Hà Nội: Danh sách hơn 100 trường hợp vi phạm bị Camera AI 'bắt tại trận' ngày 18/12

Ngày 18/12, thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, qua số liệu trích xuất từ hệ thống Camera AI trong khung giờ từ 12h00 ngày 17/12/2025 đến 12h00 ngày 18/12/2025 trên địa bàn TP Hà Nội đã phát hiện hơn 100 trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

Nút giao Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận hàng loạt trường hợp vi phạm. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, camera AI thí điểm lắp đặt tại nút giao Phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi tiếp tục ghi nhận số lượng lớn người đi xe máy vi phạm luật giao thông. Cụ thể, trong vòng 24 giờ qua, hệ thống đã phát hiện: 59 trường hợp vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu); 51 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Tổng cộng có tới 110 chủ phương tiện xe máy sẽ nhận được thông báo xử phạt từ cơ quan chức năng chỉ từ một điểm giám sát này.

Một trường hợp người điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm được camera AI ghi lại. Ảnh: Cục CSGT

Tại tuyến đường Lê Văn Lương, camera AI ghi nhận tín hiệu khả quan khi không phát hiện trường hợp nào đi sai làn đường trong khung giờ trên.

Tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (khu vực Km 20), lưu lượng phương tiện ghi nhận được là 13.452 lượt xe với tốc độ trung bình 69 km/h.

Mặc dù không phát hiện tài xế nào sử dụng điện thoại khi lái xe, nhưng "mắt thần" AI vẫn tinh vi phát hiện ra 3 trường hợp tài xế hoặc người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn.

Trường hợp lái xe không thắt giây an toàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Ảnh: Cục CSGT

Toàn bộ danh sách, hình ảnh và video vi phạm của các trường hợp nêu trên đã được chuyển về Công an TP Hà Nội và các đơn vị chức năng để thiết lập hồ sơ, gửi thông báo xử phạt theo quy định.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần tự giác chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, bởi hệ thống camera AI hoạt động liên tục 24/7 với độ chính xác cao, mọi hành vi vi phạm dù nhỏ nhất đều sẽ bị phát hiện và xử lý nghiêm minh.

Danh sách các phương tiện vi phạm:

