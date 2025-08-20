Tầm soát ung thư cổ tử cung với gói xét nghiệm HPV tại DIAG
HPV (Human Papillomavirus) là nguyên nhân chính gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm, đặc biệt là ung thư cổ tử cung. Việc xét nghiệm HPV đóng vai trò quan trọng trong việc phát hiện sớm và ngăn ngừa biến chứng do virus này gây ra.
Nữ giới nên xét nghiệm HPV trước 25 tuổi
Virus HPV là tác nhân chính gây ra các bệnh ung thư như ung thư cổ tử cung, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, cùng các bệnh lý sùi mào gà, mụn cóc sinh dục. Tại Việt Nam, mỗi năm có khoảng 4.123 ca mắc mới ung thư cổ tử cung và hơn 2.223 trường hợp tử vong do căn bệnh này.
Có nhiều yếu tố dẫn đến nhiễm HPV ở nam và nữ. Trong đó, quan hệ tình dục sớm, có nhiều bạn tình hoặc quan hệ không an toàn cần đặc biệt lưu ý. Ngoài ra, nhóm có hệ miễn dịch suy yếu, như người nhiễm HIV/AIDS cũng đều thuộc nhóm nguy cơ cao.
Việc xét nghiệm HPV giúp phát hiện sự hiện diện của virus trong cơ thể, từ đó tầm soát nguy cơ ung thư cổ tử cung và các bệnh liên quan, giúp can thiệp kịp thời, nâng cao hiệu quả điều trị. Đặc biệt, xét nghiệm được khuyến cáo cho phụ nữ từ 21 đến 65 tuổi, nhất là những người có dấu hiệu bất thường hoặc thuộc nhóm nguy cơ cao.
Nam giới cũng có nguy cơ nhiễm HPV tương tự nữ giới, nhưng chưa có xét nghiệm HPV cụ thể để đánh giá tình trạng này ở nam giới. Hiện nay, các xét nghiệm HPV được thiết kế dành cho phụ nữ chủ yếu chẩn đoán nguy cơ mắc bệnh ung thư cổ tử cung, không được khuyến khích để xác định những bất thường có thể dẫn đến ung thư hậu môn, dương vật hoặc cổ họng ở nam giới.
Xét nghiệm HPV tại Trung tâm Y khoa DIAG - Giải pháp cho sức khỏe sinh lý
Việc lựa chọn xét nghiệm HPV không chỉ giúp phát hiện sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trước mối đe dọa của virus HPV.
Trung tâm Y khoa DIAG là địa chỉ uy tín cung cấp dịch vụ xét nghiệm HPV hiện đại, giúp khách hàng phát hiện sớm nguy cơ nhiễm virus HPV và các biến chứng liên quan. Gói xét nghiệm HPV tại DIAG sử dụng công nghệ tiên tiến, cho kết quả chính xác và nhanh chóng, hỗ trợ bác sĩ trong việc chẩn đoán và tư vấn điều trị hiệu quả.
Xét nghiệm HPV tại DIAG hỗ trợ phát hiện 40 chủng HPV gây bệnh ở người, sàng lọc sớm nguy cơ ung thư cổ tử cung, hậu môn, sùi mào gà,... Đây cũng là xét nghiệm nên được thực hiện trước khi tiêm vắc xin HPV.
Như vậy, xét nghiệm HPV là bước quan trọng trong việc phòng ngừa và phát hiện sớm các bệnh lý nguy hiểm do virus HPV gây ra, đặc biệt là ung thư cổ tử cung với tỷ lệ nhiễm cao tại Việt Nam. Trung tâm Y khoa DIAG với gói xét nghiệm HPV hiện đại và chuyên nghiệp là lựa chọn đáng tin cậy giúp mọi người chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình.
