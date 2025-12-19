Hà Nội 'siết' quản lý hóa chất
GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch số 349/KH-UBND ngày 18/12/2025 về công tác quản lý hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.
Theo đó, Thành phố đặt mục tiêu thực hiện hiệu quả các quy định về bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, tồn trữ, sử dụng và vận chuyển hóa chất; phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất; đồng thời phát triển ngành công nghiệp hóa chất theo hướng an toàn, hiện đại và bền vững.
Thành phố sẽ huy động các nguồn lực nhằm thu hút đầu tư, ứng dụng khoa học – công nghệ tiên tiến và kinh nghiệm quản lý để xây dựng, di dời các cơ sở hoạt động hóa chất vào các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành. Qua đó, từng bước hình thành các cơ sở sản xuất, kinh doanh, lưu giữ hóa chất phù hợp với mô hình kinh tế tuần hoàn, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, môi trường và phòng cháy, chữa cháy, góp phần giảm thiểu rủi ro trong hoạt động hóa chất.
Kế hoạch cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý, tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất.
Cụ thể, Thành phố tập trung triển khai các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:
Thứ nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tồn trữ và sử dụng hóa chất thông qua việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của Luật Hóa chất số 69/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành; hướng dẫn các cơ sở tuân thủ quy định về an toàn hóa chất, xây dựng và thực hiện kế hoạch, biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố phù hợp với quy mô và điều kiện hoạt động.
Thứ hai, tiếp tục rà soát các nhóm ngành hóa chất theo Kế hoạch số 143/KH-UBND về triển khai Chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040; từng bước xây dựng, phát triển các khu, cụm công nghiệp chuyên ngành hoặc hình thành các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất quy mô lớn tại các khu, cụm công nghiệp theo nhóm ngành. Thành phố. phấn đấu đến hết năm 2027 cơ bản chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất, san chiết, tồn trữ hóa chất ngoài khu, cụm công nghiệp.
Thứ ba, thực hiện quản lý an toàn hóa chất đồng bộ trong toàn bộ vòng đời hóa chất, từ nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu, vận chuyển, phân phối, tồn trữ, sử dụng đến xử lý thải bỏ;
Tăng cường kiểm soát an toàn hóa chất trong sản phẩm, hàng hóa theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; quản lý chặt chẽ các loại hóa chất lưỡng dụng, tiền chất công nghiệp, tiền chất ma túy; quản lý hoạt động tư vấn chuyên ngành hóa chất. Đồng thời, xây dựng và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu về các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn Thành phố, kết nối với Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia.
Thứ tư, xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp Thành phố; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất với nhiều tình huống khác nhau nhằm hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị; tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong công tác quản lý và trao đổi kinh nghiệm về hoạt động hóa chất.
