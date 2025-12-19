Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang'

Thứ sáu, 18:37 19/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Vào dịp nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, việc đặt vé máy bay du lịch trên mạng đang là xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình. Lợi dụng tâm lý ham rẻ của người dân, nhiều đối tượng lừa đảo đã giăng ra những cái bẫy tinh vi, từ việc làm giả voucher đến thủ đoạn "đặt chỗ nhưng không xuất vé" để chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19/12, Công an TP Hà Nội phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng tội phạm lừa đảo bán vé máy bay qua mạng trong dịp cận Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn phổ biến nhất là các đối tượng lập hàng loạt tài khoản Facebook, Zalo ảo, mạo danh là nhân viên hoặc cộng tác viên của các công ty du lịch, đại lý vé máy bay uy tín. Để tạo lòng tin, chúng thường xuyên đăng tải các bài viết quảng cáo bán vé giá rẻ, hình ảnh hoạt động của công ty và các phản hồi giả mạo từ khách hàng.

Những ai đang săn vé máy bay Tết giá rẻ trên Facebook phải đọc ngay kẻo 'tiền mất, tật mang' - Ảnh 1.

Người dân cần cảnh giác khi mua vé máy bay online. Ảnh: CAHN

Khi có "con mồi" liên hệ, các đối tượng sử dụng công nghệ để chỉnh sửa hình ảnh, làm giả voucher, vé máy bay và các giấy tờ giao dịch để gửi cho khách hàng làm bằng chứng.

Đáng chú ý, nhiều nạn nhân sau khi đã chuyển tiền mua vé còn bị các đối tượng tiếp tục lừa thêm tiền bằng chiêu bài "thông báo chuyển nhầm tài khoản ngân hàng", yêu cầu phải chuyển lại tiền mới xuất được vé, khiến số tiền bị mất tăng lên gấp bội.

Một thủ đoạn tinh vi hơn đang khiến nhiều người sập bẫy là việc các đối tượng thực hiện thao tác đặt chỗ (booking) trên trang web chính thức của các hãng hàng không. Việc này sẽ tạo ra một mã đặt chỗ thật (nhưng chưa thanh toán).

Đối tượng chuyển mã này cho khách hàng và yêu cầu khách tự kiểm tra trên website của hãng. Khi khách thấy đúng tên mình, đúng chuyến bay và mã code hiển thị trên hệ thống, họ tin tưởng và chuyển tiền cho đối tượng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, kẻ lừa đảo sẽ không thực hiện thanh toán cho hãng hàng không hoặc hủy bỏ giao dịch. Kết quả, mã đặt chỗ sẽ tự hủy sau một thời gian ngắn, khách hàng ra sân bay mới ngỡ ngàng biết mình không có vé hoặc vé đã bị hoàn/hủy.

Để người dân không bị lừa đảo, mất tiền oan trong dịp Tết, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân nên đặt vé trực tiếp qua website, ứng dụng chính thức của hãng hàng không hoặc gọi lên tổng đài của hãng.

Nếu mua qua đại lý, cần lựa chọn các đơn vị uy tín, có địa chỉ văn phòng rõ ràng. Cảnh giác với những lời chào mời vé giá rẻ bất thường trên mạng xã hội.

Trước khi chuyển tiền, người mua cần đọc kỹ các thông tin trên mã vé. Tốt nhất nên yêu cầu nhân viên của hãng hàng không soát lại thông tin vé, tình trạng thanh toán và lịch trình bay để đảm bảo vé đã được xuất thành công.

Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần lưu lại bằng chứng và báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo về thủ đoạn lừa bán vé máy bay dịp TếtCảnh báo về thủ đoạn lừa bán vé máy bay dịp Tết

GĐXH - Cơ quan công an vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa bán xe máy bay dịp cuối năm.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Bắt giữ nhóm lừa đảo gần 1.000 tỷ đồng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Công an Quảng Ninh giải cứu nạn nhân bị lừa đảo 'bắt cóc online'

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'

Cùng chuyên mục

Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá

Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Đoài Phương, Công an TP Hà Nội ra quyết định truy tìm đối tượng Phan Xuân Phúc để phục vụ công tác điều tra.

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Tìm bị hại chuyển tiền đến 6 chủ tài khoản lừa đảo qua mạng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên thông báo, nếu ai là bị hại có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào các số tài khoản trên, sớm liên hệ, cung cấp tài liệu cho cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn để được hướng dẫn, giải quyết...

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích

Cãi vã, dùng dao tấn công bạn gây thương tích

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ vì xích mích trong lúc nói chuyện, Thế dùng dao gây thương tích cho nạn nhân với tỉ lệ thương tật 8%.

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Công an Lạng Sơn triệt phá đường dây lừa đảo gần 3.000 bị hại, số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Đường dây lừa đảo cực lớn qua không gian mạng hoạt động tại Campuchia với gần 3.000 bị hại vừa bị Công an Lạng Sơn triệt phá. Số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, 22 đối tượng đã bị bắt giữ.

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Bắt quả tang 19 đối tượng đánh bạc ăn tiền bằng hình thức lắc tài xỉu, bầu cua

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an tỉnh An Giang đã triệt xóa điểm đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu và bầu cua ăn thua bằng tiền tại ấp Mỹ Thái (xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang).

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn khiến chiếc xe Santa Fe lật nghiêng giữa đường Láng (phường Đống Đa, TP Hà Nội) vào trưa 17/12, cơ quan công an xác định nam tài xế điều khiển phương tiện dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, đây là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện tại địa phương.

Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Bắt đối tượng cầm đầu hoạt động tổ chức tội phạm xuyên quốc gia

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1987, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) để điều tra về tội “Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Mang trên mình lệnh truy nã về tội tàng trữ ma túy từ năm 2022, Vàng Văn Ánh (nổi danh trên mạng xã hội với biệt danh "Long Tổng") đã bị lực lượng công an bắt giữ tại sân bay Nội Bài.

Xem nhiều

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Pháp luật

GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Hà Nội: Cô gái sinh năm 2006 bị bắt giữ khi mang 2 lọ 'dung dịch lạ' đi bán

Pháp luật
Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Tiktoker 'Long Tổng' sa lưới sau hơn 3 năm trốn truy nã

Pháp luật
Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Hà Nội: Tài xế xe Santa Fe lật nghiêng trên đường Láng dương tính với ma túy

Pháp luật
Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Công an Hà Nội truy tìm đối tượng hành hung lái xe bus

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top