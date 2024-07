Tác hại khi ăn bữa sáng quá muộn

Tôi có thói quen gộp bữa sáng và trưa vào lúc khoảng 10h. Tôi chuẩn bị đồ ăn hoặc mua sẵn trên đường đi làm. Thói quen này giúp tôi tiết kiệm thời gian, tiền bạc. Tôi cảm nhận sức khỏe vẫn tốt. Xin bác sĩ tư vấn nếu duy trì việc ăn uống này lâu dài có hại gì cho sức khỏe không? Tôi cảm ơn! (Lê Diệu Anh - 29 tuổi, Hà Nội)

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - Trung tâm oxy cao áp Việt Nga - Bộ Quốc phòng tư vấn:

Bữa sáng là bữa ăn đầu tiên trong ngày. Bữa ăn này diễn ra nhanh gọn với các món không cần chế biến cầu kỳ theo thói quen và sở thích của mỗi gia đình nhưng cần cung cấp đầy đủ dưỡng chất.

Bữa sáng giúp cơ thể nạp năng lượng sau một đêm dài, tăng thêm chất dinh dưỡng giúp cơ thể khỏe mạnh, tăng mức độ tập trung, tăng cường trí nhớ. Ăn sáng đúng cách ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh lý.

Nhiều bạn trẻ hiện nay bỏ bữa sáng, ăn gộp vào bữa trưa để tiết kiệm, giảm cân, giữ dáng nhưng thực chất thói quen này hại nhiều hơn lợi.

Nếu bạn bỏ hoặc ăn bữa sáng quá muộn có thể ảnh hưởng tới hoạt động của cơ thể do không được đáp ứng lượng protein, vitamin, khoáng chất. Về lâu dài, thói quen này có thể gây ảnh hưởng tới năng suất làm việc, suy giảm khả năng miễn dịch do cơ thể lấy năng lượng dự trừ từ gan khiến gan hoạt động quá sức, có thể gây viêm loét dạ dày do dịch vị dạ dày tiết ra không có thức ăn tiêu hóa.

Bữa sáng cần ăn đúng giờ và đủ dinh dưỡng.

Không ăn sáng, bạn có xu hướng ăn nhiều vào bữa trưa và tối để lấy năng lượng, dẫn tới thừa năng lượng gây ra tình trạng thừa cân, béo phì. Vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng đều khuyến cáo nên chia nhỏ bữa ăn thay vì gộp còn 2 bữa trong ngày, khối lượng thức ăn quá nhiều.

Lưu ý, thời gian ăn sáng quá muộn gây ảnh hưởng tới sức khỏe. Một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Dịch tễ học quốc tế phân tích dữ liệu của 100.000 người tại Pháp, trong đó hơn 80% là phụ nữ, trung bình là 43 tuổi.

Các tác giả nghiên cứu thói quen ăn uống, số lượng bữa ăn và thời gian ăn trong 2 năm của nhóm người trên. Trong 7 năm, ghi nhận 1.000 người mắc đái tháo đường type 2. Người ăn sáng sau 9h có nguy cơ mắc đái tháo đường type 2 cao lên 59%. Vì vậy, việc dậy sớm ăn sáng trước 8h sẽ giúp bạn tránh nguy cơ mắc bệnh.

Những người cần ăn sáng đúng giờ gồm trẻ nhỏ, người già, bệnh nhân tim mạch, tiểu đường, viêm loét dạ dày, trào ngược dạ dày thực quản…

Đặc biệt, người bệnh tiểu đường cần duy trì mức đường huyết ổn định. Nhịn ăn sáng hoặc ăn quá muộn có thể gây ra biến động đường huyết, nguy hiểm cho sức khỏe.

Thời điểm ăn sáng tốt nhất từ 7-8h, 30 phút sau khi ngủ dậy. Trước khi ăn sáng, bạn nên uống một cốc nước lọc ấm để kích hoạt hệ tiêu hóa. Bạn không nên ăn sáng quá no, hạn chế dùng thực phẩm quá lạnh.

Một bữa sáng cần đủ chất bột đường, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Theo tôi, nếu có ý định thay đổi chế độ ăn uống nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để đảm bảo an toàn và hiệu quả cho sức khỏe lâu dài.