STT Thời gian phát hiện Loại cảnh báo Đối tượng Biển số Màu biển 1 18-12-2025 06:49:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L33251 Trắng 2 18-12-2025 06:48:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC85761 Trắng 3 18-12-2025 06:46:29 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 26AA05759 Trắng 4 18-12-2025 06:35:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L517904 Trắng 5 18-12-2025 06:18:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AA80925 Trắng 6 18-12-2025 06:17:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X715400 Trắng 7 18-12-2025 06:14:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T51398 Trắng 8 18-12-2025 06:06:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 20B112019 Trắng 9 18-12-2025 06:01:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y36237 Trắng 10 18-12-2025 11:50:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F135619 Trắng 11 18-12-2025 11:15:43 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17836919 Trắng 12 18-12-2025 10:04:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y709453 Trắng 13 18-12-2025 08:56:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Z180479 Trắng 14 18-12-2025 08:34:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08381 Trắng 15 18-12-2025 08:26:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90AK06291 Trắng 16 18-12-2025 08:07:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V43409 Trắng 17 18-12-2025 07:39:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35B204826 Trắng 18 18-12-2025 07:33:18 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 35AA05671 Trắng 19 18-12-2025 07:12:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29Y313643 Trắng 20 18-12-2025 07:07:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L114465 Trắng 21 17-12-2025 12:33:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C197936 Trắng 22 17-12-2025 12:14:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H104288 Trắng 23 17-12-2025 15:20:57 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B167420 Trắng 24 17-12-2025 15:07:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 12L103961 Trắng 25 17-12-2025 15:05:26 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98K108199 Trắng 26 17-12-2025 14:56:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H13462 Trắng 27 17-12-2025 14:43:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B761135 Trắng 28 17-12-2025 14:42:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 14U154437 Trắng 29 17-12-2025 14:31:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B123826 Trắng 30 17-12-2025 13:56:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F160212 Trắng 31 17-12-2025 13:55:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AB65428 Trắng 32 17-12-2025 13:42:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89F152002 Trắng 33 17-12-2025 13:40:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AG02543 Trắng 34 17-12-2025 13:35:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33N68572 Trắng 35 17-12-2025 12:55:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29T112286 Trắng 36 17-12-2025 12:49:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28F42430 Trắng 37 17-12-2025 12:44:40 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 17B832839 Trắng 38 17-12-2025 16:39:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P196480 Trắng 39 17-12-2025 16:39:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P146226 Trắng 40 17-12-2025 16:38:21 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30L32838 Trắng 41 17-12-2025 16:30:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18P59724 Trắng 42 17-12-2025 16:02:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X744008 Trắng 43 17-12-2025 15:58:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B180250 Trắng 44 17-12-2025 15:54:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90H11868 Trắng 45 17-12-2025 15:54:39 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M191983 Trắng 46 17-12-2025 15:33:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S611285 Trắng 47 17-12-2025 15:26:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L12566 Trắng 48 17-12-2025 15:24:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BE10109 Trắng 49 17-12-2025 17:49:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X711031 Trắng 50 17-12-2025 17:49:10 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G110295 Trắng 51 17-12-2025 17:43:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34P77875 Trắng 52 17-12-2025 17:29:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18H145572 Trắng 53 17-12-2025 17:26:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P204346 Trắng 54 17-12-2025 17:22:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 33P52022 Trắng 55 17-12-2025 17:07:45 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36G133119 Trắng 56 17-12-2025 17:05:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28L115658 Trắng 57 17-12-2025 16:58:19 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 23N53522 Trắng 58 17-12-2025 16:55:09 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V340136 Trắng 59 17-12-2025 16:54:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F84543 Trắng 60 17-12-2025 16:53:59 Không đội mũ Xe mô tô 29AD33126 Trắng 61 17-12-2025 16:52:14 Không đội mũ Xe mô tô 29L153132 Trắng 62 17-12-2025 16:43:51 Không đội mũ Xe mô tô 29X327457 Trắng 63 17-12-2025 16:42:53 Không đội mũ Xe mô tô 12T121742 Trắng 64 17-12-2025 16:41:04 Không đội mũ Xe mô tô 29T12747 Trắng 65 17-12-2025 16:38:27 Không đội mũ Xe mô tô 29P31267 Trắng 66 17-12-2025 16:37:28 Không đội mũ Xe mô tô 99H111661 Trắng 67 17-12-2025 16:36:25 Không đội mũ Xe mô tô 29AA27150 Trắng 68 17-12-2025 16:34:47 Không đội mũ Xe mô tô 36AK07403 Trắng 69 17-12-2025 16:22:42 Không đội mũ Xe mô tô 36B516007 Trắng 70 17-12-2025 16:14:12 Không đội mũ Xe mô tô 19AA40298 Trắng 71 17-12-2025 16:08:34 Không đội mũ Xe mô tô 30L95310 Trắng 72 17-12-2025 16:05:22 Không đội mũ Xe mô tô 21T50227 Trắng 73 17-12-2025 16:02:58 Không đội mũ Xe mô tô 90B362471 Trắng 74 17-12-2025 15:26:57 Không đội mũ Xe mô tô 90D116364 Trắng 75 17-12-2025 15:24:34 Không đội mũ Xe mô tô 17B373381 Trắng 76 17-12-2025 14:57:23 Không đội mũ Xe mô tô 17B632489 Trắng 77 17-12-2025 14:40:29 Không đội mũ Xe mô tô 90B258751 Trắng 78 17-12-2025 14:38:56 Không đội mũ Xe mô tô 98H136401 Trắng 79 17-12-2025 14:37:14 Không đội mũ Xe mô tô 17AA52455 Trắng 80 17-12-2025 14:25:54 Không đội mũ Xe mô tô 29S114823 Trắng 81 17-12-2025 14:13:51 Không đội mũ Xe mô tô 30Y86235 Trắng 82 17-12-2025 14:11:28 Không đội mũ Xe mô tô 29MD174577 Trắng 83 17-12-2025 13:53:00 Không đội mũ Xe mô tô 26B274928 Trắng 84 17-12-2025 13:48:28 Không đội mũ Xe mô tô 17B339722 Trắng 85 17-12-2025 13:48:21 Không đội mũ Xe mô tô 18E122535 Trắng 86 17-12-2025 13:47:15 Không đội mũ Xe mô tô 18B299176 Trắng 87 17-12-2025 13:34:41 Không đội mũ Xe mô tô 88AH03135 Trắng 88 17-12-2025 13:27:35 Không đội mũ Xe mô tô 29AA10599 Trắng 89 17-12-2025 13:03:54 Không đội mũ Xe mô tô 29P199645 Trắng 90 17-12-2025 12:53:45 Không đội mũ Xe mô tô 29BE06945 Trắng 91 17-12-2025 12:46:01 Không đội mũ Xe mô tô 34B493196 Trắng 92 17-12-2025 12:33:44 Không đội mũ Xe mô tô 30K77942 Trắng 93 17-12-2025 12:18:06 Không đội mũ Xe mô tô 36G145283 Trắng 94 17-12-2025 12:17:31 Không đội mũ Xe mô tô 30X94741 Trắng 95 18-12-2025 11:55:52 Không đội mũ Xe mô tô 29K211589 Trắng 96 18-12-2025 11:49:33 Không đội mũ Xe mô tô 29F135619 Trắng 97 18-12-2025 11:47:31 Không đội mũ Xe mô tô 89F23956 Trắng 98 18-12-2025 11:26:13 Không đội mũ Xe mô tô 19N136252 Trắng 99 18-12-2025 11:24:08 Không đội mũ Xe mô tô 29B123927 Trắng 100 18-12-2025 09:51:16 Không đội mũ Xe mô tô 27B161574 Trắng 101 18-12-2025 09:00:26 Không đội mũ Xe mô tô 29BC08031 Trắng 102 18-12-2025 08:05:15 Không đội mũ Xe mô tô 29MD170750 Trắng 103 18-12-2025 07:46:21 Không đội mũ Xe mô tô 29G181233 Trắng 104 18-12-2025 07:00:57 Không đội mũ Xe mô tô 30Z51968 Trắng 105 18-12-2025 06:41:17 Không đội mũ Xe mô tô 29L543400 Trắng 106 17-12-2025 20:52:48 Không đội mũ Xe mô tô 29V520299 Trắng 107 17-12-2025 20:12:44 Không đội mũ Xe mô tô 29BD09902 Trắng 108 17-12-2025 19:33:24 Không đội mũ Xe mô tô 17AA83140 Trắng 109 17-12-2025 19:25:20 Không đội mũ Xe mô tô 28L122278 Trắng 110 17-12-2025 12:08:29 Không đội mũ Xe mô tô 29V774673 Trắng 111 18-12-2025 06:18:41 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 22H01151 Vàng 112 17-12-2025 19:59:36 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 98C20466 Trắng 113 17-12-2025 19:10:30 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 29H25041 Vàng