3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

Thứ năm, 19:09 08/01/2026 | Sống khỏe
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Mùa đông là thời điểm cơ thể dễ tích mỡ bụng nhất. Bên cạnh ăn uống và vận động, việc chọn đúng loại trà ấm không chỉ giúp giữ nhiệt mà còn hỗ trợ đốt mỡ tự nhiên, được chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị dùng thường xuyên.

3 loại trà mùa đông giúp giữ ấm cơ thể và hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả

Vào mùa đông, cơ thể có xu hướng tích trữ mỡ nhiều hơn, đặc biệt là vùng bụng. Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn và duy trì vận động, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ấm và hỗ trợ đốt mỡ. Một số loại trà thảo mộc quen thuộc có khả năng kích thích trao đổi chất, giúp cơ thể sinh nhiệt tốt hơn trong thời tiết lạnh.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trà gừng, trà quế và một số loại trà thảo mộc khi uống đúng cách có thể hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và hạn chế tích mỡ vùng bụng. Những loại trà này đồng thời giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn trong mùa lạnh.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, việc sử dụng trà cần kết hợp với lối sống lành mạnh, không thêm đường hoặc sữa béo và tránh uống quá muộn vào buổi tối. Khi dùng đúng liều lượng và thời điểm, trà ấm mùa đông có thể trở thành trợ thủ đơn giản giúp kiểm soát mỡ bụng bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng - Ảnh 1.Giảm mỡ 'thấy rõ' chỉ nhờ một thức uống, bí quyết nằm ở cách uống

GĐXH - Mỡ nội tạng được xem là “kẻ thù thầm lặng” của sức khỏe, liên quan trực tiếp đến bệnh tim mạch, tiểu đường và béo phì. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, chỉ cần duy trì một loại thức uống đơn giản mỗi ngày, kết hợp lối sống lành mạnh, bạn có thể hỗ trợ giảm mỡ nội tạng hiệu quả và an toàn ngay tại nhà.


