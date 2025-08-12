Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất của NASA gặp trắc trở

Thứ ba, 20:00 12/08/2025 | Tiêu điểm
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

Các nhà khoa học đã phát hiện ra điều không mong đợi từ số mảnh vỡ của tiểu hành tinh Dimorphos mà "tàu cảm tử" DART của NASA từng lao vào.

Một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học The Planetary Science Journal cho thấy các mảnh vỡ từ Thử nghiệm Chuyển hướng tiểu hành tinh kép (DART) mà NASA đã di chuyển không như kỳ vọng.

Sứ mệnh DART sử dụng một "tàu cảm tử" đâm thẳng vào tiểu hành tinh Dimorphos để chuyển hướng nó.

Dimorphos hoạt động như một mặt trăng của tiểu hành tinh lớn hơn mang tên Didymos. Cặp đôi không gây nguy hiểm cho Trái Đất, nhưng là một mục tiêu thuận lợi để thử nghiệm.

Sứ mệnh bảo vệ Trái Đất của NASA gặp trắc trở - Ảnh 1.

Vệ tinh của ESA chụp ảnh các mảnh vỡ văng ra ngay sau cú lao mình của tàu NASA - Ảnh: ESA

DART nhằm chuẩn bị cho các sứ mệnh phòng thủ Trái Đất thực sự trong tương lai: Nếu như có một vật thể lớn được dự đoán là sẽ đâm vào Trái Đất, một tàu cảm tử tương tự sẽ được phóng để làm chệch đường đi của nó.

Thử nghiệm DART đã thành công về cơ bản khi chuyển hướng được Dimorphos. Mặc dù vậy các mảnh vỡ của nó cũng có thể tiềm ẩn nguy cơ, luôn được NASA cùng đối tác châu Âu là ESA liên tục theo dõi.

Trong nghiên cứu mới, nhóm tác giả đã phân tích hình ảnh từ vệ tinh Light Italian Cubesat for Imaging of Asteroids (LICIACube) của ESA, là vệ tinh đã bay cùng DART để theo dõi trực tiếp vụ va chạm.

Tổng cộng có 104 mảnh vỡ - đường kính từ 0,2 đến 3,6 m - đã văng ra. Những tảng đá này có động lượng lớn hơn khoảng 3 lần so với dự đoán, có thể là do "một cú hích bổ sung" mà chúng phải chịu khi bị đẩy ra khỏi bề mặt tiểu hành tinh.

"Yếu tố bổ sung đó làm thay đổi các nguyên lý vật lý mà chúng ta cần xem xét khi lập kế hoạch cho những loại sứ mệnh này" - nhà thiên văn học Tony Farnham từ Đại học Maryland (Mỹ) cho hay.

Các tảng đá cũng được sắp xếp theo những hình dạng bất ngờ, không rải rác ngẫu nhiên mà tập trung thành 2 cụm.

"Điều đó có nghĩa là có điều gì đó chưa biết đang diễn ra ở đây" - TS Farnham tiếp lời và cho biết nhóm vẫn đang cố tìm hiểu thêm.

Đồng tác giả Jessica Sunshine, cũng từ Đại học Maryland, giải thích: "Nếu một tiểu hành tinh đang lao về phía chúng ta, và chúng ta biết mình phải dịch chuyển nó một khoảng nhất định để ngăn nó va vào Trái Đất, thì tất cả những chi tiết tinh tế này trở nên vô cùng quan trọng".

Vào tháng 8 năm ngoái, các mô phỏng sử dụng dữ liệu LICIACube cũng cho thấy một số mảnh vỡ nhỏ từ sứ mệnh DART có thể va vào Trái Đất trong khoảng 30 năm, tuy nhiên chỉ gây mưa sao băng.

