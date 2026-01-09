Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện

Thứ sáu, 13:28 09/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.

Xu hướng ẩm thực và những lưu ý về nội tạng

Thời gian gần đây, giới sành ăn thường có xu hướng ưu tiên lựa chọn phần đầu lòng non kết hợp cùng đầu hành hoa thay vì các thành phần truyền thống như gan, dồi hay dạ dày.

Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) nhận định: Dưới góc độ y khoa, hành lá là thực phẩm lành tính, hỗ trợ tiêu hóa và giữ ấm cơ thể rất tốt. Tuy nhiên, thành phần chính là nội tạng heo (lòng non) lại là nhóm thực phẩm cần sử dụng có chừng mực.

Mặc dù nội tạng động vật cung cấp nguồn vitamin nhóm B, sắt, kẽm và các acid amin thiết yếu dồi dào, nhưng chúng cũng chứa hàm lượng cholesterol, chất béo bão hòa và purin rất cao.

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện - Ảnh 1.

Mê mẩn cháo lòng đầu hành nhưng lại "ngó lơ" nội tạng, giới trẻ bàng hoàng trước lời cảnh báo từ chuyên gia y tế: Ăn sao cho đúng?

Những hệ lụy sức khỏe khi lạm dụng nội tạng

TS. Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh, việc tiêu thụ nội tạng thường xuyên có thể dẫn đến nhiều vấn đề chuyển hóa phức tạp:

- Rối loạn chuyển hóa: Làm tăng mỡ máu, rối loạn lipid máu và tăng acid uric – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh Gout.

- Áp lực lên gan: Gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa lượng chất béo bão hòa lớn, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.

- Nguy cơ nhiễm khuẩn: Nếu quy trình sơ chế không đảm bảo vệ sinh, nội tạng dễ trở thành trung gian gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.

- Ảnh hưởng hệ vi sinh: Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn quá nhiều nội tạng có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và gây gánh nặng cho hệ thống chuyển hóa của cơ thể.

5 nhóm đối tượng không nên hoặc cần hạn chế tối đa ăn cháo lòng

Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyến cáo 5 nhóm người sau đây nên loại bỏ hoặc hạn chế tối đa món ăn này trong thực đơn:

1. Người mắc bệnh lý chuyển hóa: Nhóm bị tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc đang gặp tình trạng rối loạn lipid.

2. Người có bệnh lý tim mạch: Bệnh nhân tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc các vấn đề tim mạch mãn tính.

3. Người bệnh Gout: Những người có chỉ số acid uric cao hoặc đang điều trị Gout.

4. Người già và người suy giảm miễn dịch: Hệ tiêu hóa và khả năng chuyển hóa của nhóm này thường kém hơn, dễ bị tác động bởi lượng chất béo cao.

5. Phụ nữ mang thai: Cần thận trọng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn và kiểm soát lượng cholesterol trong thai kỳ.

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện - Ảnh 2.

Ăn cháo lòng mùa lạnh: Đừng để món khoái khẩu thành "thuốc độc" cho sức khỏe, chuyên gia liệt kê 5 nhóm đối tượng cần cẩn trọng!

Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng

Theo TS. Lê Thị Hương Giang, nội tạng heo không phải là thực phẩm độc hại nếu biết cách sử dụng khoa học. Đối với người khỏe mạnh, chỉ nên ăn tối đa vài lần trong tháng với khẩu phần nhỏ (khoảng 50-70g/lần). Quan trọng nhất là phải lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế sạch sẽ và nấu chín kỹ để loại bỏ các mầm bệnh.

"Hãy coi cháo lòng là món ăn để đổi vị thỉnh thoảng, không nên xem đây là thực phẩm thiết yếu hàng ngày để bảo vệ sức khỏe lâu dài" - TS. Giang khuyến cáo.

Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện - Ảnh 3.Mùa đông ai cũng mê món này, nhưng chuyên gia cảnh báo 6 nhóm người ăn vào lại 'rước họa' vào thân

GĐXH - Dân gian thường truyền tai nhau quan niệm 'ăn gì bổ nấy', khiến nhiều người tin rằng ăn óc heo sẽ tăng cường trí nhớ và cải thiện giấc ngủ. Tuy nhiên, dưới góc nhìn y khoa hiện đại, món ăn này tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với một số nhóm đối tượng cụ thể.

Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?Món ngon gây tranh cãi từng lọt top thế giới: Những ai tuyệt đối không nên ăn để tránh rủi ro sức khỏe?

GĐXH - Chuyên trang ẩm thực quốc tế Taste Atlas đã đưa tiết canh vịt của Việt Nam vào danh sách 50 món ăn từ vịt ngon nhất thế giới dựa trên sự bình chọn của thực khách toàn cầu. Tuy nhiên, trái ngược với sự hấp dẫn về hương vị, dưới góc độ y khoa, đây lại là món ăn tiềm ẩn nhiều nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

6 'kháng sinh tự nhiên' có sẵn trong bếp, giúp đánh bay cảm cúm và viêm họng mà không cần thuốc

Cùng chuyên mục

Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt

Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệt

Bệnh thường gặp - 23 phút trước

GĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.

Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đời

Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đời

Sống khỏe - 1 giờ trước

GĐXH - Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi giây chậm trễ, khoảng 32.000 tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.

7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống

7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sống

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.

Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Nguyên nhân dẫn đến suy thận giai đoạn cuối ở cô gái 20 tuổi không loại trừ khả năng xuất phát từ bệnh thận tiềm ẩn, nhưng đã không được phát hiện kịp thời.

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Sống khỏe - 21 giờ trước

GĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.

Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'

Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'

Bệnh thường gặp - 21 giờ trước

GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng do biến đổi sinh lý. Để bảo vệ mạch máu não, hãy tuyệt đối tuân thủ "5 không" sau đây trước khi đi ngủ.

Bụng sôi, sụt cân bất thường, người đàn ông 35 tuổi phát hiện sán dây lợn dài hơn 80cm trong đại tràng

Bụng sôi, sụt cân bất thường, người đàn ông 35 tuổi phát hiện sán dây lợn dài hơn 80cm trong đại tràng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, thói quen ăn đồ sống, tái là con đường “mở cửa” cho ký sinh trùng nguy hiểm như sán dây lợn xâm nhập và âm thầm tàn phá sức khỏe.

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máu

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kịp thời 'giành giật' lại sự sống cho một sản phụ bị sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung.

Bé trai 3,7kg chào đời an toàn sau ca mổ cấp cứu 'nghẹt thở' của các bác sĩ Bệnh viện 19-8

Bé trai 3,7kg chào đời an toàn sau ca mổ cấp cứu 'nghẹt thở' của các bác sĩ Bệnh viện 19-8

Mẹ và bé - 1 ngày trước

GĐXH - Tai biến sản khoa là những tình hướng diễn biến nhanh, phức tạp và đe doạ trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Trong thực hành sản khoa hiện đại, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có năng lực chuyên môn cao là yếu tố then chốt quyết định sự an toàn cho mẹ và bé.

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.

Xem nhiều

Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiết

Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiết

Y tế

GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.

Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'

Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'

Bệnh thường gặp
Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

Ăn gì để da sáng mịn, khỏe đẹp từ bên trong? Chuyên gia chỉ ra những thực phẩm không nên bỏ lỡ

Sống khỏe
3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Sống khỏe
Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

Sống khỏe

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top