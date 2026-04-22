Tài xế taxi nhanh trí chặn chiêu ‘lừa tình’ qua mạng xã hội
GĐXH - Quá trình di chuyển, tài xế taxi nghe được câu chuyện giữa nữ hành khách với một người đàn ông “tán tỉnh” qua mạng xã hội và hứa tặng quà. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, anh này chủ động chở hành khách đến trụ sở công an trình báo.
Trước đó, sáng ngày 22/4, anh Nguyễn Hữu Phước (SN 1984, trú tại phường Sông Trí, Hà Tĩnh), lái xe taxi, nhận chở bà H.T.V. (SN 1962, trú phường Hải Ninh, Hà Tĩnh) đến một ngân hàng trên địa bàn.
Trong quá trình trò chuyện, bà V. cho biết đang đến ngân hàng để chuyển 5.000 USD cho “người yêu” quen qua mạng xã hội.
Nghi ngờ đây là thủ đoạn lừa đảo anh Phước chủ động đưa bà V. đến Công an phường Sông Trí trình báo.
Tại cơ quan công an, bà V. cho biết bị một đối tượng giả danh người nước ngoài làm quen qua mạng xã hội, tạo quan hệ tình cảm, thường xuyên nhắn tin, gửi hình ảnh quà tặng giá trị lớn như trang sức, hàng hiệu và hứa gửi kèm 50.000 USD.
Được công an giải thích, bà V. hiểu rõ sự việc và từ bỏ ý định chuyển tiền cho các đối tượng.
Công an phường Sông Trí cho biết hành động của anh Phước không chỉ giúp bảo vệ tài sản cho người bị hại mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tích cực về ý thức cảnh giác và tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng, đây là điều vô cùng đáng quý.
