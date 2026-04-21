Ngân hàng hạ lãi suất cho vay người cần dịch vụ có thấy hấp dẫn?

Mặt bằng lãi suất huy động giảm tại gần 30 ngân hàng đã tạo điều kiện để một số tổ chức tín dụng hạ lãi suất cho vay, qua đó cải thiện khả năng tiếp cận vốn và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Nhiều gói vay ưu đãi, giảm khoảng 1%/năm, đang được triển khai, tập trung vào sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Đồng thời, thủ tục vay cũng được cải tiến, rút ngắn thời gian xử lý.

Theo Ngân hàng Nhà nước, đến hết quý I/2026, dư nợ tín dụng vượt 19,18 triệu tỷ đồng, tăng hơn 3%, chủ yếu chảy vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các ngành ưu tiên. Các chương trình tín dụng lớn ghi nhận tiến triển tích cực: gói nông, lâm, thủy sản đạt 185.000 tỷ đồng; nhà ở xã hội cam kết gần 22.000 tỷ đồng (giải ngân khoảng 9.600 tỷ); hạ tầng trọng điểm như điện, giao thông và công nghệ được tài trợ khoảng 71.000 tỷ đồng.

Xu hướng tín dụng xanh tiếp tục mở rộng, đạt gần 780.000 tỷ đồng cuối năm 2025, tăng hơn 14%. Nhìn chung, dòng vốn đang được định hướng có chọn lọc, vừa hỗ trợ tăng trưởng vừa đảm bảo an toàn hệ thống. Trong bối cảnh lãi suất huy động giảm, dư địa hạ lãi suất cho vay vẫn còn, kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ nền kinh tế dù còn nhiều thách thức toàn cầu.