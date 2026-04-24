Người sống thọ thường có 4 điểm chung: Kiểm tra ngay xem bạn có bao nhiêu

Nếu duy trì được các yếu tố này, bạn không chỉ tăng cơ hội sống thọ mà còn sống khỏe mạnh, minh mẫn khi về già.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh: Nền tảng quan trọng để sống thọ

Một trong những đặc điểm dễ nhận thấy ở người sống thọ là hệ tiêu hóa hoạt động ổn định, nhu động ruột tốt và ít gặp tình trạng táo bón.

Khi tuổi tác tăng lên, chức năng tiêu hóa suy giảm là điều khó tránh khỏi.

Tuy nhiên, những người có khả năng đi vệ sinh đều đặn thường sở hữu đường ruột khỏe mạnh, giúp hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả và duy trì quá trình trao đổi chất ổn định.

Đây chính là nền tảng quan trọng giúp cơ thể duy trì sức khỏe lâu dài và hỗ trợ quá trình sống thọ một cách bền vững.

Nhịp tim chậm, ổn định

Nhịp tim là chỉ số phản ánh trực tiếp tình trạng tim mạch - yếu tố then chốt quyết định khả năng sống thọ.

Các nghiên cứu cho thấy, người có nhịp tim nhanh thường có xu hướng giảm tuổi thọ. Cụ thể, nhóm có nhịp tim từ 70–85 nhịp/phút có thể giảm khoảng 3 năm tuổi thọ, trong khi nhịp tim từ 90–99 nhịp/phút có thể liên quan đến việc giảm tới 8 năm.

Ngược lại, những người sống thọ thường có nhịp tim chậm và ổn định, cho thấy tim hoạt động hiệu quả, ít bị quá tải và ít tổn thương theo thời gian.

Duy trì cân nặng hợp lý

Một cơ thể quá gầy hoặc thừa cân đều có thể làm giảm chất lượng cuộc sống và ảnh hưởng đến tuổi thọ.

Những người sống thọ thường giữ được cân nặng cân đối, phù hợp với chiều cao và thể trạng. Chỉ số BMI trong khoảng 18,5–24 được xem là lý tưởng đối với đa số người trưởng thành.

Việc duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường hay huyết áp cao, những "rào cản" lớn trên hành trình sống thọ.

Đi bộ nhanh: Thói quen đơn giản giúp sống thọ

Một điểm chung thú vị ở người sống thọ là họ thường có tốc độ đi bộ nhanh hơn người bình thường.

Đi bộ nhanh không chỉ giúp tiêu hao năng lượng mà còn cải thiện chức năng tim phổi, tăng sức bền và sự linh hoạt của cơ thể.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, những người duy trì thói quen đi bộ nhanh có thể sống thọ hơn từ 15 đến gần 30 năm so với người ít vận động. Đây được xem là dấu hiệu của một cơ thể khỏe mạnh và ít suy giảm theo thời gian.

2 nguyên tắc vàng giúp duy trì lối sống khỏe mạnh

Không chỉ dừng lại ở các đặc điểm thể chất, người sống thọ còn duy trì những nguyên tắc sống rất đáng học hỏi.

Cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi để sống thọ bền vững

Thiếu ngủ và làm việc quá sức là nguyên nhân khiến cơ thể nhanh lão hóa và giảm tuổi thọ.

Những người sống thọ thường có thói quen sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc và biết cách cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi.

Điều này giúp cơ thể phục hồi tốt, duy trì hệ miễn dịch và hạn chế nguy cơ mắc bệnh mạn tính.

Ăn uống điều độ: Bí quyết đơn giản để sống thọ

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định một người có sống thọ hay không.

Nguyên tắc ăn no khoảng 70% được nhiều chuyên gia khuyến nghị vì giúp giảm áp lực lên hệ tiêu hóa, đồng thời vẫn đảm bảo cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể.

Ăn uống điều độ, không quá no cũng không để cơ thể rơi vào trạng thái thiếu hụt dinh dưỡng chính là chìa khóa giúp duy trì sức khỏe lâu dài và tăng khả năng sống thọ.

Sống thọ không phải là điều quá xa vời nếu mỗi người biết điều chỉnh lối sống một cách hợp lý.

Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh, nhịp tim ổn định, cân nặng cân đối và thói quen vận động tích cực chính là những yếu tố cốt lõi giúp kéo dài tuổi thọ.

Khi kết hợp với chế độ nghỉ ngơi hợp lý và ăn uống điều độ, hành trình sống thọ sẽ trở nên rõ ràng và bền vững hơn theo thời gian.