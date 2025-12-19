Thuê căn hộ cao cấp rồi rủ bạn tới “chơi” ma túy đá
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, bắt hàng loạt đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy các đối tượng đều dương tính với ma túy đá.
Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố đã lập biên bản bắt Lê Văn Vỹ (SN 1995 trú xã Duy Xuyên) để điều tra về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, đồng thời ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Phương Hùng (SN 1990, trú xã Duy Xuyên) để điều tra về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Theo công an, vào trưa 16/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an phường Hải Châu tiến hành kiểm tra căn hộ tại tầng 11, chung cư Đà Nẵng Plaza (số 06 đường Nguyễn Du, phường Hải Châu).
Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện trong căn hộ có 4 đối tượng gồm: Nguyễn Phương Hùng, L.C.H (SN 1995, trú xã Duy Xuyên), T.T.M.H (SN 2002, trú xã Việt An) và Lê Văn Vỹ (người trực tiếp thuê căn hộ).
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 gói nylon, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là ma tuý đá cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy như ống hút nhựa, ống thủy tinh, bật lửa.
Đấu tranh bước đầu, Lê Văn Vỹ khai nhận số tinh thể trên là ma tuý đá do Vỹ mua để tổ chức sử dụng cùng Nguyễn Phương Hùng và L.C.H vào tối 15/12. Kết quả test nhanh cho thấy cả 4 đối tượng đều dương tính với ma tuý đá.
Ngày 19/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Đà Nẵng cũng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Quốc (SN 2006), Phạm Trần Minh Quà (SN 2006, cùng trú khối Hà Quảng Bắc, phường Điện Bàn Đông); Phùng Minh Tú (SN 2006, trú khối Hà Quảng Tây, phường Điện Bàn Đông) và Phạm Đăng Khoa (SN 2007, trú Tổ 48, Phường Ngũ Hành Sơn) về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Trước đó, vào lúc 04 giờ 30 phút, ngày 18/12/2025, Công an phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng) tiến hành kiểm tra hành chính một cơ sở lưu trú tại khối phố Viêm Đông thì phát hiện 4 đối tượng có lai lịch như trên có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lực lượng chức năng thu giữ 01 dĩa sứ có một chất bột màu trắng (nghi là ma túy) và nhiều tang vật liên quan.
Kết quả xét nghiệm cho kết quả 4 đối tượng đều dương tính với chất ma túy (loại Methamphetamine, MDMA và Ketamine).
Các vụ việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
