Siêu lừa Ấn Độ dựng đại sứ quán giả để chiếm đoạt tiền tỷ
Siêu lừa đảo bị bắt vì giả danh đại sứ quán của các nước ít được biết tới, nhằm chiếm đoạt tài sản của nạn nhân với chiêu trò hứa hẹn công việc và hợp đồng hấp dẫn.
Harshvardhan Jain, 47 tuổi, sinh sống tại thành phố Ghaziabad, Ấn Độ vừa bị cảnh sát bắt giữ với nhiều cáo buộc vì tội danh giả mạo đại sứ quán. Bên cạnh đó, Jain còn tự nhận là đại sứ của những quốc gia ít người biết đến như Seborga hay Westarctica để lừa đảo hàng chục cá nhân và doanh nghiệp.
Bằng cách giả danh đại sứ, Jain hứa hẹn cơ hội việc làm và các hợp đồng kinh doanh béo bở. Người bị hại đã giao khoản tiền không hề nhỏ cho Jain để có thể tiếp cận những chiếc "bánh vẽ" này.
Jain dựng lên đại sứ quán giả bằng cách thuê căn biệt thự sang trọng, nằm trong khu dân cư cao cấp Kavi Nagar. Tại đây, Jain đóng vai một nhà ngoại giao giàu có và sở hữu quan hệ rộng rãi.
Siêu lừa còn sử dụng các loại giấy tờ giả, biển số xe ngoại giao giả và những đầu mối liên hệ nước ngoài tưởng tượng để tạo niềm tin cho các nạn nhân.
Jain bị lực lượng đặc nhiệm (STF) của cảnh sát bang Uttar Pradesh bắt giữ sau khi nơi ở bị khám xét. Lực lượng chức năng thu giữ 4 chiếc ô tô gắn biển ngoại giao giả, hộ chiếu ngoại giao giả của 12 quốc gia, 34 con dấu giả của các quốc gia khác nhau, tiền mặt trị giá 4,4 triệu rupee (tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng) và bộ sưu tập đồng hồ xa xỉ.
Theo thông tin từ giới chức địa phương, Jain treo cờ của những quốc gia như Ladonia, Westarctica và Seborga ngay trước biệt thự thuê của mình, nhằm tạo cảm giác “chính thống” với những người không am hiểu địa lý quốc tế. Hắn còn đỗ những chiếc xe hơi sang trọng ngay trước cổng để tăng thêm vẻ bề thế, khiến nhiều người lầm tưởng đang làm việc với cơ quan ngoại giao thực.
Theo sĩ quan cao cấp Sushil Ghule thuộc Lực lượng đặc nhiệm bang Uttar Pradesh, Jain còn bị nghi ngờ rửa tiền thông qua hàng loạt công ty bình phong đặt tại nhiều quốc gia như Vương quốc Anh, Mauritius, Dubai và một số nước châu Phi.
Đây không phải là lần đầu thế giới ghi nhận một "đại sứ quán ma". Cách đây vài năm, từng có một "đại sứ quán Mỹ giả" ở Ghana hoạt động liên tục suốt một thập kỷ trước khi bị phát hiện và đóng cửa.
Lý giải hiện tượng 'quả cầu lửa' xuất hiện trên bầu trời Nhật Bản khiến cả thành phố sáng như ban ngàyTiêu điểm - 21 giờ trước
GĐXH - Người dân Nhật Bản kinh ngạc khi chứng kiến một 'quả cầu lửa' lao vụt xuống từ bầu trời vào tối 19/8.
Phát hiện lại loài rắn nhỏ nhất thế giớiTiêu điểm - 23 giờ trước
Loài rắn dài chỉ 10 cm từng được cho là tuyệt chủng vừa xuất hiện trở lại tại vùng trung tâm đảo Barbados.
Lý do đáng sợ khiến bãi biển đẹp như mơ bỗng vắng khách giữa mùa hèTiêu điểm - 1 ngày trước
Một người phụ nữ đã chia sẻ lên mạng xã hội lý do đáng kinh ngạc khiến một bãi biển ở Anh trở nên vắng vẻ lạ thường trong đợt nắng nóng đỉnh điểm.
Mỹ: Thiếu niên thích đồng hành với A.I. hơn con ngườiTiêu điểm - 2 ngày trước
Hơn 70% thiếu niên Mỹ đã sử dụng bạn đồng hành AI và nhiều em trong số này cảm thấy những tương tác với AI cũng đáp ứng tốt như khi nói chuyện với bạn bè.
Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trờiTiêu điểm - 4 ngày trước
Khi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.
Bí quyết giúp nam sinh từng nghiện game đạt điểm thi đứng đầu cả nước, được 2 trường đại học danh tiếng săn đónTiêu điểm - 5 ngày trước
GĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.
Trái Đất đang quay nhanh hơn, lo ngại rủi ro do ‘giây nhuận âm’Tiêu điểm - 5 ngày trước
Trong mùa hè năm nay, Trái Đất đang quay nhanh hơn bình thường, khiến một số ngày có thời lượng ngắn hơn tiêu chuẩn 24 giờ.
'Thế giới bên kia' ra sao qua mô tả của những người từng trải qua cửa tử?Tiêu điểm - 6 ngày trước
GĐXH - Những gì mô tả về “thế giới bên kia” của những người được cho từng trải qua giây phút lâm sàng khiến cho nhiều người không khỏi bất ngờ.
Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh: Còn chưa đến 150 cá thể hoang dã, "cực kỳ nhút nhát"Tiêu điểm - 6 ngày trước
Loài vật này hiện chỉ còn chưa đến 150 cá thể trong tự nhiên, đây là con số khiến chúng đứng trước bờ vực tuyệt chủng.
Vật thể rơi từ Mặt Trăng xác nhận khám phá sốc của tàu Trung QuốcTiêu điểm - 6 ngày trước
Một tảng đá 2,35 tỉ năm tuổi được tìm thấy ở châu Phi là mẫu vật duy nhất mà chúng ta có được từ "thời kỳ bị lãng quên" của Mặt Trăng.
Khó tin: Người dân Anh khốn đốn vì chuột “to bằng mèo”, rác thải tràn lan, cửa nhà không dám mởTiêu điểm
Nhiều người Anh đang sống trong sợ hãi vì đàn chuột "to bằng mèo" hoành hành giữa mùa hè oi ả. Rác thải chất đống, thùng rác công cộng thì bị lục tung, chuột len lỏi khắp các con hẻm, thậm chí tìm cách chui vào nhà dân.