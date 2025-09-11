Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất
Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.
Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà thiên văn Kaya Han Taş từ Đại học Amsterdam (Hà Lan) đã chỉ ra rằng hành tinh mang tên TOI-2431 b đang trên đà tự hủy diệt.
Thế giới này được xác định nhờ dữ liệu từ "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA. Nó quay quanh TOI-2431, một ngôi sao loại K nằm cách chúng ta khoảng 117 năm ánh sáng.
Kết quả phân tích cho thấy hành tinh TOI-2431 b có bán kính khoảng 1,53 lần bán kính Trái Đất, đưa nó vào nhóm mà các nhà khoa học thường gọi là "hành tinh kích cỡ Trái Đất"
Kích cỡ này khiến nó trở thành mục tiêu được quan tâm trong cuộc săn tìm các thế giới có sự sống. Tuy nhiên, các yếu tố khác cho thấy TOI-2431 b như một phiên bản "địa ngục" của Trái Đất.
Ngôi sao mẹ của TOI 2431 b chỉ mát hơn Mặt Trời một chút, nhưng hành tinh này lại quay quanh sao mẹ với quỹ đạo cực hẹp, chỉ mất 5,4 giờ để đi hết một vòng.
Quỹ đạo cực đoan này đã đưa nó vào danh sách những hành tinh có chu kỳ ngắn nhất trong nhóm khoảng 100 hành tinh chu kỳ cực ngắn (USP) mà TESS từng nhận diện.
Điều đó tạo nên nhiệt độ bề mặt trung bình khoảng 2.000 độ K (1.700 độ C). Với nhiệt độ này, hành tinh có thể bị bao phủ trong dung nham nóng chảy giống như Trái Đất sơ khai. Tuy nhiên biển dung nham ở đây sẽ không bao giờ nguội đi như ở Trái Đất.
Mặc dù kích cỡ gần với Trái Đất, TOI-2431 b lại nặng bất thường: Gấp 6,2 lần hành tinh của chúng ta.
Con số này có thể phản ánh lịch sử khốc liệt của hành tinh. Nó có thể từng lớn hơn rất nhiều, nhưng đã bị tước bỏ khí quyển, bào mòn đến tận lõi đá do việc tiếp xúc liên tục với bức xạ thảm khốc từ sao mẹ.
Không những vậy, các tính toán cho thấy TOI-2431 b đang chịu tương tác thủy triều quá mạnh với sao mẹ đến nỗi gây ra hiện tượng "biến dạng thủy triều" và suy thoái quỹ đạo. Chính hành tinh cũng đã bị nén thành hình dạng quả bóng bầu dục.
Nói cách khác, nó đang có xu hướng đi theo một đường xoắn ốc, ngày càng gần với sao mẹ. Đến một lúc nào đó, hai thiên thể sẽ gần nhau đến mức hành tinh bị sao mẹ xé toạc và nuốt chửng.
Tin xấu về sự sống ở "ngoại Trái Đất đá ôn đới"Chuyện đó đây - 22 giờ trước
Một nghiên cứu Mỹ vừa phân tích khả năng tồn tại sự sống của một trong các hành tinh giống Trái Đất của hệ sao TRAPPIST-1.
Cảnh báo mới: Nhân loại chỉ còn cách "ngưỡng giới hạn khủng khiếp" 3 năm nữaChuyện đó đây - 1 ngày trước
Có những tình cảnh sẽ không thể đảo ngược được nữa.
Lộ diện "cá voi lai cá mập" 26 triệu tuổi ở ÚcChuyện đó đây - 1 ngày trước
Một phiên bản quái thú của cá voi đã được khai quật ở bang Victoria Úc, là một loài săn mồi nhanh nhẹn với bộ răng sắc nhọn.
Chứng kiến cảnh cỗ máy gấp khăn gọn gàng, nhiều người hoảng sợ hơn là vui mừng: Tại sao lại thế?Chuyện đó đây - 2 ngày trước
Tiến bộ công nghệ này khiến nhiều người phải đặt ra những câu hỏi về đạo đức và xã hội.
Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bãChuyện đó đây - 3 ngày trước
Phi hành gia NASA cho biết mình hối hận và nếu được chọn lại sẽ không tham gia nhiệm vụ.
Sau 50 năm, bí ẩn vụ trộm ngân hàng đầu tiên tại quốc gia chưa tới nửa triệu dân cuối cùng đã có lời giải: Cái kết nào dành cho kẻ trộm?Chuyện đó đây - 3 ngày trước
Nhiều giỏ tiền xu đã biến mất chỉ sau một đêm tại một ngân hàng Iceland vào năm 1975.
Bất ngờ kiểm tra kiện hàng của một người đàn ông, cảnh sát sốc trước cảnh tượng chưa từng thấyChuyện đó đây - 4 ngày trước
Kiện hàng có giá trị khoảng hơn 36 tỷ VNĐ.
7 bí ẩn lịch sử tưởng như vĩnh viễn không thể lý giải được, thế mà cuối cùng đã có đáp án rồiChuyện đó đây - 4 ngày trước
Con người vẫn từng bước cần mẫn giải đáp thế giới này.
Bất cứ ai dùng ChatGPT cũng phải biết: Chuyên gia bảo mật hướng dẫn cách ngăn chặn các cuộc trò chuyện của bạn xuất hiện trên GoogleChuyện đó đây - 4 ngày trước
Các cuộc trò chuyện của bạn được sử dụng để huấn luyện AI, và chúng còn có thể xuất hiện ngay trên kết quả tìm kiếm Google.
Cá voi xanh đang im lặng: Lời cảnh báo đáng sợ cho nhân loạiChuyện đó đây - 5 ngày trước
Cá voi xanh hiện là loài có nguy cơ tuyệt chủng.
Trở về Trái đất sau 371 ngày mắc kẹt ngoài vũ trụ, phi hành gia tuyên bố một sự thật buồn bãChuyện đó đây
Phi hành gia NASA cho biết mình hối hận và nếu được chọn lại sẽ không tham gia nhiệm vụ.