3 khung giờ sinh Âm lịch của đàn ông bị cho là "số khổ": Càng về sau càng thấm
GĐXH - Theo tử vi, những người đàn ông sinh vào các giờ Âm lịch phải trải qua nhiều biến cố trước khi ổn định cuộc sống.
Đàn ông sinh giờ Sửu Âm lịch: Dễ gặp thử thách nếu thiếu kết nối xã hội
Những người đàn ông sinh trong khoảng 1–3 giờ sáng thường được cho là sống khá khép kín, ít mở rộng các mối quan hệ.
Điều này có thể khiến họ gặp khó khăn trong công việc, đặc biệt ở những môi trường cần sự hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau.
Tuy nhiên, nếu chủ động thay đổi, xây dựng kỹ năng giao tiếp và kết nối, họ hoàn toàn có thể cải thiện sự nghiệp và cuộc sống theo hướng tích cực hơn.
Đàn ông sinh giờ Mão Âm lịch: Cần rèn sự quyết đoán để nắm bắt cơ hội
Khoảng thời gian từ 5–7 giờ sáng thường gắn với hình ảnh những người có xu hướng thận trọng, đôi khi do dự trước các lựa chọn quan trọng.
Trong thực tế, sự thiếu quyết đoán có thể khiến cơ hội trôi qua.
Điểm mấu chốt không nằm ở giờ sinh, mà ở việc rèn luyện bản lĩnh, khả năng đưa ra quyết định và dám chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Đàn ông sinh giờ Dậu Âm lịch: Tham vọng cần đi kèm với thực tế
Những người đàn ông sinh từ 17–19 giờ thường được mô tả là có ước mơ nhưng dễ đặt mục tiêu vượt quá khả năng hiện tại.
Điều này nếu không kiểm soát tốt có thể dẫn đến cảm giác thất vọng.
Giải pháp không phải là "chấp nhận số phận", mà là học cách đặt mục tiêu phù hợp, chia nhỏ kế hoạch và kiên trì theo đuổi.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
