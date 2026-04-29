Sàng lọc bạn bè: 3 kiểu người càng thân càng hại, khôn ngoan thì phải sớm 'cắt đứt'

Thứ tư, 18:37 29/04/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
GĐXH - Chúng ta không thể chọn nơi mình sinh ra, nhưng hoàn toàn có thể chọn kiểu người sẽ đồng hành cùng mình.

Các mối quan hệ không chỉ phản ánh con người hiện tại mà còn định hình tương lai. Bởi vậy, biết "lọc bạn mà chơi" không phải là thực dụng, mà là một dạng trí tuệ sống.

Người xưa từng nói: "Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng". Tư tưởng này cũng được Quỷ Cốc Tử, bậc thầy trí tuệ của Trung Quốc, nhấn mạnh qua quan điểm "trọng chất không trọng lượng" – coi trọng chất lượng mối quan hệ hơn số lượng. Không cần nhiều bạn, chỉ cần đúng người.

Ba kiểu người nên sớm tránh xa

Kiểu người đặt lợi ích lên trên hết có thể ngọt ngào, thân thiết khi cần bạn, nhưng khi có lợi lớn hơn, họ sẵn sàng quay lưng. Ảnh minh họa

Kiểu thứ nhất là người nói một đằng, làm một nẻo. Những người này thiếu sự nhất quán giữa lời nói và hành động, dễ khiến người khác mất niềm tin. 

Khi một người không chịu trách nhiệm với chính lời mình nói, họ cũng khó có thể giữ chữ tín với người khác. Gắn bó với kiểu người này lâu dài chỉ khiến bạn rơi vào trạng thái nghi ngờ, mệt mỏi và dễ bị tổn thương.

Kiểu thứ hai là người đặt lợi ích lên trên hết. Họ có thể ngọt ngào, thân thiết khi cần bạn, nhưng mục đích sâu xa luôn là lợi dụng. 

Khi có lợi lớn hơn, họ sẵn sàng quay lưng. Với họ, tình nghĩa chỉ là công cụ. Nếu không sớm nhận ra và giữ khoảng cách, bạn rất dễ trở thành "quân cờ" trong toan tính của người khác.

Kiểu thứ ba là người tầm nhìn hạn hẹp, chỉ thấy lợi trước mắt. Họ hay tính toán chi ly, dễ vì lợi nhỏ mà đánh mất giá trị lâu dài. 

Những người này thường thiếu khả năng phát triển bền vững và cũng khó truyền cảm hứng tích cực. Ở gần lâu, bạn có thể bị kéo xuống bởi tư duy ngắn hạn và thói quen tiêu cực.

Bốn kiểu người nên kết giao lâu dài

Người kiên định và chân thành không nói lời hoa mỹ nhưng hành động rõ ràng, sống có nguyên tắc và không toan tính. Ảnh minh họa

Ngược lại, có những người xứng đáng để bạn đầu tư thời gian và niềm tin.

Đó là người tích cực và tỉnh táo. Họ không dễ gục ngã trước khó khăn, luôn biết cách đứng dậy và tiến về phía trước. Năng lượng tích cực của họ có khả năng lan tỏa, giúp bạn cũng trở nên vững vàng hơn trong những thời điểm thử thách.

Đó là người kiên định và chân thành. Họ không nói lời hoa mỹ nhưng hành động rõ ràng, sống có nguyên tắc và không toan tính. Ở bên những người như vậy, bạn cảm thấy an tâm vì không phải lo lắng về sự phản bội hay giả dối.

Đó là người biết kiểm soát cảm xúc. Họ không để cảm xúc chi phối quyết định, biết giữ bình tĩnh trong khó khăn và khiêm tốn trong thành công. Đây là mẫu người có nội lực mạnh mẽ, rất đáng để học hỏi nếu bạn muốn phát triển lâu dài.

Cuối cùng là người giữ được phẩm đức. Dù giàu có hay có quyền lực, họ vẫn sống khiêm nhường, biết chừng mực và không đánh mất bản chất tốt đẹp. Đây là kiểu người có nền tảng vững chắc, đáng để gắn bó vì họ không dễ bị tha hóa bởi hoàn cảnh.

Chọn bạn cũng là chọn tương lai

Sàng lọc mối quan hệ không phải là lạnh lùng, mà là một cách bảo vệ bản thân. Khi bạn ở cạnh đúng người, bạn sẽ được nâng đỡ, truyền cảm hứng và trưởng thành nhanh hơn. 

Ngược lại, nếu vướng vào những mối quan hệ tiêu cực, bạn không chỉ mất thời gian mà còn có thể đánh mất cả cơ hội trong cuộc đời.

Vì vậy, thay vì cố gắng duy trì quá nhiều mối quan hệ, hãy tập trung xây dựng những kết nối thực sự có giá trị. Ít nhưng chất lượng, đó mới là nền tảng vững chắc cho một tương lai bền lâu.

GĐXH - Có những mối quan hệ khiến ta trưởng thành, tích cực hơn mỗi ngày. Nhưng cũng có những kiểu người bào mòn năng lượng và âm thầm kéo ta xuống.

Theo Toutiao

