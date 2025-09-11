Mới nhất
Số phận bi thảm của một hành tinh gần giống Trái Đất

Thứ năm, 19:35 11/09/2025 | Chuyện đó đây
Cách chúng ta 117 năm ánh sáng, quanh một ngôi sao mát hơn Mặt Trời một chút, các nhà khoa học đã tìm thấy một hành tinh đặc biệt.

Nghiên cứu mới dẫn đầu bởi nhà thiên văn Kaya Han Taş từ Đại học Amsterdam (Hà Lan) đã chỉ ra rằng hành tinh mang tên TOI-2431 b đang trên đà tự hủy diệt.

Thế giới này được xác định nhờ dữ liệu từ "thợ săn ngoại hành tinh" TESS của NASA. Nó quay quanh TOI-2431, một ngôi sao loại K nằm cách chúng ta khoảng 117 năm ánh sáng.

Một hành tinh giống Trái Đất đang tự hủy diệt giữa trời - Ảnh 1.

Số phận hành tinh TOI-2431 rất bi thảm - Ảnh đồ họa: NASA/ESA/A. Schaller

Kết quả phân tích cho thấy hành tinh TOI-2431 b có bán kính khoảng 1,53 lần bán kính Trái Đất, đưa nó vào nhóm mà các nhà khoa học thường gọi là "hành tinh kích cỡ Trái Đất"

Kích cỡ này khiến nó trở thành mục tiêu được quan tâm trong cuộc săn tìm các thế giới có sự sống. Tuy nhiên, các yếu tố khác cho thấy TOI-2431 b như một phiên bản "địa ngục" của Trái Đất.

Ngôi sao mẹ của TOI 2431 b chỉ mát hơn Mặt Trời một chút, nhưng hành tinh này lại quay quanh sao mẹ với quỹ đạo cực hẹp, chỉ mất 5,4 giờ để đi hết một vòng.

Quỹ đạo cực đoan này đã đưa nó vào danh sách những hành tinh có chu kỳ ngắn nhất trong nhóm khoảng 100 hành tinh chu kỳ cực ngắn (USP) mà TESS từng nhận diện.

Điều đó tạo nên nhiệt độ bề mặt trung bình khoảng 2.000 độ K (1.700 độ C). Với nhiệt độ này, hành tinh có thể bị bao phủ trong dung nham nóng chảy giống như Trái Đất sơ khai. Tuy nhiên biển dung nham ở đây sẽ không bao giờ nguội đi như ở Trái Đất.

Mặc dù kích cỡ gần với Trái Đất, TOI-2431 b lại nặng bất thường: Gấp 6,2 lần hành tinh của chúng ta.

Con số này có thể phản ánh lịch sử khốc liệt của hành tinh. Nó có thể từng lớn hơn rất nhiều, nhưng đã bị tước bỏ khí quyển, bào mòn đến tận lõi đá do việc tiếp xúc liên tục với bức xạ thảm khốc từ sao mẹ.

Không những vậy, các tính toán cho thấy TOI-2431 b đang chịu tương tác thủy triều quá mạnh với sao mẹ đến nỗi gây ra hiện tượng "biến dạng thủy triều" và suy thoái quỹ đạo. Chính hành tinh cũng đã bị nén thành hình dạng quả bóng bầu dục.

Nói cách khác, nó đang có xu hướng đi theo một đường xoắn ốc, ngày càng gần với sao mẹ. Đến một lúc nào đó, hai thiên thể sẽ gần nhau đến mức hành tinh bị sao mẹ xé toạc và nuốt chửng.

