Hà Nội: Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ

Theo ghi nhận của Gia đình và Xã hội vào ngày 26/11/2025 tại lô đất C2 thuộc Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính (phường Yên Hòa, TP Hà Nội), tình trạng vi phạm trật tự xây dựng và sử dụng đất sai mục đích tại đây sau chỉ đạo của UBND phường Yên Hòa không những không được xử lý mà còn diễn ra công khai, thách thức dư luận và chính quyền.

Ngày 26/11, tổ hợp sân Pickleball trái phép tại ô đất C2 KĐT Trung Hòa - Nhân Chính vẫn mở cửa hoạt động nhộn nhịp.

Qua quan sát thực tế của PV, các công xây dựng trái phép tại khu đất này không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc tháo dỡ hay dừng hoạt động. Trong đó, tổ hợp sân thể thao (cụm 8 sân pickleball có mái che) rộng khoảng 1.400m2 hiện vẫn mở cửa đón khách, người chơi vẫn ra vào tấp nập.

Các công trình khác như ki-ốt, nhà tạm khung sắt diện tích khoảng 100m² vẫn nguyên vẹn. Xung quanh ô đất, hoạt động buôn bán diễn ra sôi động, không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc chấp hành yêu cầu của cơ quan chức năng.

Các công trình vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất sai mục đích đến nay vẫn chưa được tháo dỡ.

Đáng nói, trước đó, ngày 14/11, ông Vũ Quang Dương – Phó Chủ tịch UBND phường Yên Hòa đã ký ban hành Thông báo số 183/TB-UBND, yêu cầu khẩn trương xử lý những tồn tại ở ô đất C2.

Trong thông báo, UBND phường Yên Hòa yêu cầu Công ty Handico 6 (chủ đầu tư) dừng ngay lập tức hoạt động sử dụng đất sai mục đích, khẩn trương tháo dỡ, di chuyển toàn bộ công trình, tài sản và con người ra khỏi phạm vi ô đất C2; khôi phục nguyên trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Các kiot kinh doanh, chợ tạm... vẫn sáng đèn, hoạt động nhộn nhịp.

Đồng thời, UBND phường Yên Hòa cũng đề nghị Công an phường thường xuyên kiểm tra, rà soát, trục xuất toàn bộ các trường hợp đang ăn ở, cư trú trái phép (nếu có) và báo cáo kết quả trước ngày 25/11/2025.

Dù chính quyền đã có thông báo, yêu cầu khẩn trương xử lý những vi phạm, thế nhưng đến nay các vi phạm này vẫn ngang nhiên tồn tại, người dân vẫn ra vào tấp nập để chơi pickleball, các hoạt động kinh doanh vẫn diễn ra bình thường.

Liên quan đến vấn đề cấp điện cho công trình vi phạm, trong thông báo số 183, UBND phường Yên Hòa cũng đề nghị công ty điện lực kiểm tra và thực hiện ngừng cung cấp điện đối với các trường hợp không đủ điều kiện theo quy định tại ô đất này.

Các công trình xây dựng trái phép tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Theo tìm hiểu của PV, đơn vị cung cấp điện tại KĐT Trung Hòa - Nhân Chính hiện là Công ty Điện lực Ba Đình. Đến thời điểm hiện tại (26/11), ghi nhận của PV cho thấy các công trình vi phạm tại ô đất C2 vẫn đang "sáng đèn".

Để tìm hiểu về việc thực hiện yêu cầu ngừng cấp điện của UBND phường Yên Hòa đối với các công trình vi phạm trên, PV đã liên hệ với lãnh đạo Công ty Điện lực Ba Đình và hiện đang chờ phản hồi từ đơn vị này.

Thực trạng các công trình vi phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, "phớt lờ" yêu cầu tháo dỡ dù đã quá thời hạn (25/11) không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn cháy nổ, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về tính nghiêm minh và hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước của chính quyền sở tại, cũng như đơn vị quản lý ô đất, đơn vị cung cấp điện, nước.

Thiết nghĩ các cơ quan chức năng của TP Hà Nội cần nhanh chóng vào cuộc, xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm trên, đồng thời làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị để xảy ra vi phạm, buông lỏng quản lý, tránh gây bức xúc trong dư luận, xã hội.

Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin.

Ngày 15/10/2025, UBND TP Hà Nội đã ban hành văn bản số 5606/UBND-NNMT về việc tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố sau thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính 2 cấp. UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ tịch UBND các xã, phường trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ được giao rà soát, chủ động, kịp thời xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và chủ tịch UBND TP về nội dung này. Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có Công văn số 3978/UBND-ĐT về một số nội dung trọng tâm khi triển khai các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn thành phố. Chủ tịch UBND TP.Hà Nội chỉ đạo các địa phương cần tăng cường quản lý chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm, như: Đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị; xử lý nghiêm các vi phạm. Cùng với đó, triển khai các nhiệm vụ được giao liên quan đến thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, tái định cư các dự án trọng điểm; triển khai đầu tư hạ tầng giao thông, kỹ thuật, xã hội đúng tiến độ và quy định. Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được liên tục, không bị gián đoạn, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, chủ tịch UBND các xã, phường phân công nhiệm vụ rõ ràng, xây dựng quy chế làm việc, xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong triển khai nhiệm vụ. Đồng thời, các xã, phường rà soát kỹ các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền để tổ chức triển khai hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của thành phố trong xử lý khó khăn, vướng mắc; báo cáo UBND thành phố các vấn đề vượt thẩm quyền.

Video phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ:

Phớt lờ lệnh cấm, tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trên 'đất vàng' Yên Hòa vẫn hoạt động rầm rộ.

