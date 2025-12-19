Tin sáng 19/12: Lao công một trường đại học được thưởng Tết 30 triệu đồng/người; có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Có ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm 6 tháng lên 7,5%/năm

Thị trường xuất hiện nhiều ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm lên trên 7%/năm. Ảnh: Người lao động

Ngày 18/12, một số ngân hàng vừa tiếp tục biểu lãi suất huy động mới theo hướng tăng tiếp. Đặc biệt, BIDV đã có 2 lần điều chỉnh tăng lãi suất chỉ trong 1 tuần. Cụ thể, trong biểu lãi suất tiền gửi mới nhất, BIDV tăng 0,3 điểm % tại nhiều kỳ hạn, trong đó cao nhất là 5,3%/năm khi khách gửi kỳ hạn dài từ 36 tháng, thông tin trên Người lao động.

Thị trường cũng xuất hiện nhiều ngân hàng đưa lãi suất gửi tiết kiệm lên trên 7%/năm. Chị Khánh Minh (ngụ TP HCM) cho biết khá bất ngờ khi gửi tiết kiệm tại Cake by VPBank với lãi suất niêm yết là 6,9%/năm kỳ hạn 6 tháng, cộng thêm 0,6 điểm % chương trình khuyến mại.

"Tổng cộng, lãi suất lên tới 7,5%/năm kỳ hạn 6 tháng, cao hơn nhiều so với trước đó" – chị Minh nói.

Thống kê của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) vừa công bố cho thấy chỉ riêng trong tháng 11-2025, có tới 22 ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động, mức tăng phổ biến 0,1-0,3 điểm %. Một số ngân hàng lớn nâng kỳ hạn 6-12 tháng lên mức 4,8-5,2%/năm để thu hút nguồn vốn cho mùa cao điểm tín dụng cuối năm.

Theo báo cáo từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 11, tín dụng tăng 16,56% so với cuối năm ngoái, trong khi tăng trưởng huy động vốn mới đạt khoảng 9,6 – 10,2%. Ông Minh nhận định diễn biến này dẫn đến tình trạng mất cân đối tạm thời về nguồn trong ngắn hạn buộc các ngân hàng điều chỉnh tăng lãi suất huy động.

Chưa kể, trên thị trường liên ngân hàng, áp lực thanh khoản vẫn còn đáng kể khi lãi suất tiếp tục neo cao. Hiện lãi suất VND qua đêm đã hạ nhiệt nhưng vẫn còn ở mức cao, với kỳ hạn 5,26%; lãi suất các kỳ hạn 1 tuần và 2 tuần dao động trong vùng 5,84 – 6,4%; lãi suất kỳ hạn 1 tháng ở mức cao 7,42%...

Diễn biến này phản ánh nhu cầu vốn ngắn hạn trong hệ thống ngân hàng vẫn đang ở mức cao, đặc biệt khi chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động ngày càng cao.

Một trường đại học ở TPHCM thưởng Tết 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công

Trường ĐH Công Thương TPHCM thưởng Tết Nguyên đán 2026 đồng đều 30 triệu đồng/người, từ hiệu trưởng đến lao công.

Theo Tiền Phong, Trường ĐH Công Thương TPHCM, mức thưởng 30 triệu đồng/người được áp dụng đối với những cán bộ, viên chức có thời gian làm việc đủ 12 tháng trở lên. Trường hợp thời gian công tác chưa đủ một năm sẽ được tính thưởng theo tỷ lệ tương ứng.

Mức thưởng Tết năm nay của trường tăng 5 triệu đồng/người so với năm trước, nằm trong quy chế chi tiêu nội bộ đã được đơn vị ban hành và duy trì ổn định nhiều năm qua.

Với gần 900 cán bộ, viên chức và người lao động, tổng kinh phí chi cho thưởng Tết, quà Tết và các khoản phúc lợi dịp cuối năm của trường dự kiến là hơn 25 tỷ đồng.

Đại diện nhà trường cho biết, chính sách này nhằm ghi nhận đóng góp của tập thể cán bộ, giảng viên, người lao động, đồng thời tạo động lực để đội ngũ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài.

Không chỉ gây chú ý bởi mức thưởng Tết, nhà trường còn thông báo lịch nghỉ Tết kéo dài gần một tháng, từ cuối tháng Chạp đến khoảng 20 tháng Giêng Âm lịch, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên và sinh viên có thời gian nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng sau một năm học tập và làm việc cường độ cao.

Ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội: Tài xế sử dụng ma tuý

Tài xế Doãn Việt Cường sử dụng ma tuý khi lái xe.

Công an phường Đống Đa (Hà Nội) đang điều tra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô trên đường Láng, đoạn gần Ngã Tư Sở, thông tin trên VTC News.

Kết quả kiểm tra ma tuý, tài xế Doãn Việt Cường (lái xe Hyundai Santa Fe) dương tính với Morphin. Qua xác minh, Doãn Việt Cường có 2 tiền sự, đây là đối tượng được quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú.

Trước đó, khoảng 12h20 ngày 17/12, Công an phường Đống Đa nhận được tin báo vụ tai nạn giao thông liên hoàn đối diện số 34 Đường Láng, hướng đi Trường Chinh.

