Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Thứ sáu, 10:36 19/12/2025 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
GĐXH - Hệ thống camera AI tiếp tục chứng minh hiệu quả "không ngủ" khi tự động phát hiện hàng loạt vi phạm giao thông trong ngày 18/12. Trong đó, chỉ riêng tại nút giao Phạm Văn Bạch (TP Hà Nội), "mắt thần" đã ghi lại bằng chứng của 110 trường hợp người đi xe máy vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Ngày 18/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong khung giờ từ 12h00 ngày 17/12/2025 đến 12h00 ngày 18/12/2025 trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện hơn 100 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12 - Ảnh 1.

Nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận hàng loạt trường hợp vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận số lượng lớn người đi xe máy vi phạm luật giao thông. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, hệ thống đã phát hiện: 59 trường hợp vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu); 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Tổng cộng có tới 110 chủ phương tiện xe máy sẽ nhận được thông báo xử phạt từ cơ quan chức năng chỉ từ một điểm giám sát này.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12 - Ảnh 2.

Một trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI ghi nhận tín hiệu khả quan khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ trên.

Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận được là 13.452 lượt xe với tốc độ trung bình 69 km/h.

Mặc dù không phát hiện tài xế nào sử dụng điện thoại khi lái xe, nhưng "mắt thần" AI vẫn tinh vi phát hiện ra 3 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12 - Ảnh 3.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Toàn bộ danh sách, hình ảnh và video vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ, gửi thông báo xử phạt theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bởi hệ thống camera AI hoạt động liên tục 24/7 với độ chính xác cao, mọi hành vi vi phạm dù nhỏ nhất đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STTThời gian phát hiệnLoại cảnh báoĐối tượngBiển sốMàu biển
118-12-2025 06:49:59Vượt đèn đỏXe mô tô30L33251Trắng
218-12-2025 06:48:05Vượt đèn đỏXe mô tô29AC85761Trắng
318-12-2025 06:46:29Vượt đèn đỏXe mô tô26AA05759Trắng
418-12-2025 06:35:14Vượt đèn đỏXe mô tô29L517904Trắng
518-12-2025 06:18:10Vượt đèn đỏXe mô tô29AA80925Trắng
618-12-2025 06:17:58Vượt đèn đỏXe mô tô29X715400Trắng
718-12-2025 06:14:17Vượt đèn đỏXe mô tô29T51398Trắng
818-12-2025 06:06:54Vượt đèn đỏXe mô tô20B112019Trắng
918-12-2025 06:01:21Vượt đèn đỏXe mô tô29Y36237Trắng
1018-12-2025 11:50:14Vượt đèn đỏXe mô tô29F135619Trắng
1118-12-2025 11:15:43Vượt đèn đỏXe mô tô17836919Trắng
1218-12-2025 10:04:17Vượt đèn đỏXe mô tô29Y709453Trắng
1318-12-2025 08:56:11Vượt đèn đỏXe mô tô29Z180479Trắng
1418-12-2025 08:34:03Vượt đèn đỏXe mô tô29BA08381Trắng
1518-12-2025 08:26:40Vượt đèn đỏXe mô tô90AK06291Trắng
