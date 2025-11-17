Mới nhất
Truy tìm xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến hàng loạt xe máy trượt ngã ở Hà Nội

Thứ hai, 14:17 17/11/2025 | Đời sống
GĐXH - Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám truy tìm ô tô tải làm đổ bùn nhão ra phố Tôn Đức Thắng, khiến hàng loạt xe máy trượt ngã vào tối 16/11.

Trước đó, vào tối muộn ngày 16/11, nhiều người dân khi di chuyển qua nút giao phố Tôn Đức Thắng – Nguyễn Thái Học đã bất ngờ phát hiện một đoạn mặt đường dài khoảng 10m bị phủ kín bùn đất lầy lội. Tại hiện trường, nhiều người và phương tiện khi di chuyển qua đã dính đầy bùn đất, bị trượt ngã. 

Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên họ thấy một chiếc xe tải khi rẽ vào nút giao đã làm đổ lượng lớn bùn đất xuống đường.

Truy tìm xe tải đổ bùn nhão ở Hà Nội khiến nhiều xe máy trượt ngã - Ảnh 1.

Bùn nhão phủ kín mặt đường khiến nhiều xe máy bị trượt ngã tối 16/11.

Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt để phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển, tránh sự cố đáng tiếc xảy ra.

Hiện Đội CSGT đường bộ số 3 (Phòng CSGT, Công an Hà Nội) đang phối hợp với Công an phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám khẩn trương truy tìm phương tiện làm đổ bùn nhão xuống đường để xác minh, xử lý theo quy định.

Truy tìm xe tải đổ bùn nhão ở Hà Nội khiến nhiều xe máy trượt ngã - Ảnh 2.Bùn đất phun trào, tràn ngập phố Cát Linh khi đào hầm metro ở Hà Nội

GĐXH - Chiều 27/5, nhiều người dân sinh sống trên phố Cát Linh, quận Đống Đa (TP Hà Nội) bất ngờ chứng kiến cảnh bùn đất phun trào từ dưới lòng đường, tràn ngập cả một đoạn phố. Được biết, đây là khu vực trong phạm vi thi công đoạn ngầm tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội đi qua.

Trung Sơn
