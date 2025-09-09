'Siêu cao tốc' hơn 56.000 tỷ chính thức khởi công, Vinhomes Wonder City sẵn sàng đón giới nhà giàu quốc tế

Cú hích hạ tầng chiến lược phía Tây Hà Nội

Ngày 06/9 vừa qua, UBND TP Hà Nội chính thức khởi công dự án thành phần 3 thuộc tuyến Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, với tổng vốn đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng. Đây được coi là xương sống trong hệ thống hạ tầng giao thông kết nối 3 tỉnh, thành Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng như toàn bộ vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến cao tốc này sẽ trở thành "vành đai kết nối mọi vành đai", giúp giảm tải cho Vành đai 3 và các trục hướng tâm, đồng thời mở ra mạng lưới kết nối liên vùng hiện đại.

Bất động sản phía Tây Hà Nội nóng lên từng ngày sau khi cao tốc Vành đai 4 chính thức khởi công (Ảnh: Quốc Khánh)

Giới chuyên gia đánh giá, tuyến cao tốc Vành đai 4 không chỉ giải quyết bài toán hạ tầng của Thủ đô mà còn tạo cú hích chiến lược để dịch chuyển dân cư, thương mại và công nghiệp về phía Tây, tạo đòn bẩy mạnh mẽ cho thị trường bất động sản khu vực phát triển. Theo ghi nhận, mặt bằng giá đất dọc tuyến đã ghi nhận mức tăng 10-15% so với khu vực lân cận. Trong khi kinh nghiệm từ Vành đai 2 và 3 cho thấy, giá trị bất động sản ven trục hạ tầng có thể tăng gấp 2-3 lần sau khi công trình đi vào vận hành.

Đặc biệt, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các khu công nghệ cao, khu công nghiệp và các trung tâm dịch vụ, Vành đai 4 sẽ đóng vai trò dẫn lối dòng vốn đầu tư và tăng tốc làn sóng dịch chuyển cư dân về phía Tây. Đây cũng là yếu tố quyết định đưa các dự án đô thị quy mô lớn, sở hữu vị trí chiến lược như Vinhomes Wonder City trở thành điểm đến nổi bật của khách an cư và nhà đầu tư cả trong nước lẫn quốc tế.

Vinhomes Wonder City: Tâm điểm đón sóng an cư và đầu tư quốc tế

Nếu cách đây một thập kỷ, khu vực trung tâm cũ là nơi tập trung đông đảo chuyên gia và cư dân ngoại quốc, thì nay phía Tây Hà Nội đang dần trở thành "thủ phủ mới" của người nước ngoài. Đây là nơi đặt trụ sở của nhiều đại sứ quán, tập đoàn quốc tế, khu công nghệ cao, kéo theo dòng chảy cư dân quốc tế đổ về ngày càng mạnh mẽ.

Xu hướng này gắn liền sự tăng trưởng liên tục của dòng vốn FDI vào Việt Nam. Theo Cục Đầu tư nước ngoài, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025, tổng vốn FDI đăng ký đã đạt 26,1 tỷ USD, tăng 27,3% so với cùng kỳ 2024. Làn sóng FDI mang theo lượng lớn chuyên gia, kỹ sư, nhà quản lý quốc tế, tạo ra nhu cầu lớn về không gian sống đạt chuẩn quốc tế phía Tây Hà Nội.

Trong bối cảnh đó, Vinhomes Wonder City nổi lên như một bến đỗ hàng đầu. Với vị trí chiến lược chỉ cách Tây Hồ, Cầu Giấy, Mỹ Đình khoảng 15 phút di chuyển qua đại lộ Tây Thăng Long 10 làn xe, lại kế cận với Vành đai 4, dự án không chỉ sở hữu lợi thế hạ tầng vượt trội mà còn chinh phục khách quốc tế nhờ sự đồng bộ về quy hoạch, vượt trội về tiện ích và tiêu chuẩn sống.

Đáng chú ý, tuyến đại lộ Tây Thăng Long vừa được tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự kiến thông xe quý II/2026, trùng thời điểm bàn giao Vinhomes Wonder City. Điều này hứa hẹn mở toang cánh cửa đón dòng chảy cư dân quốc tế về phía Tây Thủ đô.

Vinhomes Wonder City đang là tâm điểm săn đón của khách hàng cả trong nước và quốc tế.

Khác với nhiều dự án khác, Vinhomes Wonder City là đại đô thị all-in-one đầu tiên trên trục Tây Thăng Long. Dự án sở hữu chuỗi 99 tiện ích cao cấp như: sân tập golf gần 5.000 m², gần 50 sân thể thao đa năng, tổ hợp bể bơi lên tới 7.000 m², quảng trường sự kiện rộng 18ha cùng Wellness Center chuẩn resort. Cùng với đó là mô hình "all-in-one" đẳng cấp: trường học Vinschool, TTTM Vincom, Vinmec cùng dịch vụ quản lý, vận hành tiêu chuẩn 5 sao Vinhomes. Đây là những yếu tố được giới chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế coi là "điều kiện bắt buộc" khi lựa chọn nơi an cư.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội, nhận định: "Việt Nam đang hội tụ nhiều yếu tố hấp dẫn giới siêu giàu, từ vị trí chiến lược tại Đông Nam Á, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cảnh quan hấp dẫn đến môi trường sống cải thiện đáng kể. Với xu hướng này, những dự án đô thị chuẩn quốc tế sẽ nắm giữ cơ hội lớn trong việc thu hút giới thượng lưu toàn cầu."

Thực tế cho thấy, giới nhà giàu toàn cầu đang dịch chuyển mạnh mẽ sang Việt Nam, không chỉ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh mà còn để tận hưởng chất lượng sống mới. Thị hiếu của nhóm khách hàng này đã thay đổi: họ không chỉ mua một căn nhà, mà còn tìm kiếm một lối sống, một cộng đồng cư dân tinh hoa cùng các dịch vụ đặc quyền. Đây cũng là lợi thế khó sao chép của các dự án Vinhomes nói chung và Vinhomes Wonder City nói riêng.

Nhờ hội tụ lợi thế hạ tầng và vị trí chiến lược, đi cùng tiện ích chuẩn quốc tế hiếm có, Vinhomes Wonder City không chỉ là điểm an cư lý tưởng cho cộng đồng tinh hoa, mà còn là tài sản đầu tư dài hạn với tiềm năng sinh lời bền vững trong bối cảnh Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế điểm hẹn an cư, đầu tư toàn cầu.

Doanh nghiệp tự giới thiệu