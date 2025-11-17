Hà Nội: Phường Yên Hòa ra 'tối hậu thư', yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm tại ô đất C2

Như Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) đã phản ánh, tại lô đất "vàng" C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính, phường Yên Hòa (TP Hà Nội), sau thời gian dài chưa triển khai xây dựng dự án, lô đất này đã ngang nhiên bị chiếm dụng, "mọc" lên hàng loạt công trình kiên cố làm tổ hợp sân thể thao, chợ tạm nhếch nhác.

Ô đất ký hiệu C2 - KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phường Yên Hòa, TP Hà Nội.

Tình trạng này diễn ra trong thời gian dài, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn cháy, nổ, vệ sinh môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Ngày 17/11, trao đổi với PV, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng Đô thị Phường Yên Hòa cho biết, UBND phường đã ban hành Thông báo số 183/TB-UBND (ngày 14/11) về việc yêu cầu khẩn trương xử lý các tồn tại tại ô đất C2.

Thông báo của UBND phường Yên Hòa

Theo đó, UBND phường Yên Hòa đã tổ chức kiểm tra hiện trạng sử dụng đất tại ô đất C2 vào ngày 24/10/2025, với sự tham gia của Công an phường và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển nhà số 6 Hà Nội (Handico 6) - đơn vị được giao thực hiện dự án.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác đã ghi nhận hiện trạng vi phạm nghiêm trọng tại ô đất C2 bao gồm một công trình khung cột sắt lợp mái bạt trên diện tích đất khoảng 1.400 m² để làm sân thể thao đang hoạt động kinh doanh; 2 dãy nhà tạm khung sắt quây tôn, lợp mái tôn (diện tích khoảng 100 m²) đang được sử dụng để kinh doanh (ki-ốt, chợ tạm).

Ô đất C2 hiện đang ngang nhiên mọc lên hàng loạt công trình nhà tạm làm kiot kinh doanh, sân thể thao... hoạt động kinh doanh.

Bên cạnh đó, trên diện tích ô đất còn có 1 nhà tạm khung sắt mái tôn (khoảng 20m²) dùng làm kho để đồ, nơi ở của bảo vệ và 1 trạm điện diện tích khoảng 45m².

UBND phường Yên Hòa nhận định, các công trình này tiềm ẩn nguy cơ cao về mất an toàn phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường và không đảm bảo về an ninh trật tự. Để đảm bảo việc quản lý, sử dụng đất tại ô đất C2 theo đúng quy định, UBND phường Yên Hòa yêu cầu Công ty Handico 6 dừng ngay lập tức hoạt động sử dụng đất sai mục đích tại ô đất.

UBND phường cũng yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương tháo dỡ, di chuyển toàn bộ công trình, tài sản và con người ra khỏi phạm vi ô đất C2. Khôi phục nguyên trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Các công trình vi phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Để đảm bảo tính quyết liệt, UBND phường Yên Hòa cũng đề nghị Công an phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, trục xuất toàn bộ các trường hợp đang ăn ở, cư trú trái phép (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 25/11/2025.

Đồng thời, phường Yên Hòa đề nghị Công ty Điện lực Hà Đông và Công ty Cổ phần VIWACO kiểm tra, rà soát và ngừng cung cấp điện, nước đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định.

Handico 6 cam kết sẽ hoàn thành công tác xử lý các vi phạm và dọn dẹp vệ sinh trước ngày 23/11/2025.

Trước đó, trong biên bản làm việc với Tổ công tác (ngày 24/10/2025), đại diện Công ty Handico 6 cũng đã thừa nhận hiện trạng vi phạm và cam kết sẽ xử lý ngay các công trình sai phép, dọn dẹp vệ sinh. Đại diện Handico 6 cho rằng đây là việc làm tự phát của nhân viên bảo vệ trông nom khu đất. Đại diện công ty cho biết trong thời gian công ty đang tập trung lo thủ tục giấy tờ pháp lý cho dự án, nhận viên bảo vệ đã tự ý cho các cá nhân khác vào thuê làm sân thể thao, dựng ki-ốt buôn bán...

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