Theo Live Science, bất chấp những yếu tố trên, phương pháp chuyển hướng vật thể nguy hiểm vẫn được coi là lựa chọn khả thi nhất trong sứ mệnh phòng thủ Trái Đất.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Phát hiện một thiên thể mới trong Hệ Mặt Trời, làm lung lay giả thuyết về Hành tinh Thứ Chín

Phát hiện một thiên thể mới trong Hệ Mặt Trời, làm lung lay giả thuyết về Hành tinh Thứ Chín

Tiêu điểm - 14 giờ trước

Hiểu biết của con người về "khu ta sống" tiếp tục bị thử thách.

Phát hiện cấu trúc mới bí ẩn trong tế bào người

Phát hiện cấu trúc mới bí ẩn trong tế bào người

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Cấu trúc Hemifusome hoạt động giống như một trạm trung chuyển hàng hóa bên trong tế bào.

Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợ

Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Người đàn ông 67 tuổi suýt thiệt mạng sau khi gặp sự cố đáng sợ khi đang làm việc trong rừng.

Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợ

Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợ

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Lauren Sánchez - người phụ nữ trải qua một đời chồng, làm mẹ đơn thân của ba người con và giờ là người khiến tỷ phú giàu thứ tư thế giới "cuồng si".

Bức tranh cá heo đen của một bé gái lớp 1 vẽ khiến toàn mạng bàn luận

Bức tranh cá heo đen của một bé gái lớp 1 vẽ khiến toàn mạng bàn luận

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Bài đăng được bà mẹ chia sẻ trên Threads đã nhận về tương tác khủng.

Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu

Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu

Tiêu điểm - 3 ngày trước

GĐXH - Tỷ phú Bill Gates thay đổi khá nhiều khi có tình yêu mới.

Quốc gia phạt tù người dùng túi nilon

Quốc gia phạt tù người dùng túi nilon

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Bất kỳ người dân nào sản xuất, bán hoặc thậm chí chỉ sử dụng túi nilon cũng có thể đối mặt với án tù lên đến 4 năm hoặc phạt tiền hơn 1 tỷ đồng.

Khám phá sốc: Thiên hà bị “hóa đá” suốt 7 tỉ năm

Khám phá sốc: Thiên hà bị “hóa đá” suốt 7 tỉ năm

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Tại nơi cách Trái Đất 3 tỉ năm ánh sáng, thiên hà cổ đại KiDS J0842+0059 giống như bị rơi ra khỏi dòng thời gian.

Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loại

Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loại

Tiêu điểm - 1 tuần trước

Đây mới chỉ là mở đầu.

Vì sao nữ sinh có điểm thi thấp nhất lớp nhưng vẫn được 2 trường đại học top đầu tranh giành, săn đón?

Vì sao nữ sinh có điểm thi thấp nhất lớp nhưng vẫn được 2 trường đại học top đầu tranh giành, săn đón?

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Nữ sinh Lưu Hạ Quân bất ngờ gây bão mạng xã hội khi đạt 462 điểm - thấp nhất lớp nhưng lại trúng tuyển 2 trường đại học danh giá bậc nhất Trung Quốc và châu Á.

Xem nhiều

Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?

Vì sao người châu Âu không lắp điều hòa không khí dù trời nắng nóng gay gắt?

Tiêu điểm

GĐXH - Mùa hè năm 2025, nhiều quốc gia châu Âu đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt kéo dài, có khi lên đến 40 độ C, nhưng rất ít hộ gia đình ở châu Âu sử dụng điều hòa không khí.

Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loại

Gần 500 vệ tinh của Starlink bốc cháy: Chuyên gia lo ngại về tương lai “đen tối” cho toàn nhân loại

Tiêu điểm
Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu

Chân dung góa phụ U60 khiến tỷ phú Bill Gates thay đổi khi yêu

Tiêu điểm
Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợ

Bí quyết của người phụ nữ U60 có 3 con riêng khiến tỷ phú Jeff Bezos cuồng si, quyết tâm lấy làm vợ

Tiêu điểm
Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợ

Đang nhổ cỏ, người đàn ông 67 tuổi gặp sự việc đáng sợ

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tòa nhà Cục Dân số, ngõ 8 đường Tôn Thất Thuyết, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top