‘Sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20%’
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội cho hay theo thống kê, với những sinh viên sử dụng tiếng Anh tốt, mức lương khi mới ra trường có thể tăng 20% so với nhóm còn lại.
Thông tin này được PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ tại Ngày hội việc làm diễn ra sáng ngày 7/12.
Ông cho hay hàng năm, có khoảng 75-80% sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội mong muốn đi làm ngay sau khi tốt nghiệp. Số còn lại có thể tiếp tục học lên bậc cao hơn. Với nhóm đi làm, có hai năng lực quan trọng sinh viên Bách khoa rất mạnh là khả năng “chịu tải” công việc trong môi trường áp lực lớn và khả năng thích ứng, tuân thủ quy định của doanh nghiệp như an toàn lao động, văn hóa làm việc.
“Về điều này, trong quá trình học tập, nhà trường cũng tạo điều kiện để sinh viên trải nghiệm môi trường có cường độ và áp lực cao từ 6 tháng đến 1 năm, từ đó giúp các em hình dung rõ hơn công việc thực tế sau khi ra trường”, ông Thắng nói.
Ngược lại, PGS.TS Huỳnh Quyết Thắng cũng đánh giá hai kỹ năng sinh viên còn yếu, cần cải thiện hơn là khả năng tiếng Anh và sự bản lĩnh, tự tin vào năng lực của bản thân.
“Nếu cải thiện được hai điều này, khả năng tìm kiếm việc làm của sinh viên rất tốt”, ông Thắng nói và dẫn thống kê của trường, những sinh viên có tiếng Anh tốt thường nhận được mức lương cao hơn 20% so với nhóm còn lại.
Cũng theo kết quả khảo sát sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Đại học Bách khoa Hà Nội, mức lương khởi điểm sinh viên nhận được trung bình khoảng 12–12,5 triệu đồng/tháng.
Mức lương cao nhất sinh viên mới ra trường nhận được chủ yếu ở nhóm làm việc tại Nhật Bản, trung bình 23-25 man (khoảng 39-42 triệu đồng), có em nhận 28 man (gần 48 triệu đồng), chưa tính phụ cấp.
Là đại diện doanh nghiệp đến “săn” sinh viên tiềm năng, ông Komatsu Shinobu, Giám đốc nhà máy Công ty TNHH Onogawa Việt Nam cho biết đơn vị này sẵn sàng trả mức lương cho sinh viên Việt Nam mới ra trường tương tự người Nhật, khoảng hơn 21 man (hơn 35 triệu đồng) cùng các phụ cấp khác, miễn đáp ứng các tiêu chuẩn công ty đề ra.
Từng tuyển dụng một số ứng viên Việt Nam, ông đánh giá ưu điểm của người Việt là tư duy độc lập, nhưng đôi khi sự kiên trì chưa cao. Do đó, công ty phải thường xuyên trao đổi, động viên để người lao động gắn bó dài lâu với doanh nghiệp.
Trong khi đó, ông Yasuo Hagimoto, Chủ tịch Công ty cổ phần Tamagawa Seiki (Nhật Bản), cho biết ngoài chuyên môn đạt chuẩn, công ty này kỳ vọng tìm kiếm ứng viên có khả năng tự học, tư duy sáng tạo, linh hoạt và khả năng thích ứng cao ứng môi trường kỹ thuật, công nghệ đang thay đổi hàng ngày.
“Các bạn cần tự học, tự phát triển bản thân và thích ứng dựa vào kiến thức lõi đã được trang bị”, ông nói.
Cũng theo ông, khi công ty thấy được tiềm năng tự phát triển bản thân của ứng viên và sự trưởng thành trong quá trình đào tạo của ứng viên, công ty sẵn sàng sẽ đầu tư vào nhân tố tiềm năng đó.
Hiện công ty này chi trả cho sinh viên mới ra trường 44-48 triệu đồng/tháng, đã bao gồm phụ cấp.
Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi đánh giá năng lực năm 2026Giáo dục - 8 giờ trước
Đại học Quốc gia TP.HCM thông tin kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 sẽ được tổ chức thành hai đợt, diễn ra vào tháng 4 và tháng 5.
Phương án tuyển sinh 2026 của 6 trường đại học lớn phía Nam với nhiều thay đổiGiáo dục - 20 giờ trước
Các trường ĐH Nha Trang, ĐH Công Thương TPHCM, ĐH Bách khoa TPHCM, ĐH Ngân hàng TPHCM, ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã công bố phương án tuyển sinh 2026 với nhiều thay đổi so với 2025.
Học sinh tiểu học Việt Nam đạt điểm cao nhất lĩnh vực Toán và Đọc hiểu ở Đông Nam ÁGiáo dục - 2 ngày trước
Ngày 4/12 tại Philippines diễn ra Hội nghị công bố báo cáo khu vực của Chương trình đánh giá kết quả học tập học sinh tiểu học Đông Nam Á (SEA-PLM) chu kỳ 2024 về Toán và Đọc hiểu.
Hà Nội cho học sinh nghỉ học nếu môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọngGiáo dục - 2 ngày trước
Hà Nội yêu cầu các trường chủ động điều chỉnh lịch học, hạn chế hoạt động ngoài trời trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức xấu.
Chính phủ phản hồi về đề nghị bỏ thi tốt nghiệp THPT, giữ thi đại họcGiáo dục - 2 ngày trước
Theo Chính phủ, việc duy trì kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là phù hợp với yêu cầu quản lý chất lượng và bảo đảm công bằng trong giáo dục phổ thông.
Hình ảnh bàn tay nứt nẻ của cậu bé 8 tuổi vùng cao khiến triệu người nghẹn lạiGiáo dục - 3 ngày trước
Phía sau hình ảnh đôi bàn tay đen nứt chai sạn là câu chuyện đặc biệt gây xúc động lòng người của cậu bé 8 tuổi người Mông ở vùng núi tỉnh Sơn La.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinhGiáo dục - 4 ngày trước
GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán của 50 trường đại học, có trường nghỉ 1 thángGiáo dục - 4 ngày trước
50 trường đại học trên cả nước thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2026 cho sinh viên, trong đó nhiều trường bố trí nghỉ nhiều tuần liên tiếp.
Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tổ hợp C00 ở 15 ngànhGiáo dục - 4 ngày trước
Năm 2026, trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) dự kiến bỏ xét tổ hợp C00 ở 15/30 ngành đào tạo với phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT.
9X Đà Nẵng nhận học bổng tiến sĩ 1,4 tỷ đồng/năm từ đại học MỹGiáo dục - 5 ngày trước
Từ cánh đồng quê đến phòng thí nghiệm quốc tế, Thuỳ Trang kiên trì theo đuổi nghiên cứu khoa học bằng chính sự tự lập và quyết tâm.
Trường tiền tỷ phơi mưa nắng ở Nghệ An đã mở cửa đón học sinhGiáo dục
GĐXH - Sau thời gian dài đóng cửa vì nhiều vướng mắc, cơ sở 2 của Trường THCS Nghi Ân (phường Vinh Phú, Nghệ An) đã chính thức đón học sinh trở lại từ tuần này.