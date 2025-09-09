Sau 'cuộc yêu': Cẩn trọng với thói quen uống đồ lạnh

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cảnh báo, hành động tưởng chừng vô hại này lại có thể gây ra những tác động không tốt đến hệ tiêu hóa và sức khỏe tổng thể.

Cơ thể chưa sẵn sàng để tiếp nhận lạnh

Trong lúc ân ái, cơ thể hoạt động ở trạng thái hưng phấn cao độ: tim đập nhanh, nhịp thở gấp, nhiệt độ tăng và mồ hôi tiết nhiều. TS.BS Trần Ngọc Lưu Phương – chuyên gia tiêu hóa (Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TP.HCM) – trả lời trên một trang báo cho biết: “Ngay sau khi quan hệ, dạ dày và đường tiêu hóa đang phải điều chỉnh lại sau một quá trình tiêu hao năng lượng mạnh mẽ. Việc nạp đồ uống lạnh đột ngột khiến thành dạ dày co thắt, làm tăng nguy cơ đau bụng, khó tiêu, thậm chí gây viêm loét nếu lặp lại thường xuyên”.

Ảnh minh họa

Một nghiên cứu từ Journal of Gastroenterology (2019) cũng chỉ ra rằng, việc đưa đồ uống quá lạnh vào cơ thể khi đang trong trạng thái hưng phấn hoặc mệt mỏi làm tăng nguy cơ tổn thương niêm mạc dạ dày, đặc biệt ở những người vốn có bệnh lý dạ dày – tá tràng.

Không chỉ gây hại cho dạ dày, nước đá hoặc đồ uống lạnh còn khiến hệ tuần hoàn bị ảnh hưởng tạm thời. Khi nhiệt độ cơ thể đang nóng, mạch máu giãn nở, việc tiếp nhận đồ uống lạnh sẽ làm các mạch co lại đột ngột, dẫn đến hiện tượng hoa mắt, chóng mặt hoặc tụt huyết áp ở một số người nhạy cảm.

Giải pháp an toàn sau quan hệ

Uống nước ấm hoặc nước lọc ở nhiệt độ phòng để tránh gây sốc nhiệt cho cơ quan tiêu hóa.

Ăn nhẹ với trái cây tươi giàu vitamin và khoáng chất, chẳng hạn như chuối, cam hoặc táo, vừa bù năng lượng, vừa giúp cơ thể phục hồi nhanh hơn.

Nghỉ ngơi ít phút để tim mạch và hô hấp trở lại trạng thái ổn định trước khi nạp bất cứ loại đồ ăn, đồ uống nào.