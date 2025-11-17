Hà Nội: Phường Yên Hòa ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại ô đất C2
GĐXH - Liên quan đến tình trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), UBND phường Yên Hòa đã có văn bản, yêu cầu đơn vị quản lý ô đất khẩn trương xử lý dứt điểm các vi phạm trước ngày 25/11.
Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, tại lô đất "vàng" C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa (TP Hà Nội), sau thời gian dài chưa triển khai xây dựng dự án, lô đất này đã ngang nhiên bị chiếm dụng, "mọc" lên hàng loạt công trình kiên cố làm tổ hợp sân thể thao, chợ tạm nhếch nhác.
Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.
Ngày 17/11, trao đổi với PV, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đô thị Phường Yên Hòa cho biết, UBND phường đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND (ngày 14/11) về việc yêu cầu khẩn trương xử lý các tồn tại tại ô đất C2.
Theo đó, UBND phường Yên Hòa đã tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại ô đất C2 vào ngày 24/10/2025, với sự tham gia của Công an phường và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6) - đơn vị được giao thực hiện dự án.
Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã ghi nhận hiện trạng vi phạm nghiêm trọng tại ô đất C2 bao gồm một công trình khung cột sắt lợp mái bạt trên diện tích đất khoảng 1.400 m² để làm sân thể thao đang hoạt động kinh doanh; 2 dãy nhà tạm khung sắt quây tôn, lợp mái tôn (diện tích khoảng 100 m²) đang được sử dụng để kinh doanh (ki-ốt, chợ tạm).
Bên cạnh đó, trên diện tích ô đất còn có 1 nhà tạm khung sắt mái tôn (khoảng 20m²) dùng làm kho để đồ, nơi ở của bảo vệ và 1 trạm điện diện tích khoảng 45m².
UBND phường Yên Hòa nhận định, các công trình này tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và không đảm bảo về an ninh trật tự. Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất tại ô đất C2 theo đúng quy định, UBND phường Yên Hòa yêu cầu Công ty Handico 6 dừng ngay lập tức hoạt động sử dụng đất sai mục đích tại ô đất.
UBND phường cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tháo dỡ, di chuyển toàn bộ công trình, tài sản và con người ra khỏi phạm vi ô đất C2. Khôi phục nguyên trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.
Để đảm bảo tính quyết liệt, UBND phường Yên Hòa cũng đề nghị Công an phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, trục xuất toàn bộ các trường hợp đang ăn ở, cư trú trái phép (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 25/11/2025.
Đồng thời, phường Yên Hòa đề nghị Công ty Điện lực Hà Đông và Công ty Cổ phần VIWACO kiểm tra, rà soát và ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.
Trước đó, trong biên bản làm việc với Tổ công tác (ngày 24/10/2025), đại diện Công ty Handico 6 cũng đã thừa nhận hiện trạng vi phạm và cam kết sẽ xử lý ngay các công trình sai phép, dọn dẹp vệ sinh. Đại diện Handico 6 cho rằng đây là việc làm tự phát của nhân viên bảo vệ trông nom khu đất. Đại diện công ty cho biết trong thời gian công ty đang tập trung lo thủ tục giấy tờ pháp lý cho dự án, nhận viên bảo vệ đã tự ý cho các cá nhân khác vào thuê làm sân thể thao, dựng ki-ốt buôn bán...
Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.
Hiện trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội):
Hiện trạng vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội).
Giữ bình yên sau cánh cửa khép: Chuyện chưa kể về người lính đứng giữa 'tâm bão' HIV/AIDSĐời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Không phải lúc nào người giữ bình yên cũng bước ra từ những trận chiến có tiếng súng. Có những vết thương không mảnh đạn, có những cuộc chiến vô hình – nơi những "ánh đỏ" vẫn sáng lên giữa gian khó, bằng tình yêu nghề, lòng nhân ái và niềm tin không bao giờ tắt.
Hành trình âm thầm của những người ‘giữ lửa’ cho bệnh nhân HIVĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Phòng khám điều trị HIV/AIDS (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Ninh Bình) hoạt động lặng lẽ mỗi ngày, là điểm tựa cho hàng trăm bệnh nhân có H. Nhân viên y tế không chỉ khám, cấp phát thuốc ARV mà còn tư vấn, nhắc nhở bệnh nhân tuân thủ điều trị và thực hiện xét nghiệm tải lượng virus, CD4, ghi lại từng khoảnh khắc trong hành trình âm thầm giữ sự sống.
