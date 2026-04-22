Tài xế taxi nhanh trí chặn chiêu ‘lừa tình’ qua mạng xã hội

Thứ tư, 18:41 22/04/2026 | Xã hội
Nguyễn Sơn
GĐXH - Quá trình di chuyển, tài xế taxi nghe được câu chuyện giữa nữ hành khách với một người đàn ông “tán tỉnh” qua mạng xã hội và hứa tặng quà. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh này chủ động chở hành khách đến trụ sở công an trình báo.

Trước đó, sáng ngày 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh), lái xe taxi, nhận chở bà H.T.V. (SN 1962, trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đến một ngân hàng trên địa bàn.

Tài xế taxi nhanh trí chặn chiêu 'lừa tình' qua mạng xã hội - Ảnh 1.

Tài xế Phước chở nữ hành khách đến công an trình báo.

Trong quá trình trò chuyện, bà V. cho biết đang đến ngân hàng để chuyển 5.000 USD cho “người yêu” quen qua mạng xã hội.

Nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo anh Phước chủ động đưa bà V. đến Công an phường Sông Trí trình báo.

Tại cơ quan công an, bà V. cho biết bị một đối tượng giả danh người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm, thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh quà tặng giá trị lớn như trang sức, hàng hiệu và hứa gửi kèm 50.000 USD.

Được công an giải thích, bà V. hiểu rõ sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền cho các đối tượng.

Công an phường Sông Trí cho biết hành động của anh Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người bị hại mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, đây là điều vô cùng đáng quý.

Tài xế taxi nhanh trí chặn chiêu 'lừa tình' qua mạng xã hội - Ảnh 2.

GĐXH - Sau khi quen qua mạng xã hội và nói chuyện với nhau, chị Hoa đã nảy sinh tình cảm với Dương. Tuy nhiên, nạn nhân không hề hay biết, đây chính là cái bẫy của gã thanh niên quê Hải Dương giăng ra để lừa chị với số tiền hàng tỉ đồng...

GĐXH - Sau thời gian lẩn trốn tại nhiều tỉnh, thành dưới vỏ bọc thợ sơn, đối tượng truy nã nguy hiểm Nguyễn Trường Giang vừa bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai phát hiện, bắt giữ khi đang ẩn náu trên địa bàn phường Yên Bái.

GĐXH - Đăng tải video có nội dung phản cảm, đi ngược thuần phong mỹ tục nhằm thu hút lượt xem và tăng tương tác trên mạng xã hội, một TikToker tại Lào Cai vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng.

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, do ảnh hưởng của không khí lạnh thời tiết Hà Nội 3 ngày tới có mưa, nhiệt độ giảm nhẹ, trời mát.

GĐXH - Từng được kỳ vọng là biểu tượng thượng lưu dọc trục đường Tố Hữu với tổng vốn 10.000 tỷ đồng, nhưng sau gần 2 thập kỷ, Dự án Khu đô thị Usilk City hiện chỉ là một tổ hợp các khối bê tông hoen rỉ. Những sai phạm trong quản lý dòng tiền tại đây vừa chính thức bị Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ sang Bộ Công an để điều tra làm rõ.

GĐXH - Thanh tra Chính phủ chỉ ra việc tỉnh Phú Thọ công nhận kết quả trúng đấu giá mỏ cát sông Hồng tại phường Minh Nông đối với Công ty cổ phần Hàng không Nội Bài nhưng doanh nghiệp không nộp tiền theo yêu cầu. Dù vậy, địa phương vẫn không hủy kết quả trúng đấu giá mà tiếp tục cấp phép khai thác, đồng thời còn tồn hơn 45,4 tỷ đồng chưa nộp ngân sách.

GĐXH - Theo Nghị định 133/2026/NĐ-CP, từ ngày 25/5/2026, chủ nhà trọ thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn có thể bị phạt nặng đến 30 triệu đồng.

GĐXH - Trong tháng 3 âm lịch 2026, con giáp Ngọ và Mùi cần chú ý đến tài lộc và tình duyên. Cùng khám phá cách khai thác vận khí và cải thiện cuộc sống trong tháng này.

GĐXH - Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa văn bản đôn đốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công các công trình giao thông, thoát nước cấp bách trên địa bàn.

GĐXH - Thanh tra Chính phủ vừa ban hành kết luận thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong quản lý, sử dụng đất đai, quy hoạch và cấp phép xây dựng trên địa bàn TP Hà Nội, trong đó chỉ rõ nhiều sai phạm tại dự án Tháp D25* Cầu Giấy (tên thương mại Sky Park Residence).

GĐXH - Dâm ô với người dưới 16 tuổi, Nguyễn Doãn Minh (SN 1991, trú tại thôn Ngọc Minh, xã Ngọc Lâm, tỉnh Hưng Yên) bị Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố, bắt tạm giam.

GĐXH – Để thu hút vận khí tốt và vượt qua những điều khó khăn, con giáp Thìn nên biết những điều này trong tháng 3 âm lịch 2026.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

