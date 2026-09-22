Outfit giúp Emoura Phạm đứng đầu top mặc đẹp nhất Miss Grand 2026

Theo lịch trình, Miss Grand International 2026 được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 18/9 và dự kiến khép lại bằng đêm chung kết vào 10/10. Trong khoảng thời gian gần một tháng, các thí sinh sẽ trải qua nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá, phần thi và chương trình bên lề trước khi bước vào những chặng quan trọng của cuộc thi.