1618-12-2025 08:07:54Vượt đèn đỏXe mô tô29V43409Trắng
1718-12-2025 07:39:35Vượt đèn đỏXe mô tô35B204826Trắng
1818-12-2025 07:33:18Vượt đèn đỏXe mô tô35AA05671Trắng
1918-12-2025 07:12:58Vượt đèn đỏXe mô tô29Y313643Trắng
2018-12-2025 07:07:19Vượt đèn đỏXe mô tô29L114465Trắng
2117-12-2025 12:33:11Vượt đèn đỏXe mô tô29C197936Trắng
2217-12-2025 12:14:00Vượt đèn đỏXe mô tô29H104288Trắng
2317-12-2025 15:20:57Vượt đèn đỏXe mô tô17B167420Trắng
2417-12-2025 15:07:12Vượt đèn đỏXe mô tô12L103961Trắng
2517-12-2025 15:05:26Vượt đèn đỏXe mô tô98K108199Trắng
2617-12-2025 14:56:41Vượt đèn đỏXe mô tô30H13462Trắng
2717-12-2025 14:43:02Vượt đèn đỏXe mô tô36B761135Trắng
2817-12-2025 14:42:55Vượt đèn đỏXe mô tô14U154437Trắng
2917-12-2025 14:31:53Vượt đèn đỏXe mô tô29B123826Trắng
3017-12-2025 13:56:23Vượt đèn đỏXe mô tô29F160212Trắng
3117-12-2025 13:55:48Vượt đèn đỏXe mô tô36AB65428Trắng
3217-12-2025 13:42:45Vượt đèn đỏXe mô tô89F152002Trắng
3317-12-2025 13:40:34Vượt đèn đỏXe mô tô29AG02543Trắng
3417-12-2025 13:35:08Vượt đèn đỏXe mô tô33N68572Trắng
3517-12-2025 12:55:21Vượt đèn đỏXe mô tô29T112286Trắng
3617-12-2025 12:49:59Vượt đèn đỏXe mô tô28F42430Trắng
3717-12-2025 12:44:40Vượt đèn đỏXe mô tô17B832839Trắng
3817-12-2025 16:39:42Vượt đèn đỏXe mô tô29P196480Trắng
3917-12-2025 16:39:28Vượt đèn đỏXe mô tô29P146226Trắng
4017-12-2025 16:38:21Vượt đèn đỏXe mô tô30L32838Trắng
4117-12-2025 16:30:03Vượt đèn đỏXe mô tô18P59724Trắng
4217-12-2025 16:02:35Vượt đèn đỏXe mô tô29X744008Trắng
4317-12-2025 15:58:11Vượt đèn đỏXe mô tô22B180250Trắng
4417-12-2025 15:54:48Vượt đèn đỏXe mô tô90H11868Trắng
4517-12-2025 15:54:39Vượt đèn đỏXe mô tô29M191983Trắng
4617-12-2025 15:33:23Vượt đèn đỏXe mô tô29S611285Trắng
4717-12-2025 15:26:22Vượt đèn đỏXe mô tô29L12566Trắng
4817-12-2025 15:24:37Vượt đèn đỏXe mô tô29BE10109Trắng
4917-12-2025 17:49:41Vượt đèn đỏXe mô tô29X711031Trắng
5017-12-2025 17:49:10Vượt đèn đỏXe mô tô36G110295Trắng
5117-12-2025 17:43:41Vượt đèn đỏXe mô tô34P77875Trắng
5217-12-2025 17:29:02Vượt đèn đỏXe mô tô18H145572Trắng
5317-12-2025 17:26:33Vượt đèn đỏXe mô tô29P204346Trắng
5417-12-2025 17:22:47Vượt đèn đỏXe mô tô33P52022Trắng
5517-12-2025 17:07:45Vượt đèn đỏXe mô tô36G133119Trắng
5617-12-2025 17:05:50Vượt đèn đỏXe mô tô28L115658Trắng
5717-12-2025 16:58:19Vượt đèn đỏXe mô tô23N53522Trắng
5817-12-2025 16:55:09Vượt đèn đỏXe mô tô29V340136Trắng
5917-12-2025 16:54:52Vượt đèn đỏXe mô tô18F84543Trắng
6017-12-2025 16:53:59Không đội mũXe mô tô29AD33126Trắng
6117-12-2025 16:52:14Không đội mũXe mô tô29L153132Trắng
6217-12-2025 16:43:51Không đội mũXe mô tô29X327457Trắng
6317-12-2025 16:42:53Không đội mũXe mô tô12T121742Trắng
6417-12-2025 16:41:04Không đội mũXe mô tô29T12747Trắng
6517-12-2025 16:38:27Không đội mũXe mô tô29P31267Trắng
6617-12-2025 16:37:28Không đội mũXe mô tô99H111661Trắng
6717-12-2025 16:36:25Không đội mũXe mô tô29AA27150Trắng
6817-12-2025 16:34:47Không đội mũXe mô tô36AK07403Trắng
6917-12-2025 16:22:42Không đội mũXe mô tô36B516007Trắng
