10 giờ phẫu thuật giải cứu người đàn ông 'cong như con tôm' , 7 năm cúi mặt xuống đất
Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai mới đây đã phẫu thuật và điều trị thành công cho trường hợp nam bệnh nhân bị viêm cột sống dính khớp, khiến cơ thể "cong như con tôm" trong nhiều năm.
Bệnh nhân là Hà Văn M (33 tuổi, ở Lào Cai). Người bệnh được chẩn đoán gù vẹo cột sống. Viêm cột sống dính khớp suốt 7 năm, khiến cột sống biến dạng, gù vẹo rất nặng.
Tại Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, bệnh nhân được vào viện, sau khi hội chẩn các bác sĩ quyết định phẫu thuật cho bệnh nhân.
Bệnh nhân được phẫu thuật bởi các chuyên gia của Bệnh viện Xanh Pôn phối hợp cùng đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai.
Trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, Phó Trưởng khoa Chấn thương của Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai – Ths.Bs Trịnh Trung cho biết, ca bệnh nêu trên là một ca khó. Khi đến bệnh viện, các đốt sống và các khớp của bệnh nhân đã dính liền thành một khối nên việc di chuyển, sinh hoạt của bệnh nhân gặp rất nhiều khó khăn.
"Ca mổ rất phức tạp, kéo dài tới 10 giờ đồng hồ. Khó khăn nhất là cột sống của bệnh nhân đã dính thành một khối, khó có thể tách chính xác vị trí của các đốt sống. Nếu sơ sẩy rất dễ làm tổn thương đến các cơ quan quan trọng trong lồng ngực và ổ bụng như tim, phổi, mạch máu, hay các dây thần kinh… Trong quá trình mổ bệnh nhân phải truyền 7 đơn vị máu và chế phẩm. Rất may có sự phối hợp nhịp nhàng từ kíp phẫu thuật, ca mổ đã thành công", Ths.Bs Trịnh Trung cho hay.
Theo Ths.Bs Trịnh Trung, sau mổ, bệnh nhân được quản lý theo chương trình ERAS (Enhanced Recovery After Surgery - Phục hồi sớm sau phẫu thuật). Sau 3 ngày bệnh nhân đã ngồi, tập đi lại và phục hồi chức năng. Hiện cột sống của bệnh nhân đã được chỉnh sửa thẳng trục hơn, bệnh nhân có thể nhìn thẳng thay vì chỉ có thể cúi đầu nhìn xuống như trước kia.
Ths.Bs Trịnh Trung cho hay, viêm cột sống dính khớp là một bệnh do tự cơ thể sinh ra. Nguyên nhân không ai lý giải được. Với những bệnh nhân nam dưới 40 tuổi đau lưng mạn tính kèo dài, giảm cúi ngửa cột sống cần sớm đi thăm khám để điều trị kịp thời.
"Bệnh viêm cột sống dính khớp ở giai đoạn sớm có thể điều trị bằng thuốc nội khoa, rất hiệu quả. Còn ở giai đoạn muộn hơn, khi các khớp dính liền thành một khối, gây khó khăn cho di chuyển và sinh hoạt thì phải trải qua phẫu thuật phức tạp. Nếu không phẫu thuật, bệnh nhân sẽ bị tàn phế suốt đời", Ths.Bs Trịnh Trung thông tin.
Cập nhật sức khỏe 3 bệnh nhân ở Ninh Bình ngộ độc sau khi ăn hạt củ đậuSống khỏe - 33 phút trước
Sau khi ăn hạt cây củ đậu, 6 người trong cùng một gia đình ở xã Xuân Trường (Ninh Bình) phải nhập viện cấp cứu, trong đó 3 trường hợp diễn biến nặng được chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai.
Sai lầm nhiều người mắc khi mỡ máu cao: Chỉ chăm chăm ăn yến mạch, trong khi 3 bữa sáng này mới thực sự hiệu quảSống khỏe - 3 giờ trước
Ăn đúng cách, kết hợp khoa học các nhóm thực phẩm, có thể giúp giảm lipid máu và duy trì sức khỏe lâu dài.
Loại thịt ăn nhiều có nguy cơ 'kích hoạt' tế bào ung thư, người Việt nên ăn có kiểm soátSống khỏe - 5 giờ trước
GĐXH - Thói quen tiêu thụ thịt chế biến sẵn có thể làm gia tăng nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng.
Nam doanh nhân luôn tự hào vì có nuốt ruồi "quý nhân", đi khám phát hiện điều bất ngờSống khỏe - 8 giờ trước
Nốt ruồi là tổn thương da phổ biến, phần lớn lành tính và không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy nhiên, ở một số vị trí đặc biệt trên khuôn mặt, nốt ruồi có thể tiềm ẩn nguy cơ ung thư hóa nếu không can thiệp kịp thời.
Bệnh viện Sản - Nhi Lào Cai thông tin về ca bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốcSống khỏe - 9 giờ trước
Ngày 10/1, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Lào Cai đã thông tin chính thức về trường hợp một bệnh nhi 20 tháng tuổi tử vong tại bệnh viện vào tối cùng ngày.
Thanh niên khỏe mạnh bất ngờ sốc tim, bác sĩ bệnh viện miền núi cứu sống bằng kỹ thuật VA-ECMOSống khỏe - 9 giờ trước
Trước khi nhập viện, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh. Tuy nhiên chỉ trong thời gian ngắn, viêm cơ tim cấp khiến người này rơi vào sốc tim nguy kịch. Lần đầu tiên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi Bắc Quảng Nam đã ứng dụng VA-ECMO, kịp thời giành lại sự sống cho người bệnh.
6 nguyên tắc trong ăn uống giúp người bệnh suy thận ngăn ngừa biến chứngSống khỏe - 9 giờ trước
GĐXH - Nhiều bệnh nhân mắc bệnh thận, suy thận mạn vẫn mắc phải những sai lầm trong ăn uống khiến tình trạng bệnh trầm trọng hơn.
4 rủi ro sức khỏe khi đi thể dục sáng sớm trong ngày rét đậmBệnh thường gặp - 19 giờ trước
Nhiệt độ xuống thấp, nhiều người vẫn ra ngoài tập thể dục từ sáng sớm, nhưng bác sĩ cảnh báo thói quen này có thể âm thầm gây hại tim mạch, hô hấp, xương khớp.
Loại rau được mệnh danh 'hoàng đế', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thưSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung măng tây hợp lý trong chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.
Số ca tiểu đường gia tăng, bác sĩ cảnh báo: Trời lạnh thà ăn cơm còn hơn đụng tới 4 món nàySống khỏe - 1 ngày trước
Thời tiết lạnh dễ khiến đường huyết biến động khó kiểm soát, làm tăng nguy cơ biến chứng ở người đái tháo đường. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo người bệnh cần đặc biệt thận trọng và tránh xa 4 loại thực phẩm sau.
Loại quả ngọt thơm có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách để phòng bệnhSống khỏe
GĐXH - Không chỉ có lợi trong phòng ngừa tế bào ung thư, táo còn được chứng minh tốt cho người mắc bệnh mạch vành...