Công an phường Đống Đa khẩn trương huy động, bố trí lực lượng Cảnh sát trật tự nhanh chóng có mặt tại hiện trường nắm tình hình vụ việc, phối hợp Đội CSGT số 3, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông.

Bước đầu xác định, ô tô nhãn hiệu Hyundai Santa Fe màu đỏ BKS: 30H-158.33 do Doãn Việt Cường cầm lái, đến đoạn đường đối diện số 34 đường Láng thì va chạm với 2 ô tô khác cùng chiều rồi lật nghiêng giữa đường. Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, cả 3 xe ô tô đều hư hỏng.

Công an phường Đống Đa đã phối hợp Đội CSGT số 3 - Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội kiểm tra nồng độ cồn với cả 3 tài xế, kết quả đều âm tính.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội xử lý theo quy định.

Bộ GD&ĐT điều chỉnh Kì thi Tốt nghiệp THPT 2026

Kì thi năm 2026 Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh một số nội dung. Ảnh: Tiền Phong

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, Kì thi tốt nghiệp THPT năm 2026 cơ bản giữ ổn định như năm 2025, đồng thời có những điều chỉnh cần thiết nhằm bảo đảm phù hợp với mô hình quản lí chính quyền địa phương hai cấp, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, sắp xếp lại bộ máy thanh tra, cũng như tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các khâu tổ chức thi.

Cụ thể, dự thảo sửa đổi các quy định liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra trong kì thi nhằm bảo đảm phù hợp với việc chuyển bộ phận thanh tra giáo dục các cấp về Thanh tra Chính phủ và Thanh tra tỉnh. Đồng thời, một số quy định và quy trình tổ chức thi được điều chỉnh để thuận tiện hơn cho các đơn vị trong bối cảnh sắp xếp lại đơn vị quản lí chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Dự kiến, bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Tất cả các trường hợp điều chỉnh điểm đều phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các giám khảo đợt đầu và giám khảo chấm phúc khảo. Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo lãnh đạo Ban Phúc khảo để xử lí theo quy định.

Dữ liệu chấm phúc khảo được xuất ra từ phần mềm, ghi vào 2 đĩa CD giống nhau, được niêm phong dưới sự giám sát của Tổ Giám sát, công an và lập biên bản, có chữ kí của lãnh đạo Ban Phúc khảo.

Theo Bộ GD&ĐT, việc áp dụng công nghệ thông tin tiếp tục được tăng cường, góp phần giảm thời gian thu nhận đơn phúc khảo, rút ngắn thời gian thông báo kết quả, tạo thuận lợi cho công tác tuyển sinh của các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp.

Học sinh TP.HCM dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Chiều 18/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về hoạt động giáo dục, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, đã thông tin về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán của học sinh trên địa bàn thành phố, theo Tiền Phong.

Theo ông Minh, đối với Tết Dương lịch, học sinh chỉ nghỉ một ngày vào thứ Năm (ngày 1/1/2026). Ngày thứ sáu (2/1/2026), học sinh đi học bình thường.

Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Sở GD&ĐT TPHCM đang đề xuất UBND TPHCM cho học sinh nghỉ từ ngày 25 tháng Chạp (12/2/2026) đến hết mùng 6 tháng Giêng (22/2/2026). Nếu được thông qua, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, tương đương với thời gian nghỉ của năm học trước.

Trong khi đó, Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với học sinh. Cụ thể, học sinh và giáo viên nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung, từ ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng). Do trước và sau kỳ nghỉ trùng với ngày cuối tuần, học sinh có thể được nghỉ tối đa 9 ngày nếu không phải học bù vào sáng thứ Bảy.

Theo khung kế hoạch năm học do Bộ GD&ĐT ban hành, học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026 và năm học hoàn thành trước ngày 31/5/2026. Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026; công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Giá xăng dầu giảm sâu

Giá xăng đồng loạt giảm từ 376 - 462 đồng/lít từ 15h chiều nay. Ảnh: Hải Nguyễn

Trong phiên điều chỉnh ngày 18/12, giá xăng đồng loạt giảm so với kỳ điều hành giá tuần trước. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.239 đồng/lít (giảm 376 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 19.620 đồng/lít (giảm 462 đồng/lít).

Giá các mặt hàng dầu cũng đồng loạt giảm. Dầu diesel 0.05S có giá 17.476 đồng/lít (giảm 678 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 17.937 đồng/lít (giảm 704 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.160 đồng/kg (giảm 233 đồng/kg).

Cũng trong kỳ điều hành hôm nay, nhà điều hành không trích lập, cũng không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu - BOG đối với tất cả mặt hàng xăng dầu.

Trong phiên điều chỉnh tuần trước (ngày 4/12), giá xăng dầu đồng loạt giảm. Trong đó, xăng E5 RON 92 có giá 19.615 đồng/lít (giảm 207 đồng/lít). Xăng RON 95-III có giá 20.082 đồng/lít (giảm 378 đồng/lít).

Dầu diesel 0.05S có giá 18.154 đồng/lít (giảm 226 đồng/lít); dầu hỏa có mức giá mới 18.641 đồng/lít (giảm 252 đồng/lít); dầu mazut 180CST 3.5S có giá 13.393 đồng/kg (giảm 43 đồng/kg).