7017-12-2025 16:14:12Không đội mũXe mô tô19AA40298Trắng
7117-12-2025 16:08:34Không đội mũXe mô tô30L95310Trắng
7217-12-2025 16:05:22Không đội mũXe mô tô21T50227Trắng
7317-12-2025 16:02:58Không đội mũXe mô tô90B362471Trắng
7417-12-2025 15:26:57Không đội mũXe mô tô90D116364Trắng
7517-12-2025 15:24:34Không đội mũXe mô tô17B373381Trắng
7617-12-2025 14:57:23Không đội mũXe mô tô17B632489Trắng
7717-12-2025 14:40:29Không đội mũXe mô tô90B258751Trắng
7817-12-2025 14:38:56Không đội mũXe mô tô98H136401Trắng
7917-12-2025 14:37:14Không đội mũXe mô tô17AA52455Trắng
8017-12-2025 14:25:54Không đội mũXe mô tô29S114823Trắng
8117-12-2025 14:13:51Không đội mũXe mô tô30Y86235Trắng
8217-12-2025 14:11:28Không đội mũXe mô tô29MD174577Trắng
8317-12-2025 13:53:00Không đội mũXe mô tô26B274928Trắng
8417-12-2025 13:48:28Không đội mũXe mô tô17B339722Trắng
8517-12-2025 13:48:21Không đội mũXe mô tô18E122535Trắng
8617-12-2025 13:47:15Không đội mũXe mô tô18B299176Trắng
8717-12-2025 13:34:41Không đội mũXe mô tô88AH03135Trắng
8817-12-2025 13:27:35Không đội mũXe mô tô29AA10599Trắng
8917-12-2025 13:03:54Không đội mũXe mô tô29P199645Trắng
9017-12-2025 12:53:45Không đội mũXe mô tô29BE06945Trắng
9117-12-2025 12:46:01Không đội mũXe mô tô34B493196Trắng
9217-12-2025 12:33:44Không đội mũXe mô tô30K77942Trắng
9317-12-2025 12:18:06Không đội mũXe mô tô36G145283Trắng
9417-12-2025 12:17:31Không đội mũXe mô tô30X94741Trắng
9518-12-2025 11:55:52Không đội mũXe mô tô29K211589Trắng
9618-12-2025 11:49:33Không đội mũXe mô tô29F135619Trắng
9718-12-2025 11:47:31Không đội mũXe mô tô89F23956Trắng
9818-12-2025 11:26:13Không đội mũXe mô tô19N136252Trắng
9918-12-2025 11:24:08Không đội mũXe mô tô29B123927Trắng
10018-12-2025 09:51:16Không đội mũXe mô tô27B161574Trắng
10118-12-2025 09:00:26Không đội mũXe mô tô29BC08031Trắng
10218-12-2025 08:05:15Không đội mũXe mô tô29MD170750Trắng
10318-12-2025 07:46:21Không đội mũXe mô tô29G181233Trắng
10418-12-2025 07:00:57Không đội mũXe mô tô30Z51968Trắng
10518-12-2025 06:41:17Không đội mũXe mô tô29L543400Trắng
10617-12-2025 20:52:48Không đội mũXe mô tô29V520299Trắng
10717-12-2025 20:12:44Không đội mũXe mô tô29BD09902Trắng
10817-12-2025 19:33:24Không đội mũXe mô tô17AA83140Trắng
10917-12-2025 19:25:20Không đội mũXe mô tô28L122278Trắng
11017-12-2025 12:08:29Không đội mũXe mô tô29V774673Trắng
11118-12-2025 06:18:41Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn22H01151Vàng
11217-12-2025 19:59:36Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn98C20466Trắng
11317-12-2025 19:10:30Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn29H25041Vàng
Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12 - Ảnh 4.Danh sách 118 phương tiện bị Camera AI 'bắt sống', chuẩn bị nhận phạt nguội ở Hà Nội

GĐXH - Chỉ tính riêng tại một nút giao ở TP Hà Nội trong vòng 1 ngày (từ trưa 15/12 đến trưa 16/12), "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và ghi nhận tới 118 trường hợp vi phạm giao thông, trong đó chủ yếu là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

