Tại sao có gia đình càng sống càng thịnh, có nhà càng ở càng suy? Câu trả lời nằm ở 3 chữ này!

Thứ năm, 14:00 09/04/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Nhiều người dành cả đời đi tìm những bậc thầy phong thủy để cầu mong tài lộc, nhưng lại quên mất rằng chính mình và những người thân yêu mới là người kiến tạo nên vận mệnh của ngôi nhà.

Phong thủy tốt nhất của một gia đình không nằm ở vật phẩm trưng bày, mà nằm ở sự tu dưỡng của mỗi thành viên. Nếu thực hiện được 3 điều dưới đây, gia đình bạn ắt sẽ hưng thịnh, phúc trạch kéo dài.

Gia đình là bến đỗ, là nơi tình yêu bắt đầu và không bao giờ kết thúc. Ảnh minh họa

3 điều giúp gia đình tràn đầy phúc khí

1. Lấy hiếu nghĩa làm gốc, giữ hòa khí trong nhà

Một gia đình muốn yên ấm, trước hết phải có hiếu đạo và sự hòa thuận.

Người biết hiếu kính cha mẹ thường sống có tình có nghĩa. Họ hiểu thế nào là biết ơn, nên dù ở đâu, với ai, cũng dễ được yêu quý và giúp đỡ.

Trong một gia đình coi trọng chữ hiếu:

Các thành viên biết nhường nhịn, bao dung Khi có mâu thuẫn, người lớn có thể đứng ra dung hòa Lời nói của cha mẹ có trọng lượng, con cái biết lắng nghe

Nhờ vậy, những xung đột lớn khó có cơ hội xảy ra.

Người xưa có câu: “Nhà có hai người già như có hai báu vật”.

Gia đình biết kính trên nhường dưới, con cái lớn lên cũng sẽ hiểu chuyện, biết trước sau, đó là phúc phần lâu dài.

Hiếu thuận không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cách gieo mầm phúc đức cho cả một gia đình.

Đừng mải mê tìm kiếm những điều xa xôi, hãy quay về bồi đắp cái Gốc (Hiếu), giữ cái Khung (Kỷ) và làm giàu cái Tâm (Đức). Ảnh minh họa

2. Sống có nguyên tắc, mỗi người tự giữ mình

Mỗi người trong gia đình đều có vai trò và trách nhiệm riêng.

Một mái ấm ấm áp không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của việc ai cũng biết giữ chuẩn mực và làm tròn bổn phận.

Con cái chăm lo học hành, sống có ý thức Cha mẹ đặt gia đình lên hàng đầu Vợ chồng tôn trọng, giữ chừng mực trong các mối quan hệ

Chẳng hạn:

Người chồng biết trân trọng vợ, giữ khoảng cách đúng mực với các mối quan hệ bên ngoài Người vợ biết điều tiết cảm xúc, không trút bực bội vô cớ lên gia đình

Những điều tưởng nhỏ này lại là nền tảng lớn của hạnh phúc.

Gia đình muốn phát triển bền vững, không thể thiếu sự tự giác của từng thành viên. Khi mỗi người đều “giữ mình”, gia đình tự nhiên sẽ có trật tự và ấm áp.

Tiền bạc có thể cạn, nhưng đức hạnh thì càng dùng càng đầy. Một gia đình coi trọng đức độ chắc chắn sẽ sản sinh ra những người con ưu tú, có phúc khí sâu dày. Ảnh minh họa

3. Tích đức hành thiện, vun bồi phúc khí

Muốn một gia đình lâu dài hưng thịnh, điều cốt lõi chính là đức hạnh.

Trong nhà: Biết nhẫn nhịn, không dùng lời lẽ tổn thương nhau Dù giận cũng không xúc phạm, không làm quá mọi chuyện

Ngoài xã hội: Sẵn sàng giúp đỡ người khác khi có thể Sống tử tế, gieo điều thiện

Một gia đình có nền tảng đạo đức tốt thường:

Ít mâu thuẫn hơn

Tình cảm gắn bó hơn 

Các thành viên biết trân trọng và biết ơn nhau

Người xưa đúc kết: “Gia đình tích thiện ắt có dư phúc, gia đình tích ác ắt có dư họa”.

Đức dày thì phúc dày. Khi mỗi thành viên sống ngay thẳng, gia đình không chỉ hòa thuận mà còn có danh tiếng tốt, gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống.

3 cột trụ vững chắc cho một tổ ấm vượng khí

“Phong thủy” của một gia đình không nằm ở hướng nhà hay vật phẩm trưng bày, mà nằm ở cách con người đối xử với nhau.

Chỉ cần giữ được 3 điều: Hiếu nghĩa và hòa thuận; Kỷ luật và trách nhiệm; Đức hạnh và lòng tử tế thì gia đình tự nhiên sẽ êm ấm, con cái trưởng thành, vận khí ngày càng tốt lên.

Bởi suy cho cùng, một mái ấm hạnh phúc không phải là nơi không có sóng gió, mà là nơi mọi người biết cách cùng nhau đi qua sóng gió—bằng yêu thương, trách nhiệm và sự tử tế. 

Trong 3 điểm trên, bạn cảm thấy điều nào là quan trọng nhất để giữ lửa cho gia đình mình?

