Loại rau được mệnh danh 'hoàng đế', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư

Thứ bảy, 16:00 10/01/2026 | Sống khỏe
Nguyễn Vũ (th)
Nguyễn Vũ (th)
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung măng tây hợp lý trong chế độ ăn có thể góp phần hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của tế bào ung thư.

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn măng tây có tốt không?

Theo các chuyên gia y tế, hiện nay, các thông điệp lan truyền trên mạng về việc măng tây ngăn ngừa và chữa bệnh ung thư là kết quả đáng tiếc của việc hiểu sai và mở rộng quá mức các kết quả nghiên cứu trong phòng thí nghiệm. Tuy nhiên, loại rau không chứa tinh bột này là một thực phẩm lành mạnh, có thể đưa vào chế độ ăn hằng ngày nhằm hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư.

Loại rau được mệnh danh 'hoàng đế', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Viện Ung thư Quốc gia Mỹ xếp măng tây vào danh sách những thực phẩm có lợi cho sức khỏe, là nguồn cung cấp glutathione (một chất chống oxy hóa mạnh) dồi dào nhất trong số các thực phẩm được thử nghiệm. Các chất chống oxy hóa này góp phần bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do – yếu tố có thể thúc đẩy sự hình thành tế bào ung thư – đồng thời giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, tiểu đường và ung thư. Ngoài ra, măng tây còn chứa vitamin C, beta-carotene cùng các khoáng chất như kẽm, selen, mangan.

Măng tây cũng rất giàu flavonols, inulin, saponin, axit folic và nhiều hợp chất sinh học khác có vai trò hỗ trợ ức chế quá trình tăng sinh bất thường của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung măng tây trong chế độ ăn có thể giúp giảm nguy cơ mắc các loại ung thư đường tiêu hóa (ung thư miệng, ung thư vòm họng, ung thư thực quản, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng), cũng như ung thư vú và ung thư bàng quang.

Vì sao ăn măng tây có thể hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư

Măng tây được khuyến khích đưa vào chế độ ăn nhằm hỗ trợ giảm nguy cơ hình thành và phát triển tế bào ung thư nhờ những công dụng sau:

Giàu chất xơ

Măng tây ít chất béo và calo, do đó măng tây là một lựa chọn tốt nếu đang cố gắng giảm cân. Cơ thể tiêu hóa chất xơ từ từ, giúp cảm thấy no giữa các bữa ăn. Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chất xơ có thể giúp cảm thấy sảng khoái trong thời gian dài sau khi tiêu thụ và thúc đẩy quá trình giảm cân. Chất xơ cũng làm giảm táo bón, giảm cholesterol.

Giàu chất chống oxy hóa

Măng tây là nguồn cung cấp vitamin E, một chất chống oxy hóa quan trọng. Vitamin E giúp tăng cường hệ thống miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do.

Đặc biệt, măng tây tím có chứa anthocyanin. Những sắc tố này làm cho trái cây, rau củ có màu đỏ, xanh và tím. Anthocyanin cũng có tác dụng chống oxy hóa giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây tổn hại tế bào.

Chứa vitamin K

Vitamin K rất quan trọng đối với sức khỏe của xương và quá trình đông máu, giúp cơ thể dễ cầm máu sau khi bị thương. Một số bằng chứng cho thấy vitamin K còn cần thiết cho sức khỏe của xương, giúp sản xuất một số protein liên quan đến xương và điều chỉnh quá trình tiêu xương. Quá trình này bảo vệ mật độ và khối lượng xương bằng cách phá vỡ các mô gây mất xương.

Giàu acid folic

4 ngọn măng tây chứa 22% lượng acid folic được khuyến nghị hàng ngày. Mọi người đều cần acid folic, giúp cơ thể tạo ra các tế bào mới.

Tác dụng của việc bổ sung acid folic khác nhau ở mỗi người và phụ thuộc vào liều lượng, tần suất sử dụng và tương tác với các loại thuốc khác. Trong đó, việc bổ sung đủ acid folic khi mang thai có thể ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh lớn ở não hoặc cột sống của thai nhi.

Loại rau được mệnh danh 'hoàng đế', người Việt nên ăn để hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Ai không nên ăn măng tây?

Người bị bệnh gút

Măng tây chứa nhiều purin, có thể chuyển hóa thành axit uric trong cơ thể. Người bị bệnh gút hoặc những người dễ bị sỏi thận nên tránh ăn măng tây vì có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Người bị dị ứng

Những người bị dị ứng với các loài thuộc họ loa kèn (bao gồm măng tây) nên tránh ăn măng tây để ngăn ngừa phản ứng dị ứng.

Người mắc bệnh đường ruột

Măng tây chứa fructan, một loại carbohydrate có thể gây đầy hơi và khó chịu ở những người mắc hội chứng ruột kích thích hoặc hệ tiêu hóa nhạy cảm.

Người đang dùng thuốc loãng máu

Măng tây giàu vitamin K, có thể tương tác với các loại thuốc làm loãng máu như warfarin. Những người đang dùng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung măng tây vào chế độ ăn uống.

Lưu ý: Về cách chế biến, hầu hết mọi người thường ăn măng tây bằng cách nấu chín. Tuy nhiên, nấu măng tây quá chín dễ khiến hao hụt vitamin. Tốt nhất là nên nấu măng tây chỉ trong 4 phút.

Món ăn thơm ngon khoái khẩu ngày lạnh nhưng tiềm ẩn tế bào ung thư, người Việt nên biết để tránhMón ăn thơm ngon khoái khẩu ngày lạnh nhưng tiềm ẩn tế bào ung thư, người Việt nên biết để tránh

GĐXH - Tế bào ung thư có thể tồn tại trong cơ thể, nhưng chế độ ăn uống lành mạnh và cách chế biến an toàn đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn chúng phát triển.


