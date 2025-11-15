Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Thứ bảy, 12:34 15/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Từ 1/1/2026, lương tối thiểu vùng của người lao động ký hợp đồng lao động tăng. Theo đó mức trợ cấp thất nghiệp cho người lao động cũng tăng theo.

Năm 2026, người lao động có thể được hưởng trợ cấp thất nghiệp mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng

Từ ngày 1/1/2026, Luật Việc làm 2025 có hiệu lực, trong đó quy định mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng của người lao động bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của 6 tháng liền kề trước khi thất nghiệp, nhưng tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng BHTN.

Cùng đó, Chính phủ vừa ban Nghị định số 293/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ 1/1/2026 trong đó quy định tăng mức lương tối thiểu vùng của người lao động tại các vùng. Cụ thể, vùng I mức 5,31 triệu đồng/tháng, vùng II mức 4,73 triệu đồng/tháng, vùng III mức 4,14 triệu đồng/tháng và vùng IV là 3,7 triệu đồng/tháng.

Như vậy, mức trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động từ năm 2026 tại các vùng sẽ là 26,55 triệu đồng/tháng (vùng I), 23,65 triệu đồng/tháng (vùng II), 20,7 triệu đồng/tháng (vùng III) và 18,5 triệu đồng/tháng (vùng IV).

Luật Việc làm 2025 cũng quy định, người lao động được hưởng tối đa 12 tháng trợ cấp thất nghiệp, tương ứng 144 tháng đóng. Do đó, nếu hưởng tối đa thời gian và mức hưởng quy định thì người lao động ở vùng I có thể được nhận khoản trợ cấp thất nghiệp tối đa là 318,6 triệu đồng/năm; vùng II là 283,8 triệu đồng/năm; vùng III là 248,4 triệu đồng/tháng; vùng IV là 222 triệu đồng/năm.

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp 2026, mức tối đa cao nhất hơn 26 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Từ 1/1/2026, người hưởng trợ cấp thất nghiệp có thể lên đến hơn 26 triệu đồng/tháng. Ảnh minh họa: TL

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tại Điều 38, Luật Việc làm 2025 quy định điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

- Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 31 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

+ Chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật mà không thuộc một trong các trường hợp người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định của Bộ luật lao động hoặc người lao động nghỉ việc khi đủ điều kiện hưởng lương hưu.

+ Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 12 tháng thì phải đóng đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động.

+ Đã nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc chấm dứt làm việc.

+ Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp mà người lao động không thuộc một trong các trường hợp có việc làm và thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội hoặc thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, dân quân thường trực hoặc đi học tập có thời hạn trên 12 tháng hoặc chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù hoặc ra nước ngoài định cư hoặc chết.

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệpTừ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

GĐXH - Trợ cấp thất nghiệp là khoản tiền trợ cấp được trích từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để chi trả cho người lao động bị mất việc làm đã tham gia đóng bảo hiểm thất nghiệp trước đó. Từ 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp được quy định thế nào?

Chỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệpChỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

GĐXH - Cần đáp ứng điều kiện gì để người lao động nhận được chế độ trợ cấp thất nghiệp khi mất việc làm? Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan bạn đọc có thể tham khảo.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Từ 1/1/2026, người lao động cần biết ngay hàng loạt thông tin mới liên quan đến mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Chỉ cần biết quy định này người lao động sẽ nhanh chóng được hưởng trợ cấp thất nghiệp

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng có thể lên đến 75%

Tin vui cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp, mức hưởng có thể lên đến 75%

Cùng chuyên mục

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Được cả sếp lẫn đồng nghiệp trân trọng gọi tên 5 con giáp

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Trong môi trường công sở cạnh tranh khốc liệt, không phải ai cũng may mắn sở hữu mối quan hệ tốt đẹp với đồng nghiệp và cấp trên như 5 con giáp dưới đây.

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Công chức đóng BHXH hơn 15 năm có được nghỉ hưu sớm?

Đời sống - 4 giờ trước

Công chức, người lao động có trên 15 năm đóng bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu sớm trong bối cảnh Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ 1/7/2025?

Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt

Kinh hãi hàng nghìn con giun đất bò lên vỉa hè ở khu đô thị rồi chết la liệt

Đời sống - 5 giờ trước

Hàng nghìn con giun đất bò kín vỉa hè khu đô thị tại phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) rồi chết la liệt khiến nhiều người kinh hãi.

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

Tin mới nhất về khối không khí lạnh tăng cường sắp tràn về, gây mưa rét vào cuối tuần

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, cuối tuần (16/11) khả năng đợt không khí lạnh mạnh sẽ tràn về nước ta. Thời tiết miền Bắc sẽ rét đậm, trong khi miền Trung có mưa lớn.

Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà Nẵng

Video: Cận cảnh vụ sạt lở kinh hoàng, đất trút ào ạt như 'thác' ở miền núi Đà Nẵng

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Nhiều người dân miền núi xã Hùng Sơn (TP Đà Nẵng) trải qua phen hú vía khi chứng kiến lượng lớn đất đá từ trên núi trút ào ạt như thác xuống khu vực đất canh tác.

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Sáng 14/11, một vụ hỏa hoạn bất ngờ đã xảy ra tại khu tập thể A2 trên phố Phạm Ngọc Thạch (phường Kim Liên, TP Hà Nội). Nhờ phản ứng nhanh của người dân và lực lượng chức năng, đám cháy đã được dập tắt nhanh chóng, không gây thiệt hại về người.

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

'Ổ voi, ổ gà' giăng kín tỉnh lộ 530D tại Thanh Hóa

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Tỉnh lộ 530D (Thanh Hóa) dài 16km đã xuống cấp nghiêm trọng, đầy rẫy "ổ voi, ổ gà" do thiếu hệ thống thoát nước và chịu tải nặng, gây nguy hiểm cho giao thông và cản trở phát triển kinh tế.

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Thành công của 4 con giáp này không đến từ may mắn, mà từ sự bền bỉ, kiên định và khả năng nắm bắt thời điểm vàng trong cuộc đời.

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Tháng sinh Âm lịch của người bản lĩnh, càng khó khăn càng mạnh mẽ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo tử vi, người sinh vào 3 tháng Âm lịch sau đây dù sinh ra trong nghịch cảnh vẫn luôn giữ được tinh thần vững vàng, càng trải qua khó khăn càng trở nên mạnh mẽ, kiên định và thành công hơn.

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Theo BHXH Việt Nam, hiện nay mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động. Từ 2026, lương tối thiểu vùng tăng theo đó làm căn cứ tính đóng bắt buộc được điều chỉnh.

Xem nhiều

Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tay

Dù xung quanh đang khó khăn thì 4 con giáp này vẫn kiếm tiền đều tay

Đời sống

GĐXH - Trong khi nhiều người than thở vì kinh tế khó khăn, việc làm bấp bênh, thì vẫn có những con giáp khéo léo "biến nguy thành cơ", nắm bắt cơ hội giữa thách thức để tiền bạc chảy đều về túi.

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

5 số cuối ngày sinh Âm lịch đặc biệt tốt lành: Càng lớn tuổi càng nhiều phúc

Đời sống
4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

4 con giáp âm thầm gây dựng cơ đồ: Không cần khoe tài vẫn giàu

Đời sống
Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu đóng bảo hiểm xã hội 2026 là bao nhiêu?

Đời sống
Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Hà Nội: Cháy lớn tại căn hộ tầng 5 ở khu tập thể Phạm Ngọc Thạch

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top