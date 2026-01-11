Loại thịt ăn nhiều có nguy cơ 'kích hoạt' tế bào ung thư, người Việt nên ăn có kiểm soát

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Vì sao không nên ăn thịt chế biến sẵn?

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC), thuộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đã đưa ra báo cáo cho thấy các loại thịt chế biến sẵn bao gồm: Xúc xích, zăm bông, biltong, thịt bò khô, thịt đóng hộp và các chế phẩm làm từ thịt và nước sốt tăng nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt.

Ảnh minh họa.

Theo cơ quan này, thịt chế biến sẵn là các loại thịt đã bị biến đổi qua quá trình ướp muối, xử lý, lên men, hun khói hoặc các phương pháp khác nhằm tăng hương vị và kéo dài thời gian bảo quản. Việc tiêu thụ thường xuyên những thực phẩm này có thể thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển tế bào ung thư trong cơ thể.

Do đó, cắt giảm thịt chế biến sẵn trong khẩu phần ăn được xem là biện pháp giúp hạn chế các hợp chất có khả năng gây ung thư, đồng thời giảm lượng chất béo bão hòa nạp vào cơ thể, góp phần bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Vì sao ăn thịt chế biến sẵn có nguy cơ "kích hoạt" tế bào ung thư?

Tăng nguy cơ ung thư dạ dày

Nhiều người cho rằng thỉnh thoảng ăn xúc xích hay thịt nguội sẽ không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe, nhưng thực tế, khi vào dạ dày là mối nguy lớn nhất. Nitrit khi vào dạ dày có thể kết hợp với các sản phẩm phân giải protein để tạo thành nitrosamine. Đây là chất có khả năng gây ung thư trong môi trường axit của dạ dày.

Tăng nguy cơ ung thư thực quản

Theo các chuyên gia y tế, niêm mạc thực quản vốn rất mỏng và dễ tổn thương. Ở giai đoạn đầu, nhiều bệnh nhân ung thư thực quản thường chỉ có cảm giác nghẹn hoặc vướng ở cổ họng. Các triệu chứng này dễ bị nhầm với trào ngược dạ dày - thực quản nên thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, đây có thể là dấu hiệu tổn thương niêm mạc thực quản do việc hấp thụ nitrit kéo dài - biểu hiện tiền ung thư.

Ảnh minh họa.

Tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng

Một chế độ ăn nhiều chất béo, nhiều đạm và thường xuyên sử dụng thực phẩm muối chua cũng làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng. Những người duy trì thói quen này trong thời gian dài sẽ có nguy cơ cao hơn so với những người ăn nhiều rau quả, hạn chế thịt đỏ và thịt chế biến. Việc bổ sung rau xanh và trái cây không chỉ giúp cân bằng dinh dưỡng mà còn góp phần làm giảm tác động bất lợi từ các chất có hại.

Gây tổn thương gan mạn tính

Nhiều người cho rằng ung thư gan chủ yếu liên quan đến viêm gan B hoặc C nhưng trên thực tế, nitrit cũng có thể gây hại cho gan. Chất này làm tăng gánh nặng chuyển hóa, dễ dẫn đến tổn thương gan mạn tính. Dù mức độ ảnh hưởng không trực tiếp và rõ rệt như viêm gan do virus, nguy cơ vẫn tồn tại, đặc biệt ở những người đã có sẵn các vấn đề về gan như gan nhiễm mỡ hoặc viêm gan.

Áp dụng 3 "nguyên tắc" để ngăn ngừa tế bào ung thư

Bởi đặc tính lây lan và phát triển mạnh mẽ của tế bào gây ung thư mà con người cần phải cẩn trọng hơn trong bảo vệ sức khoẻ. Để hạn chế mắc bệnh ung thư cũng như ngăn chặn các tế bào gây ung thư phát triển, cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

Ảnh minh họa.

Xây dựng chế độ ăn khoa học

Biện pháp tốt nhất để phòng bệnh ung thư là nâng cao hệ miễn dịch của cơ thể. Dinh dưỡng chính là yếu tố quyết định lớn đến thể trạng cơ thể. Bạn nên ăn nhiều rau, hoa quả tươi, ngũ cốc và thực phẩm chứa nhiều chất xơ, các loại trái cây có chất chống oxy hoá.

Bên cạnh đó, bạn cũng cần tăng cường bổ sung vitamin và chất khoáng cho cơ thể, ăn đa dạng và chế biến món ăn đơn giản nhất có thể như luộc, hấp. Đặc biệt, bạn tuyệt đối không ăn nhiều đường bởi chất ngọt là yếu tố giúp phát triển khối u, hạn chế ăn thịt đỏ như thịt bò và nên ăn thịt gà, các loại cá.

Sinh hoạt lành mạnh

Bạn nên biết phân bố hợp lý thời gian làm việc, nghỉ ngơi và giải trí. Khả năng phục hồi của cơ thể đa số phụ thuộc vào các thói quen sinh hoạt hằng ngày. Nếu bạn ngủ không đủ giấc hay thường xuyên phải căng thẳng thì hệ miễn dịch giảm sút nhanh chóng từ đó làm nhen nhóm sự phát triển của "mầm bệnh".

Duy trì thói quen vận động

Theo nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng, nhóm người siêng vận động ít mắc các bệnh ung thư hơn. Điều này cũng dễ hiểu bởi tập luyện thể dục thể thao sẽ tăng cường hệ miễn dịch, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của các tác nhân truyền nhiễm. Bên cạnh đó hoạt động thể chất giúp giảm nồng độ insulin và các yếu tố phát triển khối u hiệu quả.

Việc duy trì luyện tập giúp cơ thể kiểm soát tốt cân nặng, ngăn được tình trạng béo phì. Chính béo phì là nguyên nhân kích thích nhiều loại ung thư phát triển. Đặc biệt, tập luyện tăng dòng máu tới các cơ quan như gan, thận, ruột nên đây sẽ là cách tăng cường hoạt động đào thải chất độc ra cơ thể từ đó chặn đứng tế bào ung thư phát triển.

Phương pháp điều trị giúp tiêu diệt tế bào ung thư Theo các bác sĩ Bệnh viện FV, các phương pháp điều trị tế bào ung thư phổ biến bao gồm: Phẫu thuật: Loại bỏ khối u hoặc mô ung thư, thường được áp dụng khi ung thư chưa di căn. Hóa trị: Sử dụng thuốc để tiêu diệt tế bào ung thư hoặc ngăn chặn sự phát triển của chúng. Xạ trị: Sử dụng tia X năng lượng cao để tiêu diệt tế bào ung thư. Tại FV, xạ trị được thực hiện với sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ xạ trị, kỹ sư vật lý và kỹ thuật viên xạ trị để đưa ra kế hoạch xạ trị tối ưu. Xạ trị áp sát: Đặc biệt hiệu quả trong điều trị các loại ung thư phụ khoa nhờ khả năng đưa nguồn phóng xạ tiếp cận trực tiếp khối u, giúp tiêu diệt tế bào ung thư ngay tại chỗ và giảm thiểu tối đa tác động đến các mô lành xung quanh. Điều trị cá nhân hóa: Bệnh viện FV áp dụng phác đồ điều trị ung thư cá nhân hóa, dựa trên đặc điểm di truyền và tình trạng sức khỏe của từng bệnh nhân, nhằm tăng hiệu quả điều trị và giảm tác dụng phụ.



