Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyên
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.
Theo tử vi, số cuối ngày sinh Âm lịch không chỉ ảnh hưởng đến tài vận mà còn phản ánh vận trình tình cảm của mỗi người.
Một số người có khả năng gây dựng của cải, càng trưởng thành càng giàu có nhưng lại gặp nhiều thử thách trong chuyện yêu đương và gia đình. Đặc biệt, những ngày sinh kết thúc bằng số 1, 7 và 8 nằm trong nhóm này.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1
Những người sinh vào mùng 1, 11 và 21 Âm lịch thường mang khí chất mạnh mẽ, ý chí kiên cường, tham vọng rõ rệt.
Họ luôn đặt ra mục tiêu và quyết tâm đạt được bằng mọi cách.
Sự bền bỉ, tinh thần thép và khả năng chịu áp lực cao giúp họ dễ gặt hái thành công trong sự nghiệp, giữ vị trí cao trong tổ chức.
Thế nhưng, ở phương diện tình cảm, họ lại thường gặp nhiều khó khăn.
Cái tôi lớn, tính cách độc lập và sự cầu toàn khiến họ dễ tranh cãi với người yêu hoặc bạn đời. Họ ít khi chịu nhún nhường, dẫn đến mối quan hệ căng thẳng và dễ rạn nứt.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 8
Người sinh vào ngày 8, 18 và 28 Âm lịch là nhóm sở hữu vận may tài chính dồi dào.
Ngay cả khi xuất phát điểm không cao, họ vẫn dễ thu hút cơ hội làm giàu nhờ khả năng nắm bắt thời cơ và tư duy tính toán tốt.
Họ làm chủ kinh tế sớm, cuộc sống vật chất viên mãn.
Tuy nhiên, điểm yếu lớn nhất là lòng tham. Nếu quá theo đuổi tiền bạc hoặc ham hưởng thụ xa hoa, tài lộc có thể suy giảm và các mối quan hệ cũng dần xa cách.
Muốn giữ được hạnh phúc, họ cần duy trì sự điềm tĩnh, tiết chế mong muốn và học cách trân quý người đang đồng hành cùng mình.
Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 7
Người sinh vào ngày 7, 17 và 27 Âm lịch mang vận đào hoa lạ kỳ: dễ rung động nhưng lại khó tìm được tình yêu bền vững.
Không phải họ không khao khát yêu thương, mà vì phần lớn thời gian và năng lượng đều dồn cho công việc.
Sự mải mê theo đuổi sự nghiệp khiến họ bỏ quên cảm xúc của bản thân và của người bên cạnh.
Họ giàu có, bản lĩnh, được người khác ngưỡng mộ, nhưng khi nhìn lại mới nhận ra mình thiếu đi một bờ vai để chia sẻ.
Thành công rất đáng trân trọng, nhưng không ai có thể hạnh phúc nếu phải đi suốt hành trình đời mình trong cô độc.
Số cuối ngày sinh Âm lịch tiết lộ vận mệnh
Những người sinh vào các ngày Âm lịch kết thúc bằng 1, 7 và 8 đều có chung điểm mạnh là quyết tâm, tài giỏi và giàu tiềm năng tài chính. Nhưng chính cá tính mạnh, tham vọng lớn và sự nghiêng về sự nghiệp lại khiến họ lận đận trong tình yêu.
Hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi họ học cách cân bằng: yêu bản thân, yêu công việc và cũng mở lòng với người đang yêu thương mình.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Sở hữu 7 tướng mạo này giàu sang phú quý trọn đời, bạn có đang sở hữu?Đời sống - 9 phút trước
GĐXH - Theo quan điểm của nhân tướng học, người may mắn sở hữu những tướng mạo này sẽ giàu sang phú quý, cuộc đời sống trong nhung lụa. Dưới đây là các thông tin bạn đọc có thể tham khảo.
Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDSĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.
Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIVĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đờiĐời sống - 4 giờ trước
(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà NộiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận vững chắc, tài lộc đầy nhàĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những người sinh tháng những Âm lịch này sở hữu hậu vận vững chắc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn.
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy địnhĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'Đời sống - 18 giờ trước
GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sangĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIVĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
4 vị trí nốt ruồi dễ khiến tài vận biến động, tiền bạc khó tụĐời sống
GĐXH - 4 vị trí nốt ruồi dưới đây theo Nhân tướng học được xem là dấu hiệu hao tài, khó giữ tiền, cuộc sống nhiều biến động. Đặc điểm nhận diện và cách cải vận để cuộc sống ổn định hơn.