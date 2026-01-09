Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập viện
GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
Xu hướng ẩm thực và những lưu ý về nội tạng
Thời gian gần đây, giới sành ăn thường có xu hướng ưu tiên lựa chọn phần đầu lòng non kết hợp cùng đầu hành hoa thay vì các thành phần truyền thống như gan, dồi hay dạ dày.
Trao đổi với phóng viên Gia đình và Xã hội, TS. Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) nhận định: Dưới góc độ y khoa, hành lá là thực phẩm lành tính, hỗ trợ tiêu hóa và giữ ấm cơ thể rất tốt. Tuy nhiên, thành phần chính là nội tạng heo (lòng non) lại là nhóm thực phẩm cần sử dụng có chừng mực.
Mặc dù nội tạng động vật cung cấp nguồn vitamin nhóm B, sắt, kẽm và các acid amin thiết yếu dồi dào, nhưng chúng cũng chứa hàm lượng cholesterol, chất béo bão hòa và purin rất cao.
Những hệ lụy sức khỏe khi lạm dụng nội tạng
TS. Lê Thị Hương Giang nhấn mạnh, việc tiêu thụ nội tạng thường xuyên có thể dẫn đến nhiều vấn đề chuyển hóa phức tạp:
- Rối loạn chuyển hóa: Làm tăng mỡ máu, rối loạn lipid máu và tăng acid uric – nguyên nhân trực tiếp dẫn đến bệnh Gout.
- Áp lực lên gan: Gan phải làm việc quá tải để chuyển hóa lượng chất béo bão hòa lớn, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ.
- Nguy cơ nhiễm khuẩn: Nếu quy trình sơ chế không đảm bảo vệ sinh, nội tạng dễ trở thành trung gian gây nhiễm khuẩn đường tiêu hóa.
- Ảnh hưởng hệ vi sinh: Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn quá nhiều nội tạng có thể làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột và gây gánh nặng cho hệ thống chuyển hóa của cơ thể.
5 nhóm đối tượng không nên hoặc cần hạn chế tối đa ăn cháo lòng
Để đảm bảo an toàn, bác sĩ khuyến cáo 5 nhóm người sau đây nên loại bỏ hoặc hạn chế tối đa món ăn này trong thực đơn:
1. Người mắc bệnh lý chuyển hóa: Nhóm bị tăng mỡ máu, gan nhiễm mỡ hoặc đang gặp tình trạng rối loạn lipid.
2. Người có bệnh lý tim mạch: Bệnh nhân tăng huyết áp, xơ vữa động mạch hoặc các vấn đề tim mạch mãn tính.
3. Người bệnh Gout: Những người có chỉ số acid uric cao hoặc đang điều trị Gout.
4. Người già và người suy giảm miễn dịch: Hệ tiêu hóa và khả năng chuyển hóa của nhóm này thường kém hơn, dễ bị tác động bởi lượng chất béo cao.
5. Phụ nữ mang thai: Cần thận trọng để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn và kiểm soát lượng cholesterol trong thai kỳ.
Lời khuyên từ chuyên gia dinh dưỡng
Theo TS. Lê Thị Hương Giang, nội tạng heo không phải là thực phẩm độc hại nếu biết cách sử dụng khoa học. Đối với người khỏe mạnh, chỉ nên ăn tối đa vài lần trong tháng với khẩu phần nhỏ (khoảng 50-70g/lần). Quan trọng nhất là phải lựa chọn nguồn thực phẩm an toàn, có nguồn gốc rõ ràng, sơ chế sạch sẽ và nấu chín kỹ để loại bỏ các mầm bệnh.
"Hãy coi cháo lòng là món ăn để đổi vị thỉnh thoảng, không nên xem đây là thực phẩm thiết yếu hàng ngày để bảo vệ sức khỏe lâu dài" - TS. Giang khuyến cáo.
Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệtBệnh thường gặp - 23 phút trước
GĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.
Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đờiSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi giây chậm trễ, khoảng 32.000 tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sốngY tế - 5 giờ trước
GĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Nguyên nhân dẫn đến suy thận giai đoạn cuối ở cô gái 20 tuổi không loại trừ khả năng xuất phát từ bệnh thận tiềm ẩn, nhưng đã không được phát hiện kịp thời.
3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụngSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.
Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'Bệnh thường gặp - 21 giờ trước
GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng do biến đổi sinh lý. Để bảo vệ mạch máu não, hãy tuyệt đối tuân thủ "5 không" sau đây trước khi đi ngủ.
Bụng sôi, sụt cân bất thường, người đàn ông 35 tuổi phát hiện sán dây lợn dài hơn 80cm trong đại tràngBệnh thường gặp - 1 ngày trước
GĐXH - Các bác sĩ cảnh báo, thói quen ăn đồ sống, tái là con đường “mở cửa” cho ký sinh trùng nguy hiểm như sán dây lợn xâm nhập và âm thầm tàn phá sức khỏe.
'Tỉnh dậy mới biết mình còn sống': Lời cảm ơn nghẹn ngào của sản phụ vỡ khối chửa ngoài tử cung mất 2000ml máuMẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, chính xác giữa các chuyên khoa, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình đã kịp thời 'giành giật' lại sự sống cho một sản phụ bị sốc mất máu nặng do vỡ khối chửa ngoài tử cung.
Bé trai 3,7kg chào đời an toàn sau ca mổ cấp cứu 'nghẹt thở' của các bác sĩ Bệnh viện 19-8Mẹ và bé - 1 ngày trước
GĐXH - Tai biến sản khoa là những tình hướng diễn biến nhanh, phức tạp và đe doạ trực tiếp đến tính mạng của mẹ và thai nhi. Trong thực hành sản khoa hiện đại, việc phát hiện sớm và xử trí kịp thời tại cơ sở y tế có năng lực chuyên môn cao là yếu tố then chốt quyết định sự an toàn cho mẹ và bé.
Cây rau từng bị coi là cỏ dại, nay 'lên đời' thành 'đặc sản': Chuyên gia nói gì về loại rau này?Sống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Từ thứ rau dại ít ai để ý, rau tầm bóp bỗng 'lên đời' thành đặc sản được săn lùng vì tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, có một lưu ý người dùng nhất định phải cẩn trọng khi sử dụng.
Đừng chủ quan khi đau nhức xương khớp trong giai đoạn thay đổi thời tiếtY tế
GĐXH - Mỗi khi thời tiết thay đổi, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa hoặc trời chuyển lạnh, tình trạng đau nhức xương khớp lại có xu hướng gia tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của nhiều người, thậm chí là cả người trẻ.