Sự cố hy hữu của Emoura Phạm tại Miss Grand International 2026

Outfit giúp Emoura Phạm đứng đầu top mặc đẹp nhất Miss Grand 2026 GĐXH - Emoura Phạm dẫn đầu danh sách thí sinh mặc đẹp nhất Miss Grand 2026 với những thiết kế thời trang ấn tượng. Khán giả ngưỡng mộ sắc đẹp và phong cách của cô trong từng hoạt động.

Mới đây, video Emoura Phạm bước hụt và suýt làm rơi vương miện trong buổi Welcome Ceremony & Press Conference tại Miss Grand International 2026 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) đã thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Trong video, đại diện nhan sắc Việt Nam tại cuộc thi là Emoura Phạm diện đầm màu cam của NTK Brian Võ, thiết kế xuyên thấu và cúp ngực cùng chiếc vương miện. Sau màn hô vang Việt Nam, cô bắt đầu catwalk.

Tuy nhiên, khi bước xuống bậc sân khấu, Emoura Phạm bất ngờ bước hụt chân và mất thăng bằng, khiến chiếc vương miện đội trên đầu bị tuột xuống. Ngay sau đó, Emoura vội giữ vương miện bằng cả hai tay và tiếp tục tự tin sải bước, tạo dáng và mỉm cười trước khán giả.

Emoura Phạm suýt rơi vương miện trên sân khấu Miss Grand International 2026.

Nhiều fan sắc đẹp đánh giá cao màn xử lý của Emoura bởi khả năng giữ bình tĩnh, tiếp tục phần trình diễn của mình.

"Thật sự cô ấy lấy lại bình tĩnh nhanh thật"; "May quá, cô ấy không để vương miện rơi xuống đất", "Rất không chuyên nghiệp"; "Xử lý nhanh, tuy nhiên ai tư vấn cho cô ấy cái style trình diễn có phần hời hợt vậy?"... một số khán giả bình luận.

Cũng trong đêm khai mạc, Emoura Phạm được ban tổ chức công bố chiến thắng vòng bình chọn Grand Day Experience. Với kết quả này, cô nhận phần thưởng là chuyến tham quan trụ sở Miss Grand International tại Thái Lan và tiệc trà chiều vào ngày 28/9 tới.

Miss Grand International 2026 đang diễn ra tại Thái Lan với sự tranh tài của gần 80 người đẹp đến từ khắp nơi trên thế giới. Đêm bán kết sẽ diễn ra ngày 7/10 và dự kiến đêm chung kết ngày 10/10.

Emoura Phạm, tên thật Turner Katherine Margaret, tên tiếng Việt là Phạm Chấn Phương, sinh năm 2000, có mẹ là người Việt Nam và cha là người Anh gốc Nam Phi. Từ nhỏ, cô học tại British International School (BIS) và The American School (TAS). Năm 15 tuổi, Emoura sang Mỹ học phổ thông, sau đó theo học chương trình Associate in Arts tại Irvine Valley College, bang California.

Khoảnh khắc Emoura Phạm suýt làm rơi vương miện.

Miss Grand International được tổ chức lần đầu năm 2013, do ông Nawat Itsaragrisil sáng lập, với thông điệp "Chấm dứt bạo lực, mang lại hòa bình cho thế giới". Cuộc thi từng được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2017 (Phú Quốc) và 2023 (TP HCM). Thí sinh Việt Nam ở Miss Grand International 2025 - Yến Nhi trượt top 22 chung cuộc.