Người đàn ông nhiễm HIV gần 2 thập kỷ và hành trình vượt qua những khốc liệt cuộc đờiĐời sống - 4 giờ trước
(GĐXH) - Gần 20 năm kể từ khi phát hiện nhiễm HIV, anh Dương Tuấn N. (SN 1974, phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) vẫn duy trì cuộc sống khỏe mạnh: làm việc, nuôi con trưởng thành và đồng hành cùng nhiều người đồng cảnh vượt qua mặc cảm. Với anh, HIV không phải “án tử” mà là một thử thách buộc con người mạnh mẽ hơn. “Nếu coi đó là dấu chấm hết, cuộc sống khép lại ngay từ khoảnh khắc biết tin. Nhưng khi xem nó là thử thách, ta vẫn có hàng nghìn lý do để sống và để tin vào ngày mai”, anh chia sẻ.
Danh tính lái xe tải làm đổ bùn nhão xuống đường khiến nhiều xe máy trượt ngã ở Hà NộiĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) - Công an TP Hà Nội đã lập biên bản xử phạt tài xế N.H.N. (sinh năm 1988, trú tại phường Yên Sở), anh N. là người điều khiển xe tải làm rơi vãi bùn đất xuống đường, gây mất an toàn giao thông trên phố Tôn Đức Thắng.
Tháng sinh Âm lịch của người có hậu vận vững chắc, tài lộc đầy nhàĐời sống - 7 giờ trước
GĐXH - Những người sinh tháng những Âm lịch này sở hữu hậu vận vững chắc, sự nghiệp thăng hoa và cuộc sống viên mãn.
Người dân có thể bị phạt đến 12 triệu đồng nếu đăng ký thường trú, tạm trú sai quy địnhĐời sống - 8 giờ trước
GĐXH - Theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP, vi phạm quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú người dân có thể bị phạt nặng đến 12 triệu đồng.
Lan tỏa tinh thần sẻ chia cho trẻ em nghèo hiếu học với giải marathon 'Mỗi bước chân - một ước mơ'Đời sống - 17 giờ trước
GĐXH – Hơn 1500 vận động viên đã tham gia giải Marathon thiện nguyện với chủ đề 'Mỗi bước chân – Một ước mơ" quyên góp vào Quỹ Khuyến học "Vì trẻ em nghèo vùng cao nguyên hiếu học".
Điềm tĩnh mới có phúc: 4 con giáp càng sống an nhiên càng giàu sangĐời sống - 19 giờ trước
GĐXH - 4 con giáp nổi tiếng điềm tĩnh, không tranh đoạt với đời, luôn sống an nhiên nhưng lại gặt hái phúc khí và trở thành chỗ dựa đáng tin cậy cho mọi người.
Chuyện về người bác sĩ hơn hai thập kỷ chạy đua với 'tử thần' giữ lại từng sinh mạng bệnh nhân HIVĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Hai mươi năm trước, bác sĩ Lương Minh Tuấn bước vào cuộc chiến chống HIV/AIDS với nỗi sợ hãi và sự dè chừng, phải ngồi cách bệnh nhân hai mét, mặc đồ bảo hộ kín mít. Hai mươi năm sau, anh vẫn ở đó, giữa phòng khám nhỏ sáng đèn mỗi sớm, lặng lẽ chữa bệnh, trao niềm tin và khơi dậy khát vọng sống cho những con người từng bị xem là “án tử”.
Bảo vệ trẻ em trên không gian mạng: 87% trẻ em online hằng ngày nhưng chỉ 36% biết tự bảo vệĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trước thực trạng trẻ em Việt Nam truy cập internet hằng ngày và hàng loạt rủi ro mới như lừa đảo, "bắt cóc online" đang gia tăng, Cục Báo chí (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã tổ chức buổi tập huấn cho phóng viên, biên tập viên nhằm tăng cường hiệu quả tuyên truyền bảo vệ trẻ em trong kỷ nguyên số.
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người có tiền bạc dư dả nhưng tình cảm truân chuyênĐời sống
GĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng các số dưới đây thường được dự báo giàu có, có địa vị xã hội nhưng lại dễ trắc trở trong tình yêu.