3 loại trà mùa đông uống đúng cách vừa giữ ấm cơ thể vừa giúp giảm mỡ bụng

3 loại trà mùa đông giúp giữ ấm cơ thể và hỗ trợ giảm mỡ bụng hiệu quả

Vào mùa đông, cơ thể có xu hướng tích trữ mỡ nhiều hơn, đặc biệt là vùng bụng. Bên cạnh việc kiểm soát chế độ ăn và duy trì vận động, lựa chọn đồ uống phù hợp cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ ấm và hỗ trợ đốt mỡ. Một số loại trà thảo mộc quen thuộc có khả năng kích thích trao đổi chất, giúp cơ thể sinh nhiệt tốt hơn trong thời tiết lạnh.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết, trà gừng, trà quế và một số loại trà thảo mộc khi uống đúng cách có thể hỗ trợ tiêu hóa, ổn định đường huyết và hạn chế tích mỡ vùng bụng. Những loại trà này đồng thời giúp làm ấm cơ thể, giảm cảm giác thèm ăn trong mùa lạnh.

Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt, việc sử dụng trà cần kết hợp với lối sống lành mạnh, không thêm đường hoặc sữa béo và tránh uống quá muộn vào buổi tối. Khi dùng đúng liều lượng và thời điểm, trà ấm mùa đông có thể trở thành trợ thủ đơn giản giúp kiểm soát mỡ bụng bền vững.

(Theo Sức khoẻ & Đời sống)

