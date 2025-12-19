Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'

Ngày 19/12, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng tội phạm lừa đảo bán vé máy bay qua mạng trong dịp cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến nhất là các đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo ảo, mạo danh là nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý vé máy bay uy tín. Để tạo lòng tin, chúng thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé giá rẻ, hình ảnh hoạt động của công ty và các phản hồi giả mạo từ khách hàng.

Người dân cần cảnh giác khi mua vé máy bay online. Ảnh: CAHN

Khi có "con mồi" liên hệ, các đối tượng sử dụng công nghệ để chỉnh sửa hình ảnh, làm giả voucher, vé máy bay và các giấy tờ giao dịch để gửi cho khách hàng làm bằng chứng.

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân sau khi đã chuyển tiền mua vé còn bị các đối tượng tiếp tục lừa thêm tiền bằng chiêu bài "thông báo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng", yêu cầu phải chuyển lại tiền mới xuất được vé, khiến số tiền bị mất tăng lên gấp bội.

Một thủ đoạn tinh vi hơn đang khiến nhiều người sập bẫy là việc các đối tượng thực hiện thao tác đặt chỗ (booking) trên trang web chính thức của các hãng hàng không. Việc này sẽ tạo ra một mã đặt chỗ thật (nhưng chưa thanh toán).

Đối tượng chuyển mã này cho khách hàng và yêu cầu khách tự kiểm tra trên website của hãng. Khi khách thấy đúng tên mình, đúng chuyến bay và mã code hiển thị trên hệ thống, họ tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo sẽ không thực hiện thanh toán cho hãng hàng không hoặc hủy bỏ giao dịch. Kết quả, mã đặt chỗ sẽ tự hủy sau một thời gian ngắn, khách hàng ra sân bay mới ngỡ ngàng biết mình không có vé hoặc vé đã bị hoàn/hủy.

Để người dân không bị lừa đảo, mất tiền oan trong dịp Tết, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên đặt vé trực tiếp qua website, ứng dụng chính thức của hãng hàng không hoặc gọi lên tổng đài của hãng.

Nếu mua qua đại lý, cần lựa chọn các đơn vị uy tín, có địa chỉ văn phòng rõ ràng. Cảnh giác với những lời chào mời vé giá rẻ bất thường trên mạng xã hội.

Trước khi chuyển tiền, người mua cần đọc kỹ các thông tin trên mã vé. Tốt nhất nên yêu cầu nhân viên của hãng hàng không soát lại thông tin vé, tình trạng thanh toán và lịch trình bay để đảm bảo vé đã được xuất thành công.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại bằng chứng và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết theo quy định của pháp luật.