm trọng hơn.

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Yếu sinh lý dưới góc nhìn Y học Cổ truyền

Phòng the - 6 ngày trước

Trong chuyện “chăn gối, có những điều vô cùng khó nói, nhưng nếu không nói ra, vấn đề chắc chắn sẽ không được giải quyết. Một trong số đó chính là chuyện ‘yếu’. Vậy y học cổ truyền nhìn nhận câu chuyện này như thế nào và có những phương pháp nào để điều trị? Mời quý vị cùng tìm hiểu qua những tư vấn của BS Trần Hải Long.

5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn

5 dưỡng chất cần thiết giúp chị em tăng ham muốn

Phòng the - 6 ngày trước

Ham muốn tình dục là một phần quan trọng của sức khỏe sinh sản và chuyện lứa đôi. Khi cơ thể thiếu hụt các chất dinh dưỡng cần thiết, nhiều khía cạnh của cuộc sống có thể bị ảnh hưởng, bao gồm cả ham muốn tình dục.

Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?

Ăn uống thiếu kẽm gây rối loạn cương dương?

Phòng the - 1 tuần trước

Kẽm là một nguyên tố vi lượng đóng vai trò quan trọng trong nhiều hoạt động của cơ thể. Vậy kẽm có ảnh hưởng như thế nào đến khả năng tình dục?

Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới

Lợi ích của kẽm đối với sức khỏe tình dục nam giới

Phòng the - 1 tuần trước

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu kẽm được chứng minh là nguyên nhân gây ảnh hưởng đến khả năng tình dục của nam giới. Vậy nam giới cần bổ sung kẽm thế nào cho hiệu quả?

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?

Chạy bộ có làm tăng mức testosterone?

Phòng the - 1 tuần trước

Chạy bộ là một trong những phương pháp hiệu quả để thúc đẩy quá trình sản xuất testosterone tự nhiên của cơ thể. Tập trung vào các bài chạy nước rút ngắn, cường độ cao sẽ mang lại lợi ích vượt trội, giúp tăng cường nồng độ hormone quan trọng này một cách đáng kể.

Xem nhiều

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Chức năng sinh lý tổn hại nghiêm trọng nếu nam giới ăn quá nhiều món này: Cực quen thuộc!

Phòng the

Nam giới ăn quá nhiều món này có nguy cơ bị rối loạn cương dương cao hơn gần 60%.

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Bạn gái nói một câu, thanh niên mắc chứng 'trên bảo dưới không nghe' suốt 2 năm

Phòng the
'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

'Chuyện ấy' có bị ảnh hưởng sau cắt bỏ tử cung?

Phòng the
Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyến

Làm việc này sau 'yêu', nam giới coi chừng hại tiền liệt tuyến

Phòng the
Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Nam thanh niên vùng kín sưng to như nấm, suýt hoại tử vì 1 phút "táy máy"

Phòng the

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top